Ile można było zarobić w branży IT w I kwartale 2024 roku? Oto dane theprotocol.it, portalu z ofertami pracy branży IT.

Raport „Zarobki w IT 2024”: sytuacja w pierwszym kwartale

Czasy gwałtownych wzrostów wynagrodzeń w IT mamy już za sobą. Nie oznacza to, że najbardziej rozchwytywani specjaliści np. od AI nie mogą liczyć na coraz lepsze propozycje. Obserwujemy też trend większej aktywności w poszukiwaniu pracy przez specjalistów, którzy dotychczas niechętnie rozglądali się za nowym zajęciem jak Data Scientist czy Fullstack Developer. Jednocześnie trudna sytuacja panuje na rynku pracy dla juniorów. To oferty skierowane dla początkujących osób biją rekordy w liczbach aplikacji, jak np. Junior Tester Manualny czy Junior Frontend Developer – mówi Monika Mosiężnik, product owner theprotocol.it.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie zarobki w IT w I kw. 2024 roku? W pierwszym kwartale tego roku osoba na stanowisku Senior Frontend Developer w ramach kontraktu B2B mogła zarobić od 12 000 zł do 22 000 zł netto. Wyższego wynagrodzenia mogli oczekiwać Backend Developerki i Developerzy.

Frontend, backend, fullstack – jak kształtowały się widełki wynagrodzeń?

Nasza analiza bazuje na danych, które posiadamy dzięki wdrożonej jakiś czas temu przez theprotocol.it funkcjonalności, jaką jest siatka wynagrodzeń. Dzięki niej mogliśmy odfiltrować i przeanalizować oferty związane ze specjalizacjami (backend, frontend, fullstack, itd.) oraz z tak zwanym stackiem technologicznym (java, node, .net, etc.), a także pokazać, jak wyglądają wynagrodzenia w podziale na tzw. seniority i formę zatrudnienia. Dane wciąż pokazują dużą rozpiętość widełek wynagrodzeń, gdyż są to oczywiście ramy rynkowe. Różnice między najwyższą a najniższą propozycją to całkowicie naturalne zjawisko, stąd zachęcamy też do szczegółowej analizy ofert na naszym portalu – mówi Piotr Trzmiel, dyrektor ds. rozwoju biznesu, theprotocol.it

Spada liczba ofert pracy w branży IT, choć oczywiście wciąż jest ich dużo. Mimo to, branża ta nadal oferuje korzystne warunki zatrudnienia. Eksperci theprotocol.it przeanalizowali widełki wynagrodzeń na portalu z I kwartału 2024 roku dla wszystkich poszukiwanych stanowisk IT. Niezależnie od tego, jakiego typu specjalizację brano pod uwagę, proponowane przez potencjalnych pracodawców wynagrodzenia nadal są jednymi z wyższych na rynku, a juniorki i juniorzy często otrzymują wyższe niż w innych branżach wynagrodzenie „na start”. Pomimo tego sytuacja tej początkującej w branży IT grupy jest zdecydowanie trudniejsza niż jeszcze dwa lata temu. Dlaczego?Powodów do niepokoju z całą pewnością nie mają więc osoby o wąskiej, ale coraz bardziej przydatnej specjalizacji oraz doświadczone specjalistki i specjaliści, którzy mogą pochwalić się pracą przy projektach komercyjnych. To szczególnie istotne, jeśli ktoś planuje zmianę pracy.W analizie theprotocol.it widzimy dość dużą rozpiętość widełek na te same stanowiska. Jest to normalne, bo wynagrodzenie w branży IT zależy nie tylko od doświadczenia pracownika, ale też projektów, firmy, jej lokalizacji i wielu innych czynników. Raport dotyczy m.in. najpopularniejszych stanowisk developerskich, które stanowią dużą część ofert pojawiających się na portalu i pokazuje rynkowe ramy wynagrodzenia.W pierwszym kwartale tego roku osoba na stanowisku Senior Frontend Developer w ramach kontraktu B2B mogła zarobić od 12 000 zł do 22 000 zł netto. Osoba na poziomie mid mogła otrzymać wynagrodzenie w przedziale 7 000 zł – 16 000 zł netto. Z kolei osoby najmniej doświadczone (Junior Frontend Developer) mogły oczekiwać wynagrodzenia między 4 200 zł a 10 000 zł netto. Dla zatrudnionych na umowę o pracę były to odpowiednio kwoty: 11 000 – 19 000 zł brutto, 6 000 – 14 000 zł brutto, oraz 4 200 zł – 9 000 zł brutto.Wyższego wynagrodzenia mogli oczekiwać Backend Developerki i Developerzy. W ramach zatrudnienia B2B spodziewali się odpowiednio wynagrodzeń netto: dla stanowiska Senior Backend Developer od 15 000 zł do 30 000 zł, Mid Backend Developer od 8 000 zł do 24 000 zł, zaś Junior Backend Developer od 5 000 zł do 14 000 zł. W przypadku umów o pracę zarobki wymienionych wyżej specjalistów kształtowały się odpowiednio w widełkach brutto: 14 000 – 24 000 zł, 7 000 – 18 000 zł, 5 000 – 12 000 zł.Fullstack Developerka lub Developer – zatrudnieni na kontrakt B2B netto – dostawali propozycje wynagrodzenia w następujących przedziałach: Senior Fullstack Developer od 19 000 zł do 27 500 zł, Mid Fullstack Developer od 13 500 zł do 20 000 zł, Junior Fullstack Developer od 6 500 zł do 9 500 zł. W ramach umowy o pracę osoby na stanowiskach full stacka mogły liczyć na propozycje wynagrodzenia brutto w następujących zakresach: senior od 14 000 do 19 000 zł, mid od 9 000 do 15 000 zł, junior od 6 000 zł do 9 000 zł.W stacku technologicznym, który jest jednym z najczęściej poszukiwanych przez pracodawców, osoby w roli Java Developerki lub Developera w ramach kontraktu B2B mogły oczekiwać wynagrodzeń netto: Senior Java Developer od 16 000 zł do 24 000 zł, Mid Java Developer od 11 000 zł do 16 000 zł, Junior Java Developer od 8 000 zł do 12 000 zł. W przypadku umowy o pracę były to kwoty brutto w przedziałach: senior: 14 000 – 21 500 zł, mid: 9 000 – 14 000 zł, junior: 6 300 – 10 000 zł.Jak podkreślają eksperci theprotocol.it branża IT w Polsce wciąż jest stosunkowo młoda, przez co brak jej stabilności – wszelkie zmiany globalne ostatnich lat po raz pierwszy rzuciły polski biznes technologiczny w gospodarcze zawirowania. Jednak zagraniczne raporty, w tym np. CompTIA, są dla branży obiecujące: prognozują zdecydowany wzrost tempa zatrudnienia w zawodach technicznych, co daje szanse na podobne tendencje w Polsce, a to z kolei przełoży się na zarobki. Siłę zatrudnienia w branży technologicznej, w porównaniu z wieloma innymi kategoriami zawodów, wzmacnia fakt, że role technologiczne są obecne w każdym sektorze gospodarki, choćby ze względu na proces cyfryzacji, potrzeby użycia technologii z zakresu AI czy Data Science.