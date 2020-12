Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w I połowie 2020 roku mediana wynagrodzenia całkowitego w dużych przedsiębiorstwach wyniosła 6 946 PLN brutto. Duże przedsiębiorstwa wg przyjętej metodyki to te, które zatrudniają od 250 do 999 pracowników.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej - wiosna 2020

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Wynagrodzenia w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku W I połowie 2020 roku mediana wynagrodzenia całkowitego w dużych przedsiębiorstwach wyniosła 6 946 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Wynagrodzenia w wybranych branżach w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku Najwyższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w dużych firmach działających w branży IT. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku Najwyższe zarobki wśród wybranych stanowisk otrzymywali kierownicy działu IT. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wskazywały na to, że osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiały w I półroczu więcej niż w pracownicy w polskich firmach. Największa różnica była zauważalna w przypadku dyrektorów. W firmach zagranicznych dyrektorzy zarabiali o 43% więcej niż w dyrektorzy polskich przedsiębiorstw.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w dużych firmach działających w branży IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego w takich firmach wyniosła 7 906 PLN brutto. Najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w handlu. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wyniosła 4 900 PLN brutto.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe zarobki wśród wybranych stanowisk otrzymywali kierownicy działu IT. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wynosiła 11 887 PLN.