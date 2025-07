Koniec z tajemnicą płac w firmach. Co przejrzystość wynagrodzeń oznacza w praktyce?

Do czerwca 2026 r. polskie firmy muszą wdrożyć unijną dyrektywę gwarantującą pełną przejrzystość wynagrodzeń. Zmiany obejmą m.in. obowiązek informowania pracowników o porównaniu płac godzinowych z innymi osobami o tym samym stanowisku i płci. Ekspertka ds. płac z Systim.pl podkreśla, że nowa regulacja wymusi także ustalenie jasnych zasad przyznawania premii i benefitów, co może zrewolucjonizować system wynagrodzeń w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w wynagrodzeniach wprowadza unijna dyrektywa o równości i przejrzystości płac obowiązująca od czerwca 2026 roku.

Co oznacza nowa definicja wynagrodzenia – jakie elementy trzeba będzie uwzględnić w raportach płacowych.

Jakie obowiązki informacyjne będą mieć pracodawcy wobec pracowników i kandydatów na nowe stanowiska.

Dlaczego przygotowanie firmy do nowych zasad płacowych jest kluczowe, aby uniknąć kar i konfliktów wewnętrznych.

– przewiduje ekspertka Systim. –– przestrzega.Ekspertka wskazuje, że jedną z największych zmian będzie nowa definicja wynagrodzenia, która uwzględni już, ale również premie uznaniowe, nadgodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z ZFŚS, karty sportowe czy nawet wartość użytkowania służbowego samochodu do celów prywatnych.– mówi Beata Tęgowska.– dodaje.Jak wyjaśnia ekspertka ds. księgowości i płac w Systim, dyrektywa wprowadza również– wyjaśnia Beata Tęgowska.– zaznacza.Zgodnie z dyrektywą, pracownicy będą mieli. Co więcej, już na etapie ogłoszenia o pracę kandydaci powinni znać widełki płacowe – przekonuje ekspertka w Systim.plZaznacza jednak, że jak wynika z danych Konfederacji Lewiatan, tylko 20 proc. firm rozpoczęło jakiekolwiek działania przygotowawcze. Co piąty pracodawca nie słyszał w ogóle o nowych przepisach, a 14 proc. twierdzi, że luka płacowa nie istnieje.– diagnozuje Beata Tęgowska.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało opublikowanie instrukcji oraz narzędzi do wartościowania stanowisk na początku 2026 roku. Jednak eksperci podkreślają, że firmy powinny działać już teraz – nie czekając na gotowe rozwiązania.