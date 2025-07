Co grozi za nieobecność podczas kontroli L4? Błąd pracownika może kosztować zasiłek

Nieobecność pracownika podczas kontroli zwolnienia lekarskiego (L4) może skutkować poważnymi konsekwencjami - od utraty prawa do zasiłku chorobowego, przez kary finansowe, aż po zwolnienie z pracy. Błędne lub nieaktualne wskazanie adresu pobytu to najczęstszy powód negatywnych decyzji. Eksperci ostrzegają: L4 to nie urlop, a procedury kontrolne stale się zaostrzają.

Kto kontroluje i co sprawdza?

Jak wygląda procedura kontroli L4?

kontrola – jeśli to możliwe – zostaje ponowiona,

następnie sporządzany jest protokół z kontroli,

protokół zostaje przekazany pracownikowi w celu złożenia wyjaśnień,

kompletna dokumentacja trafia do pracodawcy, który podejmuje decyzję o dalszych krokach.

Utrata zasiłku i inne konsekwencje

do 33 dni nieobecności w ciągu roku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie i decyzję o odmowie wypłaty świadczenia podejmuje pracodawca,

powyżej 33 dni – decyzję o odmowie wypłaty zasiłku podejmuje ZUS,

w przypadku opieki nad chorym dzieckiem bądź członkiem rodziny ZUS również może odmówić wypłaty świadczenia i wyciągnąć dalsze konsekwencje.

Edukacja i prewencja kluczem do zmian

– komentuje Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes Conperio.– dodaje.Kontrole mogą przeprowadzać Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz pracodawcy zatrudniający w swoim przedsiębiorstwie powyżej 20 osób. Celem takich kontroli jest weryfikacja czy pracownik rzeczywiście przebywa pod adresem wskazanym w dokumentacji oraz czy wykorzystuje L4 zgodnie z jego przeznaczeniem – czyli na rekonwalescencję, a nie załatwianie prywatnych spraw.W przypadku gdy kontroler nie zastanie pracownika pod wskazanym adresem:– zaznacza Mikołaj Zając.Jeśli nieobecność zostanie uznana za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia chorobowego, to:Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za okres, w którym: wykonuje pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem. Natomiast zgodnie z art. 92 §3 pkt 2 Kodeksu Pracy, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby (tzw. wynagrodzenie chorobowe), jeżeli nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego. Innymi słowy, sytuacje, w których pracownik nie otrzymuje zasiłku chorobowego jednocześnie pozbawiają go prawa do wynagrodzenia chorobowego.Pracodawcy we własnym zakresie mają również możliwość zastosowania innych sankcji wobec pracowników nadużywających zwolnień, takich jak nagana, kary finansowe czy nawet zwolnienie z pracy.Eksperci apelują o zwiększenie świadomości wśród pracowników i lekarzy: podawanie nieaktualnego lub przypadkowego adresu może wydawać się błahostką, ale w rzeczywistości prowadzi do ryzyka utraty ważnych świadczeń i potencjalnego konfliktu z pracodawcą. Mikołaj Zając zachęca do większej rzetelności w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy oraz odpowiedzialnego podejścia do korzystania z L4.– podsumowuje ekspert rynku pracy.