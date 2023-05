Wynagrodzenia specjalistów: które branże i zawody gwarantują wysokie zarobki?

W których branżach zarabia się najlepiej w 2023?

Specjaliści ds. ESG zarabiają od 9 do 12 tys. zł brutto miesięcznie a dyrektorzy od 28 do 45 tys. zł miesięcznie. Specjalista ds. DE&I zarabia od 8 do 18 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektor DE&I – między 25 a 45 tys. zł brutto miesięcznie.