Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

Doświadczeni specjaliści z branży IT, kierownicy z Dolnego Śląska i dyrektorzy zatrudnieni w firmach z kapitałem zagranicznym należą do najlepiej wynagradzanych grup na polskim rynku pracy - wynika z najnowszego raportu płacowego Sedlak & Sedlak na sezon wiosna/lato 2025. Analiza obejmuje dane z 1162 firm i ponad 380 tys. pracowników na 1167 stanowiskach.

Wynagrodzenie pracowników fizycznych

Wynagrodzenie pracowników fizycznych

fot. raport płacowy Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 Wynagrodzenia pracowników fizycznych w zależności od doświadczenia Początkujący pracownicy fizyczni otrzymują medianę wynagrodzenia na poziomie 5.614 PLN, a najbardziej doświadczeni liderzy aż 7.698 PLN. Wraz ze wzrostem doświadczenia wzrasta również wynagrodzenie - różnica między początkiem a najwyższą pozycją w tej grupie zawodowej przekracza 2.000 PLN.

Wynagrodzenie specjalistów w różnych branżach

Wynagrodzenie specjalistów w różnych branżach

fot. raport płacowy Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 Wynagrodzenia doświadczonych specjalistów w różnych branżach Najwyżej opłacani specjaliści pracują w branży IT, gdzie mediana zarobków sięga 9.921 PLN. Wysokie pensje odnotowano także w energetyce, ciepłownictwie i lotnictwie. Najniższe mediany wynagrodzeń dotyczą branż FMCG i spożywczej, gdzie nie przekraczają 7.605 PLN, ukazując wyraźne zróżnicowanie płac w zależności od sektora.

Wynagrodzenie kierowników (K1) w różnych województwach

Wynagrodzenie kierowników (K1) w różnych województwach

fot. raport płacowy Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 Wynagrodzenie kierowników K1 w poszczególnych województwach Wśród kierowników zarządzających małymi działami lub projektami najwyższe wynagrodzenie notowane jest na Dolnym Śląsku - mediana wynosi 15.164 PLN. Najniższe płace otrzymują kierownicy w województwach warmińsko-mazurskim (11.569 PLN) oraz podlaskim (11.918 PLN). Regiony centralne i południowe wyróżniają się wyższym poziomem wynagrodzeń.

Wynagrodzenie dyrektorów pionu (D2) w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Wynagrodzenie dyrektorów pionu (D2) w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

fot. raport płacowy Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 Różnice wynagrodzeń dyrektorów pionu zależnie od pochodzenia kapitału Dyrektorzy zatrudnieni na poziomie D2 w firmach z kapitałem zagranicznym otrzymują wyższe wynagrodzenie całkowite niż ich odpowiednicy w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim. Mediana zarobków w firmach zagranicznych to 44.027 PLN, podczas gdy w krajowych - 38.959 PLN, co potwierdza przewagę płacową firm międzynarodowych.

Benefity dla doświadczonych specjalistów

Benefity dla doświadczonych specjalistów

fot. raport płacowy Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 Najpopularniejsze benefity dla doświadczonych specjalistów Dodatkowa opieka medyczna, szkolenia zawodowe oraz polisa na życie lub NNW to najczęściej oferowane benefity, dostępne dla przynajmniej 87% doświadczonych specjalistów. Znacznie rzadziej firmy zapewniają akcje pracownicze czy dofinansowanie kosztów paliwa, z których korzysta poniżej 10% tej grupy.

Podwyżki wynagrodzeń

Podwyżki wynagrodzeń

fot. raport płacowy Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 Planowane i zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w 2024-2025 Pracownicy fizyczni jako jedyna grupa otrzymali podwyżki na poziomie przewidywanym w okresie wiosna 2024 - wiosna 2025. Kadra zarządzająca, kierownicza oraz specjaliści musieli zadowolić się realnymi podwyżkami niższymi od planowanych, przy czym największa różnica dotyczy kierowników.

