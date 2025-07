Uważaj na fałszywe oferty pracy: jak rozpoznać oszustwo rekrutacyjne

Fałszywe rekrutacje przestają być nieudolną próbą wyłudzenia danych. Dziś to profesjonalnie przygotowane operacje, w których trudno zorientować się, że nie mamy do czynienia z prawdziwą firmą. Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, ruszyło z kampanią pod hasłem, jak ustrzec się przed fałszywymi rekrutacjami?

Przeczytaj także: Oszustwa internetowe: uwaga na atrakcyjne oferty pracy!

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działają współczesne fałszywe oferty pracy i na czym polega „rekrutacyjna iluzja”

Jakie technologie, takie jak deepfake i sztuczna inteligencja, wykorzystują oszuści w rekrutacji

Na co zwracać uwagę, aby nie dać się oszukać przy poszukiwaniu zatrudnienia

Praktyczne wskazówki dotyczące weryfikacji firm i ofert pracy, by chronić swoje dane osobowe

Oszuści nie próbują już tylko udawać firmy, oni ją konstruują od podstaw, tworząc iluzję całego procesu rekrutacyjnego. Rozmawiasz z dobrze przygotowanym „rekruterem”, trafiasz na wiarygodną stronę, otrzymujesz komplet dokumentów do wypełnienia. Nierzadko kontaktuje się z tobą nawet bot imitujący prawdziwego człowieka, a czasem do gry wchodzą deepfake’i, czyli fałszywe nagrania wideo lub głosowe - ostrzega Liliana Strupp, wiceprezes Polskiego Forum HR.

Nowa jakość fałszywych ofert: rekrutacja, która wygląda zbyt dobrze, by była prawdziwa

Dziś mamy do czynienia z rekrutacyjną iluzją – dodaje Liliana Strupp, wiceprezes Polskiego Forum HR. - Użytkownik dostaje personalizowaną ofertę, rozmawia z osobą, która zna szczegóły jego profilu zawodowego i przekonująco przedstawia wizję pracy. Celem przestępców jest nie tylko wyłudzenie opłat, ale przede wszystkim pozyskanie danych osobowych, które mogą być potem wykorzystane w przestępstwach tożsamościowych lub finansowych.

Na co zwracać uwagę w czasach rekrutacyjnych deepfake’ów?

Fałszywi rekruterzy coraz sprawniej podszywają się pod prawdziwe firmy, weryfikacja w CEIDG, KRS czy KRAZ przestają wystarczyć. Ich działania zdradza jednak zwykle pośpiech, nacisk na natychmiastową odpowiedź oraz brak pełnych informacji o firmie - podsumowuje, Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fałszywe oferty pracy - kluczowe zasady bezpieczeństwa Oferty zatrudnienia mogą być pułapką zastawioną przez oszustów, którzy coraz częściej wykorzystują profesjonalnie przygotowane profile firm. Zalecane działania to: dokładne sprawdzanie firmy, ochrona danych osobowych, niepłacenie za proces rekrutacji oraz ostrożność wobec nietypowych metod kontaktu, takich jak komunikatory internetowe. Te zasady minimalizują ryzyko wyłudzenia danych i pieniędzy. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Nigdy nie płać za udział w procesie rekrutacyjnym - żadna legalna firma nie pobiera opłat za pośrednictwo, kursy wstępne, badania czy dokumenty „startowe”.

- żadna legalna firma nie pobiera opłat za pośrednictwo, kursy wstępne, badania czy dokumenty „startowe”. Nie przesyłaj skanów dokumentów tożsamości ani numeru konta bankowego na etapie rekrutacji. Zakres informacji, których może żądać pracodawca lub agencja rekrutacyjna na etapie ubiegania się o pracę, jest ściśle określony w Kodeksie pracy. Obejmuje on wyłącznie takie dane, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg zatrudnienia

ani numeru konta bankowego na etapie rekrutacji. Zakres informacji, których może żądać pracodawca lub agencja rekrutacyjna na etapie ubiegania się o pracę, jest ściśle określony w Kodeksie pracy. Obejmuje on wyłącznie takie dane, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg zatrudnienia Weryfikuj firmę - legalnie działająca firma rekrutacyjna zawsze znajduje się w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG lub KRS) oraz musi posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ), numer wpisu do KRAZ musi widnieć w ogłoszeniu o pracę,

- legalnie działająca firma rekrutacyjna zawsze znajduje się w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG lub KRS) oraz musi posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ), numer wpisu do KRAZ musi widnieć w ogłoszeniu o pracę, Weryfikuj rekrutera - sprawdź jego profil na LinkedIn (czy ma historię, kontakty, powiązania z firmą, publikuje informacje, posiada rekomendacje). Możesz zweryfikować jego zdjęcie przez wyszukiwarkę obrazów.

- sprawdź jego profil na LinkedIn (czy ma historię, kontakty, powiązania z firmą, publikuje informacje, posiada rekomendacje). Możesz zweryfikować jego zdjęcie przez wyszukiwarkę obrazów. Nie klikaj w podejrzane linki ani nie instaluj aplikacji wskazanych przez „rekrutera” bez potwierdzenia źródła.

ani nie instaluj aplikacji wskazanych przez „rekrutera” bez potwierdzenia źródła. Zachowaj sceptycyzm wobec ofert zbyt dobrych, by były prawdziwe - gwarantowane zarobki, elastyczne godziny i szybka decyzja to często sygnał alarmowy.

- gwarantowane zarobki, elastyczne godziny i szybka decyzja to często sygnał alarmowy. Zgłaszaj podejrzane oferty - do CERT Polska, portalu rekrutacyjnego lub bezpośrednio do firmy, pod którą ktoś się podszywa.

Przeczytaj także: Hakerzy mogą ingerować w wybory prezydenckie w Polsce

Oszuści rekrutacyjni stosują coraz bardziej wyrafinowane techniki. Z pozoru profesjonalna oferta, logotyp znanej firmy, realnie wyglądająca strona internetowa, kontakt z „konsultantem” HR przez LinkedIn lub WhatsApp i szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia pracy. Wszystko wygląda legalnie, a jednak to może być pułapka.W przeszłości łatwo było rozpoznać fałszywe ogłoszenia po literówkach, nieprofesjonalnym języku czy podejrzanym adresie e-mail. Dziś przestępcy stosują zaawansowane techniki inżynierii społecznej i wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia ofert nie do odróżnienia od prawdziwych.kandydat dostaje wiadomość od profesjonalnie wyglądającego rekrutera, który podsyła link do strony firmy, prosi o aplikację, a następnie wysyła listę dokumentów wymaganych „do zatrudnienia” oraz często żądanie opłaty (np. za szkolenie, zestaw startowy czy założenie konta bankowego). Opłaty wydają się niewielkie, ale przestępcy liczą na skalę i szybkość działania ofiar.W dobie tak zaawansowanych oszustw podstawowe rady, jak weryfikacja firmy w CEIDG, KRS czy KRAZ, przestają wystarczać.Jak zatem ustrzec się przed fałszywymi rekrutacjami?Rekrutacyjne oszustwa to dziś nie margines, lecz rosnący problem globalny. Przestępcy traktują dane kandydatów jak towar: sprzedają je dalej, zakładają konta bankowe, zaciągają pożyczki, handlują tożsamościami. Dlatego każde podejrzane ogłoszenie ma znaczenie. Reagując, chronisz nie tylko siebie, ale i innych.