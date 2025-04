Jakie wynagrodzenie na umowie o pracę i B2B? Duże różnice i szerokie widełki

No Fluff Jobs przedstawia podsumowanie 1. kwartału 2025 r. na rynku pracy. Najnowsze doniesienia rzucają światło na wynagrodzenia oferowane m.in. w finansach i księgowości, branży IT, marketingu, sprzedaży oraz obsłudze klienta. Autorzy podsumowania porównali również zmiany w widełkach wynagrodzeń w przypadku umów o pracę oraz kontraktów B2B. Oto kluczowe wnioski.

W dobie nadchodzących zmian w prawie, które wymusza dyrektywa UE o równym wynagradzaniu, widać jak zmienia się krajobraz na polskim rynku pracy. Widełkowa rewolucja, którą zapoczątkowaliśmy z No Fluff Jobs w branży IT w 2014 roku, obejmuje coraz więcej sektorów rynku i na naszym portalu można znaleźć coraz więcej ogłoszeń dla handlowców, księgowych czy marketerów. Ten trend będzie jeszcze postępować, w ciągu nadchodzących 12 miesięcy powinniśmy zauważać globalnie więcej ofert pracy z podanym wynagrodzeniem, co na nofluffjobs.com jest od zawsze wymogiem obowiązkowym – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Duży wzrost wynagrodzeń w Finansach i księgowości na kontrakcie B2B

O 34 proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2024 r. wzrosły dolne widełki wynagrodzeń na kontrakcie B2B w kategorii Finanse i księgowość

DevOps : 21,8-26,8 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 16-23 tys. zł brutto na umowie o pracę;

: 21,8-26,8 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 16-23 tys. zł brutto na umowie o pracę; programowanie Fullstack : 20,2-26 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-20 tys. zł brutto na umowie o pracę;

: 20,2-26 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-20 tys. zł brutto na umowie o pracę; programowanie Backend : 20,2-25,5 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-21 tys. zł brutto na umowie o pracę;

: 20,2-25,5 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-21 tys. zł brutto na umowie o pracę; Finanse i księgowość : 10,7-14 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 8-11 tys. brutto na umowie o pracę;

: 10,7-14 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 8-11 tys. brutto na umowie o pracę; Sprzedaż : 8-12 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7-10 tys. brutto na umowie o pracę;

: 8-12 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7-10 tys. brutto na umowie o pracę; Marketing : 7-10 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7-10 tys. zł brutto na umowie o pracę;

: 7-10 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7-10 tys. zł brutto na umowie o pracę; Obsługa klienta: 6,3-8,8 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 5,1-7,2 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Mimo tego, że z kwartału na kwartał widać zmiany w oferowanych wynagrodzeniach, w niektórych kategoriach nawet na poziomie 20-30 proc., to trzeba głośno powiedzieć: zarobki od dłuższego czasu stabilizują się we wszystkich branżach. Z powodu inflacji w poprzednich latach, wciąż trwającej wojny za wschodnią granicą, ale także zablokowania środków z KPO, przedsiębiorcy w Polsce postawili na przeczekanie i utrzymanie obecnego biznesu. Odbiło się to także na wynagrodzeniach, które nie mogą rosnąć, jeśli same firmy nie rozwijają się już w spektakularnym tempie. Do tego jest dziś z kogo wybierać, bo pracy szuka więcej osób niż jeszcze rok temu, więc pracodawcy nie mają presji na podwyższanie płac – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Ponad ¼ ofert pracy dotyczy Warszawy

W pierwszym kwartale 2025 r. najwięcej ofert pracy w serwisie nofluffjobs.com opublikowano w kategorii programowanie Backend . Stanowiły one 13 proc. wszystkich opublikowanych ogłoszeń, jak wynika z najnowszej analizy No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do oczekiwań finansowych. Niewiele mniej ofert – 11 proc. – opublikowano w kategorii Sprzedaż.Sporo ogłoszeń dostępnych również było w kategoriach Finanse i księgowość (7,5 proc. ogłoszeń), Analiza danych (7 proc.), programowanie Fullstack (7 proc.), Obsługa klienta (5 proc.), DevOps (4,5 proc.) oraz Marketing (4 proc.).O 34 proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2024 r. wzrosły dolne widełki wynagrodzeń na kontrakcie B2B w kategorii Finanse i księgowość. W górnych widełkach wynagrodzeń na kontrakcie B2B w tej kategorii odnotowano wzrost o 8 proc. Natomiast w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynagrodzenia wyraźnie spadły – o 11 proc. w dolnych widełkach i 8 proc. w górnych widełkach.Zmiany widać również w górnych widełkach wynagrodzeń na umowie o pracę w kategoriach Obsługa klienta (wzrost o 19 proc.) oraz Sprzedaż (wzrost o 11 proc.). Bez żadnych zmian pozostają wynagrodzenia w Marketingu.Niezmiennie najwyższe widełki wynagrodzeń oferowane są w branży IT. W kategorii Analiza danych wynoszą one od 22 tys. do 27,7 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz od 15 do 22 tys. zł brutto na umowie o pracę. Kolejne pozycje w najbardziej zasobnych w oferty kategoriach zajmują:W pierwszych trzech miesiącach 2025 r. w stosunku do ostatniego kwartału 2024 r. odnotowano 10-procentowy wzrost liczby osób aplikujących na oferty pracy – jednak w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku widać spadek aż o 20 proc.(wysokość wynagrodzenia netto i koszty pracodawcy możesz obliczyć wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator wynagrodzeń - kalkulator płacowy ).Najwięcej ofert pracy opublikowanych w pierwszym kwartale 2025 r. na No Fluff Jobs – aż 27,5 proc. – dotyczyło pracy w Warszawie. Kolejnymi najczęściej wymienianymi lokalizacjami były Kraków (14,5 proc. ogłoszeń), następnie Wrocław (9 proc.), Trójmiasto (9 proc.), Poznań (6 proc.) i Katowice (5 proc.).