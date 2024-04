Praca i zarobki w IT w I kw. 2024: przyszłość programistów niepewna?

Jeszcze kilka lat temu specjalizacje związane z programowaniem były gwarancją wysokich zarobków i dużego wyboru ofert pracy. Z danych No Fluff Jobs za I kwartał 2024 roku wynika, że przyszłość programistów nie jest już tak pewna. Spada liczba ofert pracy dla osób specjalizujących się w Backendzie, Frontendzie oraz Testingu. Spadki zatrudnienia - nawet o ponad 1 tys. zł - dotknęły najbardziej szukających zatrudnienia w kategoriach Backend oraz Data.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie specjalizacje IT są najbardziej poszukiwane?

Zarobki jakich specjalistów IT wzrosły najbardziej?

W których specjalizacjach spadki wynagrodzeń są największe?



Backend z największym spadkiem liczby ogłoszeń i oferowanych wynagrodzeń

Branża IT od kilku lat nie przestaje zaskakiwać. Byliśmy już świadkami niespodziewanego okresu rozkwitu chwilę po pandemii, rosnących wynagrodzeń oraz zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów i specjalistki, ale od ponad roku doświadczamy sporych turbulencji: zwolnień, zamykanych projektów i końca rynku pracownika. Z powodu rozwijających się rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji niepewny stał się również los osób zajmujących się programowaniem – widzimy wahania w zarobkach oraz zapotrzebowaniu na Backend czy Frontend Developerów. W tej sytuacji trudno prognozować przyszłość. Możemy jedynie obserwować rynek i na bieżąco wyciągać wnioski – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Specjalizacja Fullstack z największym wzrostem wynagrodzeń

Niepewna przyszłość programistów Spada zapotrzebowanie firm na osoby specjalizujące się w Backendzie, Frontendzie oraz Testingu.

Spada popularność pracy zdalnej, pracodawcy wolą hybrydę

W drugiej połowie ubiegłego roku sytuacja na rynku pracy IT, mimo utrzymującego się trendu rosnących wynagrodzeń, była trudna – średnia liczba osób wysyłających CV na jedno ogłoszenie znacząco wzrosła, a nawet bardziej doświadczone osoby miały problemy ze znalezieniem zatrudnienia i coraz częściej decydowały się na pracę na poziomie poniżej swoich kompetencji. No Fluff Jobs sprawdził, jak wygląda sytuacja branży po pierwszym kwartale 2024 r.Przyszłość specjalizacji związanych z programowaniem, które jeszcze kilka lat temu przodowały zarówno pod względem wysokości oferowanych wynagrodzeń, jak i rosnącej liczby ogłoszeń o pracy, teraz wydaje się być mniej pewna. Największe spadki liczby ofert zatrudnienia w porównaniu do ostatniego kwartału 2023 r. odnotowano w kategoriach Backend (o 4,5 punktów procentowych), Frontend (2,1 punktów procentowych) i Testing (1,4 punktów procentowych). Mimo to Backend to nadal największa kategoria w IT – praktycznie jedno na pięć ogłoszeń dotyczy pracy w tym obszarze. Co dziesiąta oferta z kolei przeznaczona jest dla specjalistów Fullstack.Również w kategorii Backend można zauważyć największy spadek oferowanych wynagrodzeń na kontrakcie B2B – pod koniec 2023 r. mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń dla specjalistów i specjalistek na poziomie średniozaawansowanym (mid) wynosiły 16,5 tys. i 21,8 tys. zł netto (+VAT), podczas gdy już w pierwszym kwartale bieżącego roku spadły odpowiednio do 15,1 tys. i 21,3 tys. zł netto (+VAT). Oznacza to spadek dolnych widełek o 8,48 proc., a górnych o 2,29 proc. W przypadku umowy o pracę odnotowano minimalny wzrost dolnych widełek wynagrodzeń z 12 tys. zł do 12,3 tys. zł brutto. Górne widełki pozostały bez zmian na poziomie 18 tys. zł brutto. U seniorów jednak oferowane wynagrodzenia minimalnie wzrosły w przypadku umów B2B (2,73 proc. w medianie dolnych i 1,05 proc. w medianie górnych widełek) lub, w przypadku umów o pracę, pozostały bez zmian.Drugą specjalizacją najbardziej dotkniętą spadkiem wynagrodzeń jest Data. Dolne widełki wynagrodzeń na kontrakcie B2B dla specjalistów i specjalistek na poziomie średniozaawansowanym spadły w minionym kwartale o 5 proc., a górne o 4 proc., osiągając poziom 19-24 tys. zł netto (+VAT). Na umowie o pracę dolne widełki spadły aż o 10 proc., natomiast górne wzrosły o 5,26 proc. Obecnie mieszczą się w przedziale 12,6-20 tys. zł brutto.Rośnie natomiast zapotrzebowanie na specjalizacje związane z tworzeniem gier, analizą danych oraz sztuczną inteligencją. W ostatnim kwartale najwięcej ofert pracy przybyło w kategorii Game Dev – o 3,7 punktów procentowych. O 3,6 punktów procentowych wzrosła też liczba ogłoszeń w kategorii Data, mimo wspomnianego spadku widełek wynagrodzeń. Trzecie miejsce pod tym względem zajmuje kategoria Artificial Intelligence (o 3,22 punktów procentowych więcej ogłoszeń).Pod względem wzrostów widełek proponowanych wynagrodzeń najlepszy początek roku eksperci z No Fluff Jobs zauważyli w kategorii Fullstack. W ofertach pracy na stanowiskach seniorskich wzrost proponowanych zarobków sięgnął 7,79 proc. Obecnie widełki wynoszą 23-28,6 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz 19-24,9 tys. zł brutto na umowie o pracę. W przypadku umów o pracę imponujący wzrost o 23 proc. odnotowały dolne widełki proponowane specjalistom i specjalistkom o średnim poziomie doświadczenia. Przy tej formie zatrudnienia mogą liczyć na zarobki wysokości 13-18,6 tys. zł brutto. Wcześniej było to 10,5-18 tys. zł brutto. W przypadku kontraktu B2B zarobki w tej specjalizacji wynoszą obecnie 16-21,8 tys. zł netto (+ VAT). Praca zdalna w IT nadal cieszy się dużą popularnością, jednak odsetek ogłoszeń oferujących taką możliwość niezmiennie spada, podczas gdy ofert pracy hybrydowej przybywa. W pierwszym kwartale ubiegłego roku opcję łączenia pracy z domu i biura można było znaleźć w 13,8 proc. ogłoszeń, obecnie jest to już 22,8 proc. W tym samym czasie liczba ofert pracy całkowicie zdalnej spadła z 61,7 proc. do 50,7 proc. W przypadku pracy z biura odsetek ogłoszeń utrzymuje się na prawie stałym poziomie, wahając się w ciągu roku między 24 proc. a 26 proc.