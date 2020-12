Jakie są zarobki specjalistów w branży IT w 2020 roku?

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna uczestniczyło 74 firmy, które przekazały dane o wynagrodzeniach 8 031 pracowników. Raport zawiera analizy dla 126 stanowisk IT. Wśród uczestników badania najwięcej firm zajmuje się produkcją oprogramowania (58% próby).

Analizy wynagrodzeń na różnych poziomach stanowisk

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto wypłaconego doświadczonym programistom Java zatrudnionym na umowie o pracę wyniosła 8 582 PLN.

Analizy wynagrodzeń dla stanowisk

Zrealizowane podwyżki

W 2020 roku firmy z branży IT zrealizowały podwyżki na średnim poziomie 5,2%.

Benefity

Doświadczonym programistom Java najczęściej oferowane były: zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowa opieka medyczna oraz szkolenia zawodowe.

Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 4 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści i pracownicy techniczni. Dodatkowo, każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 7 rodzin: naczelne kierownictwo, administracja IT, projektowo-programistyczna, techniczno-sprzętowa, konsulting i wdrożenia, bezpieczeństwo IT oraz analiza danych.Pierwsza część Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna zawiera informacje na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na różnych poziomach stanowisk. Można w niej znaleźć informacje o wysokości wynagrodzeń wynikających z umów o pracę lub kontraktów B2B. Poniżej prezentujemy analizy dla wybranego stanowiska – programisty Java . Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto wypłaconego doświadczonym programistom Java zatrudnionym na umowie o pracę wyniosła 8 582 PLN, a zatrudnionych na kontrakcie B2B – 11 928 PLN.Druga część raportu przedstawia dane na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na stanowiskach w firmach o różnym kapitale, wielkości zatrudnienia, wysokości rocznych przychodów, profilu działalności. W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia całkowite wypłacone doświadczonemu programiście Java w firmach polskich i zagranicznych. Analizy dla pozostałych wymienionych kryteriów znaleźć można w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna.W raporcie można również znaleźć informacje o zrealizowanych podwyżkach. W 2020 roku firmy z branży IT zrealizowały podwyżki na średnim poziomie 5,2% (wyłączając pracowników fizycznych). Najwyższy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w przypadku specjalistów.Raport zawiera także informacje o oferowanych przez firmy świadczeniach pozapłacowych. Doświadczonym programistom Java najczęściej oferowane były: zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowa opieka medyczna oraz szkolenia zawodowe.