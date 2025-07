Wczasy pod gruszą i inne benefity od firmy. Na co można liczyć?

Sezon wakacyjny trwa w najlepsze. Wielu Polaków rozpoczęło właśnie upragnione urlopy. Wśród nich są i tacy szczęśliwcy, których w organizacji wypoczynku finansowo wspierają pracodawcy. Najpopularniejszą formą wsparcia pozostają stare, dobre wczasy pod gruszą. Co jednak, jeśli nie one?

Przeczytaj także: Wczasy pod gruszą: wypoczynek na koszt pracodawcy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy z pracodawców wypłacają wczasy pod gruszą?

Czy od wczasów pod gruszą płaci się podatek dochodowy?

Jakie inne benefity oferują pracowniko firmy przy okazji wakacji?

Grusza to klasyka, ale wachlarz możliwości jest znacznie szerszy. Pracownicy mogą dziś korzystać z całego spektrum form wsparcia – od świadczeń ustawowych, przez dobrowolne premie, aż po lokalne bony. Co ważne, wiele z tych opcji nie jest uzależnionych od sytuacji dochodowej – co daje większą swobodę i równość w dostępie do wypoczynku – zauważa Kamila Mania, koordynator działu kadr i płac w Grupie Progres.

Co, jeśli nie wczasy pod gruszą?

Bon turystyczny po nowemu

Wakacyjne premie i vouchery od pracodawcy

Warto zatem jeszcze przed sezonem urlopowym sprawdzić, czy w danej firmie dostępne są świadczenia urlopowe lub środki z funduszu socjalnego. Należy również zweryfikować terminy składania wniosków oraz wymagane dokumenty – w wielu przypadkach o przyznaniu świadczenia decyduje kolejność zgłoszeń lub limity budżetowe. W dobie rosnących cen nawet kilkaset złotych wsparcia może stanowić znaczącą ulgę dla domowego budżetu i pomóc zrealizować wakacyjne plany – podsumowuje Kamila Mania, koordynator działu kadr i płac w Grupie Progres.

Najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą wsparcia są tzw. „wczasy pod gruszą”, czyli dopłaty finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. ZFŚS funkcjonuje w firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale pracodawcy mogą też tworzyć go dobrowolnie w mniejszych przedsiębiorstwach. Aby otrzymać świadczenie, należy skorzystać z co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego i złożyć odpowiedni wniosek.Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie dochodu na członka rodziny – im niższy dochód, tym wyższa kwota wsparcia. W 2025 roku podstawowy odpis na jednego pracownika wynosi 2 723,40 zł, a dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnie uciążliwych – 3 631,20 zł.Na dofinansowanie tego typu mogą liczyć także pracownicy młodociani. W I roku nauki wynosi ono 5% (363,12 zł), a w latach kolejnych wzrasta do 6% (II rok nauki – 435,74 zł) i 7% w trzecim roku nauki (508,37 zł).Przeciętna wypłacana kwota w firmach waha się od 800 do 1 200 zł, choć niektóre przedsiębiorstwa oferują nawet do 3 000 zł. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 1 000 zł (dla pracujących) lub 4 500 zł (dla emerytów i rencistów). Powyżej tych limitów dofinansowanie podlega opodatkowaniu, a u pracowników również składkom ZUS.W firmach, które nie prowadzą ZFŚS, alternatywą jest świadczenie urlopowe. Jest to świadczenie wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego od 20 do 50 osób, jeśli nie utworzył on funduszu socjalnego, a w zakładzie pracy funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa. Jego wysokość nie może przekroczyć wartości rocznego odpisu podstawowego na ZFŚS – co oznacza, że w 2025 roku może wynosić maksymalnie od 2 723 zł do 3 631 zł, w zależności od charakteru pracy. W odróżnieniu od „wczasów pod gruszą”, świadczenie urlopowe nie zależy od dochodu ani długości urlopu. Jego wypłata jest niezależna od sytuacji rodzinnej i ustalana w wewnętrznych regulacjach firmy.Choć ogólnopolski bon turystyczny zakończył działanie w 2023 roku, niektóre samorządy wprowadzają lokalne programy wsparcia wypoczynku. Przykładem jest Podlaski Bon Turystyczny 2025, który wystartował w kwietniu i oferuje mieszkańcom województwa dofinansowanie do noclegów w obiektach turystycznych. Bon przyznawany jest w formie cyfrowego kodu QR i można go wykorzystać w gospodarstwach agroturystycznych (do 200 zł), pensjonatach i hotelach 1–2-gwiazdkowych (do 300 zł) lub w hotelach trzygwiazdkowych i wyższej klasy (do 400 zł). Program nie jest ograniczony kryterium dochodowym, a mogą z niego skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne czy studiujące. W planach jest również uruchomienie podobnych inicjatyw w innych regionach – między innymi Mazurski Bon Turystyczny ma ruszyć jesienią 2025 roku.Odrębną kategorią są dobrowolne dopłaty wakacyjne przyznawane przez pracodawców z własnych środków – niezależnie od przepisów o ZFŚS. Coraz więcej firm decyduje się wspierać swoich pracowników w okresie wakacyjnym poprzez jednorazowe premie urlopowe, vouchery do biur podróży, doładowania kart prepaidowych, czy dopłaty do wypoczynku dzieci. Wysokość takiego wsparcia często sięga 1 000–3 000 zł, a jego forma i warunki ustalane są indywidualnie przez pracodawcę. W niektórych firmach oferowane są również pożyczki wakacyjne z preferencyjnym lub zerowym oprocentowaniem, co pozwala rozłożyć koszt wakacji na raty.Według badania Grupy Progres, co czwarty pracownik w Polsce korzysta w tym roku z jakiejś formy dopłaty do urlopu. W dobie wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia tego rodzaju świadczenia stają się coraz istotniejszym elementem pakietu pozapłacowego. Oferuje je co trzecia badana przez Grupę Progres firma. Dla pracowników oznaczają one realne oszczędności, a dla przełożonych – skuteczne narzędzie motywacji i budowania lojalności.