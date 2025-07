Ile zarabiają absolwenci uniwersytetów i politechnik w Polsce? Ranking zarobków 2024

W 2024 roku Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń objęło ponad 43 tysiące osób z tytułem magistra, pokazując różnice w zarobkach absolwentów polskich uczelni. Najwyższe wynagrodzenia wśród uniwersytetów notowano na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie mediana wynagrodzeń brutto wyniosła 9.741 PLN. Wśród uczelni technicznych liderem jest Politechnika Warszawska z medianą na poziomie 10.828 PLN. Wyniki wskazują, że miejsce zatrudnienia, zwłaszcza Warszawa, znacząco wpływa na poziom wynagrodzeń.

Tabela 1. Wynagrodzenia absolwentów wybranych uniwersytetów w 2024 (brutto w PLN)

Nazwa uniwersytetu Próba 25% zarabia mniej mediana 25% zarabia więcej Uniwersytet Warszawski (UW) 2269 7 500 9 741 13 800 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ) 1411 6 702 8 758 12 905 Uniwersytet Gdański (UG) 1373 6 557 8 500 12 000 Uniwersytet Wrocławski (UW) 1195 6 600 8 400 11 545 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) 1277 6 500 8 346 11 985 Uniwersytet Łódzki (UŁ) 1642 6 412 8 300 11 690 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) 1086 6 117 8 037 11 400 Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) 1067 6 200 7 950 11 034 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) 965 5 836 7 500 10 300

Tabela 2. Wynagrodzenia absolwentów wybranych uczelni technicznych w 2024 roku (brutto w PLN)

Nazwa uczelni technicznej Próba 25% zarabia mniej mediana 25% zarabia więcej Politechnika Warszawska (PW) 1850 8 200 10 828 15 500 Politechnika Wrocławska (PW) 2144 7 584 10 000 14 054 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) 1991 7 500 10 000 14 325 Politechnika Gdańska (PG) 1351 7 500 9 784 13 832 Politechnika Poznańska (PP) 1597 7 000 9 200 12 300 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) 1052 7 048 9 051 12 078 Politechnika Łódzka (PŁ) 1028 6 850 9 000 13 000 Politechnika Śląska (Gliwice) (PŚ) 1975 7 016 8 978 12 000 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PR) 979 6 264 8 000 11 000

W 2024 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 43 096 osób posiadających tytuł magistra. 57% osób biorących udział w badaniu to kobiety.Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2024 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Co drugi absolwent otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż 9.741 PLN, podczas gdy co czwarty absolwent otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż 13.800 PLN.Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2024 rokuPośród absolwentów uczelni technicznych najwyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci Politechniki Warszawskiej. Mediana wynagrodzeń wyniosła 10.828 PLN. Co czwarty absolwent zarabiał ponad 15.500 PLN.Wyższe wynagrodzenia absolwentów warszawskich uczelni niekoniecznie oznaczają, że ukończenie studiów w Warszawie zapewni automatycznie wyższe zarobki. Wysokość zarobków nie zależy jedynie od zajmowanego stanowiska, ale również od miejsca zatrudnienia. W Warszawie zarobki pozostają najwyższe, stąd absolwenci tychże uczelni, którzy postanowili pozostać w stolicy po ukończeniu studiów, będą otrzymywać wynagrodzenia adekwatne do wynagrodzeń rynkowych w tym mieście.