W badaniu uczestniczyły 1162 zakłady. Większość stanowiły firmy produkcyjne (55%). Wśród uczestników dominowały firmy z województwa mazowieckiego (21%), wielkopolskiego (12%) oraz śląskiego i dolnośląskiego (po 10%).W raporcie uwzględniono ponad 380 000 pracowników, zatrudnionych na 1167 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Raportowane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.Pracowników fizycznych w zależności od posiadanych kompetencji, podzielono na cztery grupy: początkujący, doświadczony, starszy oraz lider. Mediana całkowitych zarobków początkujących pracowników fizycznych wynosiła 5 614 PLN, natomiast doświadczonych 6 117 PLN. Z kolei starsi pracownicy oraz liderzy zarabiali odpowiednio 6 858 PLN i 7 698 PLN.Wykres 1. Wynagrodzenie całkowite pracowników fizycznych z różnym poziomem doświadczenia (brutto w PLN)Jak wynika z badania płacowego Sedlak & Sedlak, doświadczeni specjaliści najwyżej wynagradzani byli w branży IT. Mediana wyniosła 9 921 PLN. Kolejne najwyżej wynagradzane branże to energetyka i ciepłownictwo oraz branża lotnicza. Mediany wynagrodzeń w tych branżach wynosiły kolejni: 9 316 PLN oraz 8 856 PLN.Najniższe zarobki dla doświadczonych specjalistów zostały odnotowane w branżach FMCG oraz spożywczej. Mediany zarobków wynosiły kolejno 7 605 PLN oraz 7 581 PLN.Wykres 2. Wynagrodzenie całkowite doświadczonych specjalistów w różnych branżach (brutto w PLN)Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że kierownicy na poziomie K1 (odpowiadający za zarządzanie małym działem lub projektem) zarabiali najwięcej w województwie dolnośląskim, gdzie mediana wyniosła 15 164 PLN. Nieznacznie niżej wynagradzani byli kierownicy w województwach mazowieckim i małopolskim, gdzie mediany wyniosły kolejno 15 000 PLN oraz 14 016 PLN.Województwa w których kierownicy wynagradzani byli najniżej to podlaskie i warmińsko-mazurskie. Mediany wynagrodzeń wyniosły tam kolejno 11 918 PLN oraz 11 569 PLN.Wykres 3. Wynagrodzenie całkowite kierowników na poziomie K1 w różnych województwach (brutto w PLN)Dyrektorzy pionów D2 (zatrudnieni w dużych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach) w firmach z polskim kapitałem zarabiali przeciętnie 38 959 PLN. Natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym, mediana wynagrodzenia na tym samym stanowisku wyniosło 44 027 PLN.Wykres 4. Wynagrodzenie całkowite dyrektorów pionu na poziomie D2 w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)Oprócz analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczona została informacja na temat różnych rodzajów świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom na różnych stanowiskach.Dane prezentowane są zarówno dla wszystkich firm biorących udział w badaniu jak również w podziale na takie kryteria jak: wielkość zatrudnienia, kapitał firmy, przychody, branża, rodzaj działalności oraz województwo (w miejscach, gdzie jest odpowiednia próba). Tabela poniżej przedstawia benefity oferowane doświadczonym specjalistom. Ponad 90% osób na tym stanowisku ma dostęp do dodatkowej opieki medycznej. Kolejnymi najbardziej popularnymi benefitami są szkolenia zawodowe, polisa na życie/NNW oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.Wykres 5. Wybrane świadczenia pozapłacowe oferowane doświadczonym specjalistom (w procentach)Kompleksowy raport płacowy wiosna/lato 2025 zawiera informacje o zrealizowanych i planowanych podwyżkach systemowych oraz zrealizowanych podwyżkach indywidualnych.Na poniższym wykresie zostały zestawione ze sobą podwyżki systemowe zrealizowane na poszczególnych szczeblach organizacji w okresie wiosna 2024 - wiosna 2025, z podwyżkami planowanymi na ten okres. Jak pokazuje wykres, jedynie pracownicy fizyczni otrzymali podwyżki zbliżone do zaplanowanych. Trzy pozostałe grupy pracownicze otrzymały podwyżki niższe niż zaplanowane.Wykres 6. Porównanie planowanych i zrealizowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników na wybranych szczeblach organizacji w okresie wiosna 2024 – wiosna 2025 (w procentach)Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak – wiosna/lato 2024 oraz Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak wiosna/lato 2025 zawiera dane sporządzone na podstawie badania przeprowadzonego w okresie od listopada 2024 roku do marca 2025 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie internetowej raportyplacowe.pl.