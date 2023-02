Wynagrodzenia 2022. Najwyżej i najniżej opłacane branże

Branża IT najlepeiej wynagradzana w 2022 roku © ronstik - Fotolia.com

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2022 roku po raz kolejny najlepiej opłacaną branżą okazała się branża IT. Mediana płac wynosiła 8 317 PLN brutto. Na drugim miejscu znalazła się bankowość, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 8 000 PLN.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w wybranych branżach w 2022 roku W 2022 roku po raz kolejny najlepiej opłacaną branżą okazała się branża IT. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach zatrudnienia w najwyżej i najniżej opłacanych branżach Największe różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy najlepiej i najgorzej opłacanymi branżami widać na szczeblu dyrektora i kierownika. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w najwyżej i najniżej opłacanych branżach We wszystkich branżach przedstawionych na wykresie 3 mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak wynika z badania, najniżej opłacanymi branżami były kultura i sztuka oraz nauka i szkolnictwo. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tych branżach wyniosła ok. 4 900 PLN i była o 41% niższa niż w najlepiej opłacanej branży.Największe różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy najlepiej i najgorzej opłacanymi branżami widać na szczeblu dyrektora i kierownika. Dyrektorzy w IT i bankowości zarabiali ponad dwa razy więcej niż dyrektorzy zatrudnieni w kulturze i nauce. Dysproporcje między zarobkami na stanowiskach kierowniczych również są znaczne. Dodatkowo wynagrodzenia kierowników w bankowości są wyższe niż kierowników w IT . W przypadku pracowników szeregowych zarobki są zbliżone niezależnie od branży.We wszystkich branżach przedstawionych na wykresie 3 mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety. Największe różnice widać w bankowość, gdzie zarobki mężczyzn są o 25% wyższe niż kobiet. Z kolei najmniejsze różnice są w kulturze i sztuce, gdzie wynagrodzenia kobiet są niższe o 5% niż mężczyzn.