Twoje dziecko pracuje w wakacje? Uważaj, bo może stracić ubezpieczenie zdrowotne

Wakacje to czas, gdy wiele dzieci i młodych ludzi decyduje się podjąć pierwszą pracę, aby zdobyć doświadczenie i dodatkowe środki finansowe. Jednak podejmowanie przez ucznia lub studenta pracy może wprowadzić zamieszanie w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego, którego rodzic jest płatnikiem. Warto wiedzieć, co zrobić, aby uniknąć utraty prawa do bezpłatnej opieki medycznej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy dziecko traci prawo do rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego po podjęciu pracy.

Jakie są obowiązki rodzica po zakończeniu zatrudnienia dziecka w wakacje.

Jak poprawnie zgłosić dziecko ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.

Dlaczego monitorowanie statusu ubezpieczenia ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego dziecka.

Kiedy dziecko traci ubezpieczenie przy rodzicu?

Najczęściej okazuje się, że rodzice zapomnieli o odpowiednim zgłoszeniu swojego dziecka w kadrach firmy, w której pracuje, lub nie wiedzą, że podpisanie przez dziecko umowy zlecenia lub umowy o pracę skutkuje ‘wypadnięciem’ z rodzicielskiego ubezpieczenia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Obowiązki rodziców i studentów: jak postępować?

Powinno zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia rodzica jako członek rodziny.

Ta zmiana powinna zostać zgłoszona płatnikowi składek – zwykle pracodawcy rodzica – niezwłocznie, do 7 dni od podjęcia pracy przez dziecko.

Zgłoszenia dokonuje płatnik składek poprzez formularz ZUS ZCNA – zgłoszenie danych członków rodziny do celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Rodzic musi ponownie zgłosić dziecko do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin powtórnego zgłoszenia również wynosi 7 dni od ustania tytułu do osobnego ubezpieczenia.

Jeśli rodzic jest przedsiębiorcą i samodzielnie odprowadza składki, to spoczywa na nim obowiązek zgłoszenia i wyrejestrowania dziecka.

Dlaczego ważne jest przestrzeganie tych zasad?

Kilka praktycznych wskazówek

Po podpisaniu umowy o pracę lub umowę zlecenie z dzieckiem, rodzic powinien poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o zmianie i dopilnować wyrejestrowania dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Po zakończeniu przez dziecko pracy należy bez zwłoki (do 7 dni) ponownie zgłosić je do ubezpieczenia „przy rodzicu”.

Warto monitorować status ubezpieczenia np. przez dostęp do platformy NFZ lub kontakt z pracodawcą.

Wypełnianie i składanie formularza ZUS ZCNA jest obowiązkiem płatnika składek.

Rodzice i studenci powinni pamiętać o zgłoszeniu i wyrejestrowaniu dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego – to podstawowy warunek, aby korzystać z opieki zdrowotnej bez dodatkowych kosztów - podkreśla Iwona Kowalska-Matis z ZUS.

Każda osoba ucząca się do 26. roku życia może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego – albo przez rodzica, albo przez uczelnię. Problem pojawia się, gdy dziecko podpisuje umowę o pracę lub umowę zlecenia, ponieważ wtedy zyskuje własny tytuł do ubezpieczenia.Ta zasada dotyczy każdej formy umowy – czy to umowy zlecenia, czy umowy o pracę. W czasie wykonywania tej umowy składki zdrowotne opłaca pracodawca, więc dziecko nie może być jednocześnie ubezpieczone „przy rodzicu”.Gdy dziecko rozpoczyna pracę:Gdy dziecko kończy umowę i tym samym traci własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. kończy pracę):Ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Uprawnienia pacjenta do bezpłatnej opieki zdrowotnej są sprawdzane w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).Brak prawidłowego zgłoszenia skutkuje tym, że dziecko zostanie uznane w systemie za nieubezpieczone, co oznacza brak prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Przykładem takiej sytuacji jest wizyta u lekarza, kiedy status ubezpieczenia „świeci na czerwono” i świadczenia są odmawiane, narażając rodzinę na koszty leczenia.