Za nami aż dwa długie weekendy listopadowe, przed nami grudzień i Boże Narodzenie. A niektórzy już analizują układ kalendarza w nowym roku. Kiedy wypadają święta i dni wolne od pracy? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2025 roku? Sprawdzamy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025



Pierwszy długi weekend będziemy mieć w styczniu, bo święto Trzech Króli wypada w poniedziałek. Jeśli chcemy, aby nasz weekend był jeszcze dłuższy, to biorąc wolne 2 i 3 stycznia, przedłużymy go do 6 dni.Na kolejny przedłużony weekend musimy poczekać aż do kwietnia. Z okazji wypadających wtedy Świąt Wielkanocnych, możemy odpoczywać od 19 do 22 kwietnia.Weekend majowy w 2025 roku nie wygląda może obiecująco, bo święto 3 Maja wypada w sobotę, ale za ten dzień otrzymamy od pracodawcy dodatkowy dzień wolny. Majówka może potrwać od 1 do 4 maja. Możemy ją także przedłużyć, jeśli weźmiemy 3 dni urlopu wypoczynkowego - od 28 do 30 kwietnia - potrwa wówczas tydzień.Na kolejny długi weekend możemy liczyć w czerwcu. Boże Ciało wypada 19 czerwca, więc z dodatkowym dniem urlopu 20 czerwca, będziemy mieć wolne cztery dni.W sierpniu z przedłużonego weekendu skorzystamy w połowie miesiąca, bo 15 sierpnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a w 2025 roku będzie to piątek.W listopadzie mamy co prawda dwa dni świąteczne - 1 listopada i 11 Listopada, jednak tylko jeden długi weekend. W 2025 roku Święto Niepodległości wypada we wtorek. Biorąc jeden dzień urlopu, będziemy mieć czterodniowy weekend. 1 listopada wypada w sobotę, ale za ten dzień otrzymamy od pracodawcy dodatkowy dzień wolny.Czterodniowy, długi weekend, będziemy mieć w grudniu. Święta Bożego Narodzenia wypadają w czwartek i piątek. Jeśli zdecydujemy się wziąć urlop wypoczynkowy od 22 do 24 grudnia, odpoczniemy aż 9 dni, od 20 do 28 grudnia.