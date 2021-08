Ile zarabiają dyrektorzy Goldman Sachs?

Goldman Sachs Group, Inc. to drugi największy bank inwestycyjny na świecie, który świadczy również usługi finansowe. Działa na całym świecie, a jego siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Jest notowany na giełdzie NYSE oraz należy do indeksu S&P 100. Został założony w 1869 roku przez Marcusa Goldmana oraz Samuela Sachsa. Obecnie zatrudnia 40 tys. pracowników, a rolę CEO pełni David M. Solomon. Przychód za 2020 r. to 44,6 mld USD, a zysk netto to prawie 9,5 mld USD.

Główne zasady wynagradzania

Płaca za wyniki – wynagrodzenia w firmie powinny bezpośrednio odwzorowywać jej wyniki za dany okres;

Zachęcanie do orientacji na firmie – pracownicy powinny myśleć i zachowywać się jak udziałowcy, a wynagrodzenie powinno odzwierciedlać wyniki firmy jako całości;

Zniechęcanie do unikania ryzyka – wynagrodzenie powinno być tak ułożone, aby nie zagrażało bezpieczeństwu firmy. Profile ryzyka muszą być brane pod uwagę przy obliczaniu corocznych ocen wyników;

Przyciąganie oraz zatrzymywanie talentów – wynagrodzenie powinno premiować zdolność pracownika do identyfikacji i tworzenia wartości oraz brać pod uwagę indywidualne wyniki każdego z dyrektorów.

Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi

Pensja zasadnicza

Premie motywacyjne

Wynagrodzenie kapitałowe

PSU (Performance Share Units) – jednostki udziałowe, ich otrzymanie jest ściśle powiązane z wynikami; są przyznawane w trzyletnich okresach i wymieniane na akcje przez kolejne 2 lata. Przyznana ilość zależy od osiągnięcia celów dot. ROE (return on equity – wskaźnik rentowności kapitału własnego) w porównaniu do spółek z grupy porównawczej. Cele są zakładane z góry, tj. przed trzyletnim okresem którego dotyczy ocena wyników. Wypłata PSU składa się w połowie z gotówki, której ilość odzwierciedla średnią cenę akcji z 10-dniowego okresu poprzedzającego wypłatę. Drugą połowę stanowią akcje.

– jednostki udziałowe, ich otrzymanie jest ściśle powiązane z wynikami; są przyznawane w trzyletnich okresach i wymieniane na akcje przez kolejne 2 lata. Przyznana ilość zależy od osiągnięcia celów dot. ROE (return on equity – wskaźnik rentowności kapitału własnego) w porównaniu do spółek z grupy porównawczej. Cele są zakładane z góry, tj. przed trzyletnim okresem którego dotyczy ocena wyników. Wypłata PSU składa się w połowie z gotówki, której ilość odzwierciedla średnią cenę akcji z 10-dniowego okresu poprzedzającego wypłatę. Drugą połowę stanowią akcje. RSU (Restricted Share Units) – jednostki udziałowe, otrzymywane przez menedżerów zamieniane na akcje w 100% po trzech latach; ich wartość jest ściśle powiązana z ceną akcji. Nie wypłacono żadnych RSU za 2020 rok.

Benefity i inne formy wynagrodzenia

Ile zarabiają dyrektorzy Goldman Sachs?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia najwyżej opłacanych dyrektorów Goldman Sachs w latach 2018-2020 (w USD) CEO banku, David M. Solomon zarobił w 2020 r. w sumie 23 940 657 USD. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Zasady wynagradzania są pierwszym z czynników mających wpływ na formowanie wysokości wynagrodzeń dyrektorów. Do tych zasad należą:W Goldman Sachs komitet ds. wynagrodzeń korzysta z dwóch grup porównawczych.Pierwszą grupę stanowią czołowe amerykańskie spółki o podobnym obszarze działalności: Bank of America Corporation, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. oraz Morgan Stanley.Drugą grupę stanowią dodatkowe amerykańskie i europejskie spółki o podobnym obszarze działalności. Do grupy porównawczej Goldman Sachs wybrał następujące europejskie spółki: Barclays PLC, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG oraz UBS Group AG. Pozostałe wybrane amerykańskie spółki to The Bank of New York Mellon Corporation oraz Wells Fargo & Company.Pensja zasadnicza jest wypłacana top menedżerom za stałe obowiązki na ich stanowiskach. Na jej wysokość wpływa porównanie z rynkiem, zakres obowiązków, doświadczenie, umiejętności, staż pracy oraz budżet na wynagrodzenia i indywidualne wyniki. W corocznym procesie komitet ds. wynagrodzeń dokonuje jej przeglądu i biorąc pod uwagę indywidualne wyniki, zmiany zakresu obowiązków oraz credo firmy przyznaje ewentualne podwyżki.Pensja zasadnicza jest wypłacana co roku w gotówce, a jej wysokość jest ustalana z góry. Komitet ds. wynagrodzeń zdecydował się utrzymać pensję zasadniczą każdego z dyrektorów wykonawczych (wliczając CEO) na 2020 rok na tym samym poziomie.Premie motywacyjne są wypłacane w gotówce za wyniki z roku poprzedzającego wypłatę. Mają na celu motywowanie i nagradzanie osiągnięć wyników firmy oraz wypełniania strategicznych celów. W 2020 r. każdy z dyrektorów wykonawczych otrzymał określoną część corocznego zmiennego wynagrodzenia w gotówce (nie więcej niż 40% zmiennego wynagrodzenia). W tabeli 1. podsumowującej wynagrodzenia top menedżerów wliczono je w kolumnę „bonusy”.Jest to główna składowa pakietu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i CEO. Przyznaje się je na podstawie wyników biznesowych i indywidualnych. Jego głównym celem jest motywowanie do wykonania celów długoterminowych, ma także znaczenie retencyjne. Dodatkowo ta forma nagradzania wiąże interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy. W jego skład wchodzą następujące instrumenty finansowe:Zgodnie z zasadami panującymi w Goldman Sachs CEO powinien posiadać akcje o wartości dziesięciokrotności jego pensji zasadniczej, a każdy COO i CFO – sześciokrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy. Wszyscy wpisani w proxy top menedżerowie spełniają te wymogi.Każdy z dyrektorów wykonawczych ma prawo do korzystania z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Każdy z dyrektorów korzysta ze służbowego samochodu i kierowcy, oraz w niektórych przypadkach również z innych usług w celach bezpieczeństwa lub służbowych. Ponadto dyrektorzy wykonawczy mają prawo do korzystania z usług doradztwa podatkowego.CEO banku, David M. Solomon zarobił w 2020 r. w sumie 23 940 657 USD. Z tego ponad 17 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Drugi w kolejności COO Goldman Sachs - John E. Waldron otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości blisko 22 mln USD. CFO Stephen Sherr zarobił ponad 19 mln USD, a EVP John Rogers niecałe 11,5 mln USD. Zarobki CEO, COO i CFO zmalały względem 2019 roku.