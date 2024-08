Zarobki w branży IT - wiosna/lato 2024

Branża IT przechodzi burzliwy okres zmian. Spowolnienie gospodarcze, niestabilna sytuacja polityczna, a przede wszystkim skokowy rozwój technologii spowodowały, że rynek IT utracił jedną ze swych ważnych cech - pewność zatrudnienia. Obecne przewidywania dotyczące przyszłości branży IT wahają się od skrajnie pesymistycznych, wieszczących krach po umiarkowanie optymistyczne, wskazujące na chwilowe wyhamowanie i jedynie korektę kompetencji potrzebnych na rynku.

Eksperci są w cenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Wynagrodzenie zasadnicze dla wybranych poziomów kompetencji Wysokie wynagrodzenia specjalistów ekspertów (16 000 zł brutto w przypadku poziomu eksperta i 21 500 zł brutto w przypadku poziomu starszego eksperta) świadczą o znacznym popycie na wykwalifikowanych pracowników w tym segmencie rynku. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Podwyżki w branży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń dla specjalistów Wynagrodzenia specjalistów IT wzrosły średnio o 8% w przypadku podwyżek systemowych lub 14% w przypadku podwyżek indywidualnych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nie tylko wynagrodzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Benefity oferowane pracownikom zatrudnionym na poziomie specjalisty eksperta Wśród benefitów dominują szkolenia zawodowe, opieka medyczna, praca zdalna i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W takiej sytuacji, przed podjęciem decyzji dotyczących wynagrodzeń, warto sięgnąć po fakty zawarte w raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT . Raport powstał w oparciu o dane od 108 firm z tego sektora. Zawiera informacje na temat wynagrodzeń ponad 17 tysięcy pracowników.Z raportu wynika, że niezwykle cenione są doświadczenie i wiedza na poziomie eksperckim, a specjaliści o takich kompetencjach nadal mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia, niejednokrotnie przewyższające stawki oferowane na stanowiskach kierowniczych. Widać to na wykresie nr 1, porównującym medianę wynagrodzenia zasadniczego dla wybranych poziomów kompetencji. Wysokie wynagrodzenia specjalistów ekspertów (16 000 zł brutto w przypadku poziomu eksperta i 21 500 zł brutto w przypadku poziomu starszego eksperta) świadczą o znacznym popycie na wykwalifikowanych pracowników w tym segmencie rynku.Raport pozwala sięgnąć głębiej i poznać wartości nie tylko na poziomach stanowisk, ale także na konkretnych stanowiskach takich jak np. programista Java, specjalista ds. bezpieczeństwa IT lub administrator baz danych. Zawiera też informacje o pochodzeniu kapitału firmy, wielkości zatrudnienia i rocznego przychodu, a także województwie i rodzaju prowadzonej działalności co pozwala na znalezienie interesującego czytelnika punktu odniesienia.Wszystkie firmy, które przekazały dane do raportu, w okresie od maja 2023 r. do końca kwietnia 2024 r. zrealizowały podwyżki, a wynagrodzenia specjalistów IT wzrosły średnio o 8% w przypadku podwyżek systemowych lub 14% w przypadku podwyżek indywidualnych. Większość firm w kolejnych 12 miesiącach planuje dalsze wzrosty wynagrodzeń.Z raportu płacowego Sedlak & Sedlak dowiemy się również w jaki sposób firmy starają się uatrakcyjnić ofertę skierowaną do pracowników. Na wykresie nr 2 prezentujemy benefity oferowane pracownikom zatrudnionym na poziome specjalisty eksperta. Wśród nich dominują szkolenia zawodowe, opieka medyczna, praca zdalna i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Ciekawymi, choć na tym poziomie, mało popularnymi benefitami są dopłaty do wyżywienia, dodatkowy program emerytalny lub dodatkowy płatny urlop.