Praca sezonowa studenta na wakacjach - jakie umowy, kiedy trzeba płacić składki ZUS?

Wakacje to dla wielu studentów czas nie tylko wypoczynku, ale także okazja do podjęcia pracy sezonowej. Wybór odpowiedniej umowy - o pracę, zlecenia czy o dzieło - ma kluczowe znaczenie dla obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sprawdź, w jakich przypadkach student musi płacić składki ZUS, jakie świadczenia mu przysługują oraz na co zwrócić uwagę podpisując umowę z pracodawcą.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie umowy najczęściej podpisują studenci podczas pracy wakacyjnej i czym się różnią pod względem składek ZUS.

Kiedy student musi płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a kiedy jest z tego zwolniony.

Jakie świadczenia przysługują studentowi w zależności od rodzaju umowy oraz jakie są wyjątki od zwolnienia ze składek.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy oraz gdzie szukać informacji i pomocy w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Najpopularniejsze formy zatrudnienia studentów w wakacje

umowy o pracę,

umowy zlecenia,

umowy o dzieło.

Umowa o pracę – pełna ochrona ubezpieczeniowa.

Umowa zlecenie – zwolnienie z opłacania składek dla studentów do 26. roku życia (z wyjątkami).

Umowa o dzieło – brak składek i ochrony ubezpieczeniowej.

Umowa o pracę – pełna ochrona ubezpieczeniowa

Pracodawca zgłasza studenta do ZUS w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy.

Student objęty jest ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym, chorobowym i zdrowotnym.

Odprowadzane składki wpływają na przyszłą emeryturę oraz prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku czy macierzyństwa.

Możesz sprawdzić swoje zgłoszenie na koncie PUE ZUS/eZUS – jeśli nie masz konta, warto je założyć.

Obowiązkowe składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa, zdrowotna.

Prawo do świadczeń z ZUS.

Każda odprowadzona składka zwiększa przyszłą emeryturę lub rentę.

Możliwość kontroli statusu ubezpieczenia przez PUE ZUS/eZUS.

O tym czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem nastąpiło to zgłoszenie - zawsze możemy sprawdzić na swoim koncie PUE ZUS/eZUS. Jeśli takiego nie posiadamy, warto je założyć. Natomiast dzięki temu, że od naszej pracy odprowadzane są składki, zasilamy już konto w ZUS składkami, a w razie różnych zdarzeń losowych (np. choroba, ciąża, wypadek) możemy starać się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Umowa zlecenie – kiedy bez składek, a kiedy z obowiązkiem ubezpieczenia?

Student do 26. roku życia nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu – składki nie są odprowadzane.

Brak prawa do świadczeń z ZUS w razie choroby, wypadku czy opieki nad członkiem rodziny.

Zwolnienie obowiązuje od momentu immatrykulacji (momentu przyjęcia w poczet studentów) do: skreślenia z listy studentów, złożenia egzaminu dyplomowego, złożenia ostatniego egzaminu na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystycznych lub weterynarii, zaliczenia ostatniej praktyki na farmacji.



Umowa zlecenie z własnym pracodawcą (z którym masz umowę o pracę) lub wykonywana na jego rzecz – składki są obowiązkowe.

Przerwa między studiami (np. po licencjacie do rozpoczęcia magisterki) – umowa zlecenie jest oskładkowana, nawet jeśli masz mniej niż 26 lat. Należy poinformować zleceniodawcę o utracie statusu studenta.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie mają statusu studenta w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Brak składek dla studentów do 26 lat (z wyjątkami).

Obowiązek zgłoszenia utraty statusu studenta zleceniodawcy.

Składki obowiązkowe przy umowie zlecenia z własnym pracodawcą lub w przerwie między studiami.

Brak prawa do świadczeń z ZUS przy braku składek.

Umowa o dzieło – brak składek i konsekwencje

Okres pracy na umowie o dzieło jest nieskładkowy – nie zapisuje się na koncie ubezpieczeniowym.

Brak prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych w razie choroby, wypadku czy macierzyństwa.

Wyjątek: jeśli umowa o dzieło jest zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz, składki są obowiązkowe (jak przy umowie o pracę).

Brak składek i ochrony ubezpieczeniowej.

Okres pracy nie liczy się do emerytury.

Wyjątek: umowa o dzieło z własnym pracodawcą – obowiązek składek jak przy umowie o pracę.

Najczęściej zadawane pytania studentów dotyczące ubezpieczeń społecznych

Pamiętaj: Zawsze informuj o zmianie statusu studenta.

W przerwie między studiami możesz być objęty obowiązkiem składkowym.

Studia doktoranckie i podyplomowe nie dają statusu studenta w kontekście ubezpieczeń społecznych.

Praktyczne porady dla studentów podejmujących pracę sezonową

Przeanalizuj, czy zależy Ci na ochronie ubezpieczeniowej (umowa o pracę), czy na wyższej kwocie netto (umowa zlecenie bez składek).

Sprawdź, czy Twój status studenta uprawnia do zwolnienia z opłacania składek.

Upewnij się, jaką umowę podpisujesz i jakie są jej konsekwencje dla ubezpieczeń.

Sprawdź, czy pracodawca zgłosił Cię do ZUS (konto PUE ZUS/eZUS).

W razie wątpliwości pytaj w biurze karier uczelni lub na infolinii ZUS.

Konto PUE ZUS/eZUS.

Infolinia ZUS.

Biura karier na uczelniach.

