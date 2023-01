Wynagrodzenia jesień/zima 2022

Sedlak & Sedlak przedstawia podsumowanie raportu płacowego - jesień/zima 2022. W badaniu uczestniczyły 903 firmy. Na podstawie zebranych danych dokonano analiz dla 902 stanowisk. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni.

Podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie XI 2021-X 2022 na różnych poziomach stanowisk W przypadku pracowników fizycznych oraz specjalistów zrealizowano podwyżki na poziomie 8%. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia pracowników fizycznych na poziomach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Górny kwartyl, mediana i dolny kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 4 359 PLN. Doświadczeni zarabiają 4 833 PLN, a starsi 5 530 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia specjalistów z różnych branż

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów ekspertów w wybranych branżach Mediana wynagrodzenia całkowitego eksperta w branży IT wynosi 15 672 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Zarobki doświadczonych pracowników fizycznych w regionach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych doświadczonych pracowników fizycznych Pracownicy fizyczni najwięcej zarabiają w województwie dolnośląskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w tym regionie wynosi 5 100 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia w firmach o różnym poziomie zatrudnienia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznych wynagrodzeń dyrektorów generalnych w firmach o różnym poziomie zatrudnienia Połowa dyrektorów generalnych z firm o zatrudnieniu do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie całkowite wyższe niż 47 885 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Świadczenia pozapłacowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Świadczenia pozapłacowe oferowane doświadczonym specjalistom w 2022 roku W ramach pakietów benefitowych doświadczonych specjalistów najbardziej popularnym benefitem, podobnie jak w poprzednich latach, są szkolenia zawodowe (98%). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Szczególne zainteresowanie wśród korzystających z raportu płacowego Sedlak & Sedlak budzą dane o zrealizowanych oraz planowanych podwyżkach. Niewątpliwie na tegoroczne decyzje podwyżkowe wpływ miał wysoki wzrost cen produktów i usług w ostatnich miesiącach. Wyniki raportu pokazują, że zrealizowane podwyżki wynagrodzeń zasadniczych były wyższe od planowanych na 2022 rok. W przypadku pracowników fizycznych oraz specjalistów zrealizowano podwyżki na poziomie 8%. Wynagrodzenia kadry kierowniczej wzrosły średnio o 8%, natomiast dyrektorskiej – o 7%. Na 2023 rok przewiduje się kolejny wzrost wysokości podwyżek. Pracodawcy zadeklarowali, że planują podwyżki średnio na poziomie 9,4%. Prognozy te różnią się w zależności od branży czy województwa, w którym firma działa, np. w województwie lubuskim planowane podwyżki oscylują wokół poziomu 11%.W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy – od początkującego pracownika fizycznego po lidera. Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 4 359 PLN. Doświadczeni zarabiają 4 833 PLN, a starsi 5 530 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy – 6 339 PLN. Stanowisko to cechuje również największa różnica między dolnym, a górnym kwartylem – 1 739 PLN. Oznacza to, że połowa liderów wśród pracowników fizycznych zarabia od 5 523 PLN do 7 262 PLN.Poza danymi ogólnopolskimi w raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak wielkość zatrudnienia, kapitał czy branża. Na przykładzie specjalisty eksperta można porównać różnice wynagrodzeń w różnych branżach. Od lat najwyższe stawki oferują firmy z branży IT . Mediana wynagrodzenia całkowitego eksperta w branży IT wynosi 15 672 PLN. W branży automatyki i maszyn przemysłowych płace całkowite ekspertów to 11 233 PLN, a w branży lotniczej – 11 172 PLN. Stawki wynagrodzeń ekspertów w tych branżach są zatem o około 28% niższe.W raporcie prezentujemy również wynagrodzenia w różnych regionach. Najliczniej reprezentowaną grupą pracowników w badaniu są doświadczeni pracownicy fizyczni (68 701 osób. Są to osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na danym stanowisku. Wykonują samodzielnie powtarzalne zadania oraz nie wymagają nadzoru przełożonego. Na tym przykładzie można zobrazować różnice wynagrodzeń w różnych województwach. Pracownicy fizyczni najwięcej zarabiają w województwie dolnośląskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w tym regionie wynosi 5 100 PLN. Kolejno najwyższe stawki oferowane są w województwie śląskim – 5 000 PLN i wielkopolskim – 4 970 PLN. Natomiast najniższe stawki płac obserwujemy w województwie zachodniopomorskim – 4 449 PLN oraz lubelskim – 4 329 PLN.Innymi istotnym kryterium, które przedstawiamy w raporcie, jest wielkość zatrudnienia. Największe różnice obserwujemy na stanowiskach z najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Połowa dyrektorów generalnych z firm o zatrudnieniu do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie całkowite wyższe niż 47 885 PLN. Dyrektorzy generalni z firm o średnim poziomie zatrudnienia (od 201 do 1 000 osób) otrzymują wynagrodzenie na poziomie 51 640 PLN, a z firm zatrudniających powyżej 1 000 osób zarabiają 70 959 PLN.W raporcie, oprócz danych o wynagrodzeniach, prezentujemy także informacje o świadczeniach pozapłacowych oferowanych na różnych stanowiskach. W ramach pakietów benefitowych doświadczonych specjalistów najbardziej popularnym benefitem, podobnie jak w poprzednich latach, są szkolenia zawodowe (98%). Równie popularna jest prywatna opieka medyczna (97%) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne (95%). Najrzadziej oferowanymi benefitami dla tej grupy pracowników są samochody służbowe (5%) oraz dofinansowanie kosztów paliwa (3%).