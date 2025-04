Wynagrodzenia w finansach i księgowości. Kto zarabia najwięcej?

Transformacja cyfrowa i rozwój nowych technologii powodują, że firmy poszukują specjalistów łączących wiedzę finansową z kompetencjami technologicznymi. A jakie wynagrodzenia oferują takim ekspertom? Z danych Manpower wynika, że młodszy analityk finansowy zarobi 10 000 - 12 000 zł brutto miesięcznie, audytor wewnętrzny - 15 000 - 20 000 zł brutto, a regionalny dyrektor finansowy/członek zarządu - nawet 40 000 - 70 000 zł brutto.

Technologia napędza zmiany w wynagrodzeniach

Zwiększone wymagania rynku oraz unijne regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów działających w obszarze zrównoważonego rozwoju. Powstają nowe stanowiska związane z raportowaniem ESG, zarządzaniem ryzykiem klimatycznym, czy strategią zrównoważonego rozwoju. To dowodzi rosnącej roli kwestii społecznych oraz środowiskowych w branży finansowej – mówi Maciej Mamrot, ekspert ds. rekrutacji w obszarze finansów i księgowości w Manpower.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ile można zarobić w finansach i księgowości? Biorąc pod uwagę stanowiska asystenckie najwyższe wynagrodzenie to 10 000 – 12 000 zł brutto miesięcznie dla młodszego analityka finansowego, a najniższe to 6 000 – 8 000 zł brutto dla młodszego księgowego.

Top of the finance – kto zarabia najwięcej w 2025 roku?

Wzrost inflacji i kosztów życia spowodował wyższe oczekiwania płacowe, szczególnie w dużych miastach jak Warszawa, Wrocław czy Kraków. Firmy oferują atrakcyjne pakiety wynagrodzeń oraz świadczeń dla specjalistów z wąską specjalizacją, takich jak fintech, big data czy cyberbezpieczeństwo. Wynagrodzenia na stanowiskach administracyjnych czy księgowych także wzrastają, ale nieco wolniej – podkreśla Katarzyna Kwiecińska, ekspertka ds. rekrutacji w obszarze finansów i księgowości w Manpower.

Elastyczność jako przewaga konkurencyjna

Dla specjalistów sektora finansów i bankowości elastyczność otwiera nowe możliwości. Coraz więcej z nich decyduje się na pracę projektową lub kontraktową, zwłaszcza w obszarach, takich jak analiza finansowa, audyt czy zarządzanie projektami. Eksperci wybierający tę formę zatrudnienia mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie w porównaniu do pracy na etacie, co często rekompensuje brak dodatkowych świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy płatne urlopy – wyjaśnia Marta Szymańska, liderka zespołu rekruterów w Manpower.

Transformacja cyfrowa i rozwój nowych technologii, takich jak RPA (robotyzacja procesów) oraz AI, powodują, że firmy coraz chętniej inwestują w profile pracowników łączące wiedzę finansową z kompetencjami technologicznymi i analitycznymi. Pracodawcy poszukują dziś osób, które potrafią optymalizować procesy, wdrażać nowe rozwiązania technologiczne oraz wspierać zespoły w analizie danych. Wysoko cenieni są kandydaci znający narzędzia, takie jak Power BI czy Power Query. Jednocześnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz compliance, którzy wspierają organizacje w dostosowaniu do zmieniającego się otoczenia prawnego.Biorąc pod uwagę stanowiska asystenckie najwyższe wynagrodzenie to 10 000 – 12 000 zł brutto miesięcznie dla młodszego analityka finansowego, a najniższe to 6 000 – 8 000 zł brutto dla młodszego księgowego. Patrząc na stawki dla specjalistów, ekspertów na najwięcej mogą liczyć audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy finansowi – 15 000 – 20 000 zł brutto. Samodzielny księgowy otrzymuje co miesiąc na konto 12 000 – 15 000 zł brutto a analityk biznesowy 12 000 – 16 000 zł brutto. Z kolei wśród kadry kierowniczej najwięcej zarobi regionalny dyrektor finansowy/członek zarządu – 40 000 – 70 000 zł brutto, natomiast bez dodatkowej funkcji w zarządzie i odpowiedzialności za region ta stawka będzie niższa i może opiewać na kwotę 28 000 – 50 000 zł brutto. Na równie atrakcyjne płace może liczyć dyrektor ds. podatków – 28 000 – 40 000 zł brutto.Kandydaci nie tylko oczekują wysokich wynagrodzeń, ale również elastyczności w zakresie współpracy. Model hybrydowy, który jeszcze niedawno był benefitem, staje się obecnie rynkowym standardem, a brak możliwości pracy zdalnej może zniechęcać do przyjęcia oferty, nawet jeśli towarzyszy jej konkurencyjna pensja.