Ile zarabia elektryk, ślusarz i operator CNC? Branża techniczna docenia kompetencje

Firma Manpower postanowiła przyjrzeć się zapotrzebowaniu na specjalistów zatrudnianych na najbardziej popularnych stanowiskach technicznych. Pod lupę wzięto również oferowane im wynagrodzenia oraz kluczowe kompetencje, o które walczą dziś pracodawcy. Oto, do jakich wniosków prowadzi ta analiza.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Skąd bierze się wysokie zapotrzebowanie na specjalistów technicznych?

Na jakie oferty pracy w branży technicznej można liczyć w tym roku?

Jakich kompetencji w szczególności poszukują pracodawcy?

W 2025 roku rynek pracy branży technicznej będzie zdominowany przez oferty kierowane do kandydatów z umiejętnościami w obszarze automatyki przemysłowej. Kluczowe kompetencje twarde to znajomość systemów automatyzacji, CNC, elektryki oraz utrzymania ruchu. Najbardziej cenionymi kompetencjami miękkimi z pewnością są umiejętność myślenia analitycznego, skutecznego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, współpracy pomiędzy różnymi działami, a także gotowość i chęć uczenia się nowych technologii – mówi Karina Chyła, konsultant biznesowy Skilled Technical w Manpower.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ile zarabia elektryk? W przypadku techników elektryków miesięczne zarobki wynoszą 6 000 – 9 000 zł brutto.

Ile zarabia elektryk, ślusarz i operator CNC? – kompetencje, które kosztują coraz więcej

Elastyczne podejście, trwała przewaga

Obserwując rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę techniczną, kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie odpowiedniego przepływu wiedzy i kompetencji, który umożliwi przedsiębiorstwom utrzymanie konkurencyjności w obliczu cyfryzacji oraz automatyzacji działań. Dobrze przeszkoleni, elastyczni pracownicy stanowią bowiem fundament dalszego rozwoju gospodarki opartej na innowacjach – zauważa Magdalena Krysta, dyrektor linii biznesowej Branch Staffing w Manpower.

Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów technicznych w bieżącym roku to efekt dynamicznej automatyzacji procesów produkcyjnych. Pracodawcy coraz częściej inwestują w rozwiązania, które pozwalają obniżać koszty i minimalizować przestoje, co jednocześnie zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Rośnie również znaczenie kompetencji miękkich – szczególnie cenieni są specjaliści, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z doświadczeniem w pracy w nowoczesnym środowisku przemysłowym.Jak dodaje ekspertka, w gronie najbardziej poszukiwanych specjalistów znajdują się między innymi programiści i operatorzy maszyn CNC oraz kierowcy wózków widłowych, odgrywający istotną rolę w sektorach takich jak motoryzacja, logistyka czy produkcja. Pożądanymi kandydatami są także elektrycy zajmujący się instalacjami przemysłowymi, automatycznymi systemami sterowania oraz utrzymaniem ruchu.Oczekiwania finansowe pracowników są wyższe niż w poprzednim roku, co wynika zarówno z inflacji, jak i z rosnących wymagań specjalistów posiadających unikalne kwalifikacje. Największe wzrosty dotyczą stanowisk, na których obserwuje się niedobór talentów oraz wymagane są konkretne umiejętności techniczne i uprawnienia. Wśród najczęściej poszukiwanych przez kandydatów benefitów pracowniczych znajdują się m.in. szkolenia, prywatna opieka medyczna, premie frekwencyjne oraz dofinansowanie dojazdów do pracy.Do najlepiej opłacanych stanowisk w branży technicznej należą konstruktorzy oprzyrządowania oraz liderzy/brygadziści – z wynagrodzeniem na poziomie 7 000 – 11 000 zł brutto miesięcznie. Najniższe stawki dotyczą operatorów wózków widłowych, którzy mogą liczyć na 5 000 – 6 200 zł brutto. W przypadku techników elektryków miesięczne zarobki wynoszą 6 000 – 9 000 zł brutto, natomiast operatorzy CNC otrzymują 5 500 – 8 000 zł brutto.Firmy, które chcą przyciągnąć i utrzymać techniczne talenty, muszą działać elastycznie – zarówno w zakresie form zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju pracowników. Przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po wsparcie firm zewnętrznych, które pomagają nie tylko w rekrutacji, ale także w szkoleniu i wdrażaniu nowych członków zespołu. Kluczowa staje się również współpraca z sektorem edukacyjnym, która może znacząco zmniejszyć lukę kompetencyjną.