Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Artykuł stanowi podsumowanie wyników Kompleksowego raportu płacowego wiosna/lato 2024. W badaniu wzięło udział 979 firm. Większość stanowiły firmy produkcyjne (57%). Najwięcej firm prowadziło swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego (18%), śląskiego (11%) i wielkopolskiego (11%).

Podwyżki wynagrodzeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie planowanych i zrealizowanych podwyżek wynagrodzeń na różnych szczeblach organizacji Pracownicy fizyczni otrzymali 10% podwyżki (przy planowanych 8%), a specjaliści 8,2% (przy planowanych 8%). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia pracowników fizycznych

Wynagrodzenia specjalistów w różnych branżach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenie całkowite doświadczonych specjalistów w różnych branżach Najwyżej opłacaną branżą wśród doświadczonych specjalistów okazała się branża IT, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 9 224 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia kierowników w różnych województwach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia całkowite kierowników na poziomie K1 w różnych województwach Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że kierownicy najwięcej zarabiali w Mazowieckiem – 14 503 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia dyrektorów pionu (D2) w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia całkowite dyrektorów pionu na poziomie D2 w firmach o różnym pochodzeniu kapitału Dyrektorzy pionu z firm o polskim kapitale zarabiali przeciętnie 37 950 PLN. Z kolei ich koledzy z firm zagranicznych o 7 050 PLN więcej, tj. 45 000 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Benefity dla doświadczonych specjalistów

Przebadano łącznie prawie 375 000 pracowników, zatrudnionych na 1034 stanowiskach przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Dodatkowo raport zawiera analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.W raporcie wiosna/lato 2024 znajdziemy informacje o zrealizowanych i planowanych podwyżkach systemowych oraz zrealizowanych podwyżkach indywidualnych.Poniżej zestawiamy ze sobą zrealizowane podwyżki systemowe na poszczególnych szczeblach organizacji w okresie wiosna 2023-wiosna 2024 z podwyżkami systemowymi planowanymi na ten okres. Na dwóch szczeblach (specjaliści, pracownicy fizyczni) systemowe podwyżki wynagrodzeń zrealizowanych okazały się wyższe od planowanych. Pracownicy fizyczni otrzymali 10% podwyżki (przy planowanych 8%), a specjaliści 8,2% (przy planowanych 8%). Z kolei pracownicy należący do kadry kierowniczej oraz kadry zarządzającej dostali podwyżki zgodne z planowanymi – na poziomie 8%.Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy kompetencji pracowników: początkujący, doświadczony, starszy oraz lider. Mediana całkowitych zarobków początkujących pracowników fizycznych wynosiła 5 193 PLN, doświadczonych 5 689 PLN. Z kolei starsi pracownicy oraz liderzy zarabiali odpowiednio 6 470 i 7 305 PLN.Najwyżej opłacaną branżą wśród doświadczonych specjalistów okazała się branża IT, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 9 224 PLN. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się branża lotnicza i chemiczna. Najmniej zarabiali doświadczeni specjaliści zatrudnieni w branży spożywczej i modowej. Tam mediany płac wyniosły 6 873 i 6 779.Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że kierownicy najwięcej zarabiali w Mazowieckiem – 14 503 PLN. Niewiele mniej zarabiali kierownicy z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Na końcu zestawienia znalazły się województwa lubelskie oraz podlaskie. Kierownicy na poziomie K1 zarabiali tam przeciętnie 11 699 PLN i 11 158 PLNDyrektorzy pionu z firm o polskim kapitale zarabiali przeciętnie 37 950 PLN. Z kolei ich koledzy z firm zagranicznych o 7 050 PLN więcej, tj. 45 000 PLN.Obok analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczono również informacje o 17 rodzajach świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom na różnych stanowiskach i poziomach.Dane prezentowane są zarówno dla wszystkich firm biorących udział w badaniu jak również w podziale na takie kryteria jak: wielkość zatrudnienia, kapitał firmy, przychody, branża, rodzaj działalności oraz województwa (tam, gdzie jest odpowiednia próba). Poniżej tabela z benefitami oferowanymi doświadczonym specjalistom. Niemal 100% pracowników ma dostęp do szkoleń zawodowych, dodatkowej opieki medycznej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Z kolei najrzadziej oferowanymi benefitami w tej grupie pracowników są: dofinansowanie kosztów paliwa, akcje pracownicze oraz dodatkowy płatny urlop.