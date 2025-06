Kto w IT może liczyć na zarobki 40 000 zł miesięcznie?

O zarobkach w branży IT krążyły niegdyś legendy. I wprawdzie dziś na rynku znajdziemy bez problemu specjalistów zarabiających kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jednocześnie nie jest to zdecydowanie przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka jest dynamikawynagrodzeń w branży IT?

Co skłania specjalistów IT do elastyczności w zakresie zarobków?

Jak rosnąca dojrzałość polskiego rynku IT przekłada się na strategie zatrudnienia?

AI i dane napędzają rynek

Presja płacowa słabnie

Dojrzewający rynek premiuje elastyczność i kompetencje, które realnie wspierają realizację celów biznesowych. Dlatego w cenie są dziś specjaliści, którzy potrafią pracować na styku technologii i strategii – rozumieją potrzeby organizacji, potrafią przekładać je na rozwiązania IT i jednocześnie komunikować ich biznesową wartość interesariuszom - mówi Agata Jemioła, Branch Manager w Grafton Recruitment.

Dojrzałość rynku wymusza nowe strategie

Rynek rezygnuje z podejścia „ilościowego” na rzecz jakości. Kompetencje AI, data i cloud to dziś nie tylko przewaga technologiczna, ale też fundament modelu biznesowego. Zdolność ich integracji z celami operacyjnymi firmy to realny miernik wartości pracownika IT – podkreśla Joanna Wanatowicz, Dyrektor Zarządzająca Grafton Recruitment.

W centrum zainteresowania firm pozostają obszary sztucznej inteligencji , data science oraz rozwiązań chmurowych, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzeń. Wśród najlepiej opłacanych ról dominują stanowiska związane z architekturą AI – przeciętne wynagrodzenie AI Architecta sięga do 40 000 zł brutto miesięcznie. Trochę mniej zarabiają MLOps Engineer i GenAI Engineer (23 000–28 000 zł), a także Data Architect (28 000-35 000 zł) i Data Scientist (21 000-28 000 zł). Wysokie stawki osiągają także Big Data Developer (26 000-32 000 zł), NLP Engineer (20 000-26 000 zł) i Computer Vision Engineer (19 000-25 000 zł).Raport pokazuje wyraźne wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń. O ile w 2023 roku wzrost płac wyniósł ponad 14%, obecnie ustabilizował się na poziomie 10,1%. To efekt zarówno spadku inflacji (z 17% do 5,4%), jak i ostrożniejszego podejścia firm do polityki wynagrodzeń. Podwyżki wprowadzane z automatu przestają być normą – decyzje płacowe coraz częściej uzależnione są od konkretnych kompetencji.Widoczna jest także większa elastyczność po stronie kandydatów. Po fali zwolnień w latach 2022–2024 wielu z nich skłonnych jest dziś zaakceptować wynagrodzenie zbliżone do dotychczasowego w zamian za większą stabilność zatrudnienia.Rynek pracy się odbudowujeDane z raportu Grafton Recruitment wskazują, że sektor IT, choć wciąż nie wrócił do poziomu sprzed spowolnienia, notuje wyraźne oznaki rozwoju. Wskaźnik popytu na role IT w I kwartale 2025 roku osiągnął poziom 0,90 względem analogicznego okresu w 2023 roku. Dla porównania, ogólny wynik dla rynku pracy w Polsce wynosi obecnie 1,04 – oznacza to, że dynamika rekrutacji w IT pozostaje poniżej średniej rynkowej.Jednocześnie obserwujemy wyraźne przyspieszenie w obszarach strategicznych, takich jak AI, big data i rozwiązania chmurowe. W pierwszym kwartale 2025 roku zapotrzebowanie na specjalistów AI/ML było niemal dwukrotnie wyższe niż dwa lata temu. To efekt intensyfikacji wdrożeń rozwiązań opartych na AI w organizacjach, które coraz częściej przekształcają te technologie w kluczowe zasoby operacyjne.Rosnąca dojrzałość polskiego rynku IT znajduje odzwierciedlenie w strategiach zatrudnienia. Firmy coraz częściej odchodzą od masowego skalowania zespołów na rzecz selektywnego pozyskiwania doświadczonych ekspertów. Maleje liczba ofert dla juniorów, co potwierdzają dane o spadającej liczbie aplikacji i niższych widełkach płacowych w tej grupie.