Czy w dużych firmach naprawdę zarabia się więcej? Analiza raportu płacowego wiosna/lato 2025

Czy praca w dużej firmie zawsze oznacza wyższą pensję? Analiza raportu Sedlak & Sedlak pokazuje, że różnice w wynagrodzeniach między dużymi a mniejszymi organizacjami są znaczące - szczególnie dla ekspertów i pracowników z większym doświadczeniem. Jednak niektóre stanowiska kierownicze lepiej opłacane są w mniejszych firmach, co obala powszechne przekonania o przewadze dużych korporacji.

Wynagrodzenia w różnych pionach

Największe różnice w wynagrodzeniach zasadniczych między dużymi a mniejszymi firmami dotyczą naczelnego kierownictwa (19%), pionu budowlanego (14%) oraz public relations (13%). W pionach technicznym, finansowym i obsługi klienta różnice są minimalne, sięgając zaledwie 1-2%, co potwierdza, że największe benefity płacowe dotyczą stanowisk wyższego szczebla.

Stanowiska o największych różnicach wynagrodzeń całkowitych

Wynagrodzenia całkowite według poziomów stanowisk

Wynagrodzenia całkowite specjalistów w dużych firmach są wyższe niż w mniejszych, a przewaga ta rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia i kompetencji. Najmniejsze różnice (1%) dotyczą asystentów, natomiast na stanowiskach starszego eksperta sięgają już 14%, co pokazuje rosnącą opłacalność pracy w dużych organizacjach dla doświadczonych specjalistów.

Liderzy wśród pracowników fizycznych otrzymują w dużych firmach wynagrodzenie całkowite wyższe o 10% niż w mniejszych organizacjach. Różnice rosną wraz z poziomem stanowiska - od 4% dla początkujących i doświadczonych, przez 7% dla starszych pracowników, aż po największą przewagę na stanowiskach liderskich.

Podsumowanie

Istnieje powszechne przekonanie, że w większych firmach wynagrodzenia są wyższe. Czy przekonanie to ma uzasadnienie w danych? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na podstawie wyników Raportu płacowego Sedlak & Sedlak wiosna/lato 2025. W niniejszym artykule porównamy wynagrodzenia w firmach zatrudniających do 1000 pracowników, prezentowane w wersji Raportu dla małych i średnich firm oraz powyżej tej liczby, zaczerpnięte z wersji Raportu dedykowanej dużym firmom.Według danych z raportu płacowego, w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób wynagrodzenia zasadnicze są średnio o 4,3%, a wynagrodzenie całkowite o 7,5% wyższe niż w mniejszych organizacjach.Jeżeli weźmiemy pod uwagę piony, w których pracują zatrudnieni, największe różnice wynagrodzeń zasadniczych występują na najwyższych stanowiskach, tj. w pionie naczelne kierownictwo (19%). Ponad 10% różnice występują również w takich pionach, jak budowlany (14%) czy public relations (13%). Na drugim biegunie znajdują się piony techniczny, finansowy, obsługi klienta i zakupów, w których różnice sięgają zaledwie 1-2%.Wykres 1. Różnice wynagrodzeń zasadniczych w wybranych pionach w firmach zatrudniających do 1000 osób i powyżej 1000 osóbJeżeli weźmiemy pod uwagę wynagrodzenie całkowite, a więc uwzględniające również premie i nagrody wypłacone, różnice są jeszcze większe: w przypadku pionu budowlanego jest 26%, a pionu public relations 22%. Najmniejsze różnice występują w pionie obsługi klienta – 1%.Określiliśmy obszary, w których różnice są znaczące. A na jakich stanowiskach praca w dużych organizacjach jest bardziej opłacalna? Przede wszystkim są to stanowiska na poziomie eksperta, takie jak specjalista ds. administracyjnych (54%), specjalista ds. public relations (56%), czy inżynier budowy (38%). Na stanowiskach z obszaru personalnego są to stanowiska eksperckie w zakresie administracji personalnej (36%), komunikacji wewnętrznej (34%) oraz stanowisko HR Business Partnera (35%).Istnieje jednak grupa stanowisk, w których pracownicy mniejszych firm otrzymują wynagrodzenia wyższe. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk kierowniczych, np. kierownika call center (27%), kierownika ds. rozwoju biznesu (21%) czy kierownika regionu sprzedaży (16%).Analiza danych zawartych w raporcie pokazuje, że różnice w wynagrodzeniach pomiędzy firmami do i powyżej 1000 osób rosną wraz ze wzrostem doświadczenia i kompetencji pracownika.Zależność tę doskonalone widać w poziomie wynagrodzeń specjalistów. O ile w przypadku pracowników dopiero rozpoczynających pracę różnice wynoszą zaledwie 1%, to w przypadku osób z 2-3 letnim doświadczeniem już 7%. Wśród zatrudnionych na stanowiskach eksperckich różnice sięgają 10%, a w przypadku starszych ekspertów – 14%.Wykres 2. Różnice w poziomie wynagrodzeń całkowitych specjalistów w firmach zatrudniających do 1000 osób i powyżej 1000 osóbPodobne wnioski płyną z analizy dla stanowisk fizycznych. Im większe doświadczenie, tym różnice w wynagrodzeniu pracowników w firmach zatrudniających do i ponad 1000 osób są większe.Początkujący pracownicy fizyczni w dużych firmach otrzymują wynagrodzenie średnio o 4% wyższe w dużych firmach i wraz ze wzrostem poziomu stanowiska różnice te się pogłębiają, osiągając poziom 10% w przypadku stanowisk liderskich.Wykres 3. Różnice w poziomie wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych w firmach zatrudniających do 1000 osób i powyżej 1000 osóbWyniki badania płacowego Sedlak & Sedlak potwierdzają, że pracownicy dużych organizacji otrzymują wyższe wynagrodzenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Z pewnością większe firmy mają silniejszą pozycję na rynku, a co za tym idzie wyższe, stabilniejsze przychody, przez co mogą więcej inwestować w pracowników. Najczęściej mają też bardziej rozwinięte systemy wynagrodzeń, premiujące doświadczenie, lojalność, kompetencje, co zwiększa średnie wynagrodzenie.W większych organizacjach występują też bardziej złożone stanowiska, hierarchia stanowisk jest bardziej rozbudowana i występuje większa specjalizacja ról. Wielu pracowników pełni bardziej wymagające, odpowiedzialne funkcje, co przekłada się na wyższe wynagrodzenia.Nie bez znaczenia jest też fakt, że bardzo duże firmy częściej objęte są układami zbiorowymi, mają polityki równości płac, co może wpływać na podnoszenie wynagrodzeń.