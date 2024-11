Wynagrodzenia - jesień/zima 2024

Firma Sedlak & Sedlak wydała Raport płacowy - jesień/zima 2024. To wydanie jest rekordowe, bowiem w badaniu uczestniczyły aż 1123 firmy. W okresie od maja do października 2024 r. przebadano ponad 410 tys. pracowników, zatrudnionych na 462 stanowiskach i przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizycznie). Dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia wiosna/lato 2023

Wynagrodzenia pracowników fizycznych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenie całkowite pracowników fizycznych z różnym poziomem doświadczenia (brutto w PLN) Mediana całkowitych zarobków początkujących pracowników fizycznych wynosiła 5 284 PLN, natomiast doświadczonych 5 816 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenie specjalistów w różnych branżach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenie całkowite doświadczonych specjalistów w różnych branżach (brutto w PLN) Branżą z najwyższymi zarobkami dla doświadczonych specjalistów okazała się branża IT. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenie kierowników (K1) w różnych województwach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenie całkowite kierowników na poziomie K1 w różnych województwach (brutto w PLN) Kierownicy na poziomie K1 zarabiali najwięcej w województwie dolnośląskim, gdzie mediana wyniosła 14 925 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenie dyrektorów piony (D2) w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenie całkowite dyrektorów pionu na poziomie D2 w firmach o różnym pochodzeniu kapitału Dyrektorzy pionów D2 w firmach z polskim kapitałem zarabiali przeciętnie 38 817 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Podwyżki wynagrodzeń

Przydatne linki:

Sprawdź średnie zarobki na wybranym stanowisku

Benefity dla doświadczonych specjalistów

Wśród pracowników fizycznych wyróżnione są cztery poziomy kompetencji pracowników: początkujący, doświadczony, starszy oraz lider. Mediana całkowitych zarobków początkujących pracowników fizycznych wynosiła 5 284 PLN, natomiast doświadczonych 5 816 PLN. Z kolei starsi pracownicy oraz liderzy zarabiali odpowiednio 6 565 PLN i 7 424 PLN.Branżą z najwyższymi zarobkami dla doświadczonych specjalistów okazała się branża IT . Mediana dla tej branży wyniosła 9 146 PLN. Na kolejnych miejscach znalazła się branża lotnicza oraz automatyka i maszyny przemysłowe, gdzie mediany wyniosły odpowiednio 8 481 PLN i 8 313 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali doświadczeni specjaliści zatrudnieni w branżach spożywczej i modowej. Tam mediany wynosiły 7 185 PLN i 6 603 PLN.Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że kierownicy na poziomie K1 (odpowiadający za zarządzanie małym działem lub projektem) zarabiali najwięcej w województwie dolnośląskim, gdzie mediana wyniosła 14 925 PLN. Następne w kolejności województwa to mazowieckie i śląskie, gdzie mediany wynosiły 14 523 PLN oraz 13 803 PLN. Najniżej wynagradzani kierownicy (K1) to osoby zatrudnione w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie mediana wyniosła kolejno 12 072 PLN oraz 11 817 PLN.Dyrektorzy pionów D2 (zatrudnieni w dużych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach) w firmach z polskim kapitałem zarabiali przeciętnie 38 817 PLN. Natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym, mediana wynagrodzenia na tym samym stanowisku wyniosło 45 000 PLN.Kompleksowy raport płacowy jesień/zima 2024 zawiera informacje o zrealizowanych i planowanych podwyżkach systemowych oraz zrealizowanych podwyżkach indywidualnych.Poniżej zestawiono ze sobą zrealizowane podwyżki systemowe na poszczególnych szczeblach organizacji w okresie jesień 2023 - jesień 2024 z podwyżkami systemowymi planowanymi na ten okres. W przypadku trzech szczebli zrealizowane podwyżki okazały się zbieżne z planowanymi, co pokazuje poniższy wykres. Jedynie w przypadku kadry zarządzającej podwyżki zrealizowane były niższe niż planowane. Ta grupa pracowników otrzymała 7% podwyżki przy planowanych 8%.Oprócz analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczona została informacja na temat 17 rodzajów świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom na różnych stanowiskach i poziomach.Dane prezentowane są zarówno dla wszystkich firm biorących udział w badaniu jak również w podziale na takie kryteria jak: wielkość zatrudnienia, kapitał firmy, przychody, branża, rodzaj działalności oraz województwa (w miejscach, gdzie jest odpowiednia próba). Tabela poniżej przedstawia benefity oferowane doświadczonym specjalistom. Prawie 100% osób na stanowisku doświadczonego specjalisty ma dostęp do szkoleń zawodowych. Kolejnymi najbardziej popularnymi benefitami są dopłaty do nauki, dodatkowa opieka medyczna oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.