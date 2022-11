Wynagrodzenie programisty specjalizującego się w technologii Scala może sięgać nawet 31,5 tys. złotych. Tyle zarobi senior zatrudniony na kontrakcie - wynika z danych firmy No Fluff Jobs.

W Evolution zatrudniamy wielu specjalistów posługujących się Scalą. Widzimy ogromny potencjał w tym obszarze, dlatego nie dziwią nas statystyki i chętnie angażujemy się w polską społeczność Scali oraz uczestniczymy w wielu wydarzeniach z nią związanych. Największe firmy technologiczne z całego świata korzystają z tej technologii. Pamiętajmy, że zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania IT cały czas będzie rosło, dlatego powinniśmy szukać rozwiązań, które są elastyczne i dają nam cały wachlarz możliwości, a Scala niewątpliwie jest właśnie takim rozwiązaniem – komentuje Jacek Mrzygłód z Evolution.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zarobki programisty Scali to nawet 31,5 tys. zł Seniorzy posługujący się technologią Scali mogą zarobić od 24 do 31,5 tys. złotych netto (+VAT) miesięcznie przy kontrakcie.

Seniorzy mogą liczyć na pensje nawet na poziomie 31,5 tys. złotych miesięcznie

Coraz więcej ogłoszeń o pracę w obszarze Scali

Jak wynika z kalkulatora wynagrodzeń firmy No Fluff Jobs juniorzy, którzy specjalizują się w Scali, mogą zarobić od 4 do 8 tys. złotych brutto miesięcznie przy umowie o pracę. Natomiast w przypadku kontraktu ich pensja może wynosić od 7 do 11,5 tys. złotych brutto miesięcznie. Dane pochodzą z ostatnich 12 miesięcy.Seniorzy posługujący się technologią Scali mogą zarobić od 24 do 31,5 tys. złotych netto (+VAT) miesięcznie przy kontrakcie, a przy umowie o pracę od 18 do 15 tys. złotych brutto miesięcznie. Osoby na stanowiskach typu mid natomiast mogą liczyć na wynagrodzenie od 20 do 30 tys. złotych netto (+VAT) miesięcznie przy kontrakcie, a w przypadku UoP od 15 do 22 tys. złotych brutto miesięcznie.No Fluff Jobs porównał również ilość ogłoszeń, w których w wymaganiach technicznych pojawiła się znajomość technologii Scala. Jak się okazuje, porównując okres od 1 stycznia do 10 października 2021 roku z analogicznym w 2022 roku, mamy wzrost o 18 proc. Dane te potwierdzają, że Scala z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna.