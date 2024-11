Ile zarabia informatyk? Zarobki w IT zależą od stażu i specjalizacji

Końcówka roku to tradycyjnie już okres podsumowań. To często również dobry moment na pertraktacje w sprawie wynagrodzenia. Aby zrobić to skutecznie, warto dysponować konkretnymi argumentami. Takich, w kwestii zarobków oferowanych specjalistom z branży IT, dostarcza najnowszy raport theprotocol.it. Ile zatem zarabia informatyk? Wiele zależy od "działki", w której się specjalizuje.

Branża IT niezmiennie potrzebuje doświadczonych specjalistek i specjalistów. W minionych miesiącach szczególnym powodzeniem cieszyły się oferty z obszaru data science, technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa. Popyt na te specjalizacje rośnie i będzie rósł – to stosunkowo „młode” dziedziny, ponieważ ich znaczenie w firmach wzrasta od niedawna, wzrósł także dostęp do rozwiązań technologicznych w tych dziedzinach. Praca z danymi, rozwiązania cloud oraz bezpieczeństwo IT są jednocześnie niezbędne dla poprawnego funkcjonowania biznesu. Zatem doświadczonych i mocnych merytorycznie specjalistów wciąż jest jeszcze za mało, by sprostać potrzebom popytu. Jednocześnie rośnie trend w obszarze reskillingu (zdobywania nowych kwalifikacji) – to odpowiedź na wspomniane braki kadrowe oraz nieuchronne zmiany demograficzne. Starzejemy się jako społeczeństwo, a wpływ starzenia się zmienia i będzie zmieniał krajobraz IT – mówi Piotr Trzmiel, dyrektor ds. rozwoju biznesu, theprotocol.it.

ILE ZARABIA INFORMATYK?



Tester Manualny i Automatyczny – jak kształtowały się widełki wynagrodzeń?

Tester Manualny - zarobki Osoba na stanowisku Senior Tester Manualny w ramach kontraktu B2B mogła zarobić minimum 9 000 zł netto

Tester Automatyczny - zarobki Zarobki netto w ofertach na stanowisko Senior Tester Automatyczny na kontrakcie B2B zaczynały się od kwoty 15 000 zł netto

Wynagrodzenia Analityków Biznesowych

Analityk Biznesowy - zarobki W ramach umowy o pracę osoby na stanowiskach analityków biznesowych mogły liczyć na propozycje wynagrodzenia brutto o ok. 7–15% niższe aniżeli w przypadku kontraktu

Widełki płacowe dla Data Scientists

Tester Manualny

Senior Tester Manualny: 9 000 zł – 17 000 zł

Mid Tester Manualny: 6 500 zł – 12 500 zł

Junior Tester Manualny: 4 000 zł – 8 000 zł

Senior Tester Manualny: 8 000 zł – 14 000 zł

Mid Tester Manualny: 6 000 zł – 10 000 zł

Junior Tester Manualny: 3 900 zł – 7 500 zł

Tester Automatyczny

Senior Tester Automatyczny: 15 000 zł – 25 000 zł

Mid Tester Automatyczny: 11 000 zł – 18 000 zł

Junior Tester Automatyczny: 7 000 zł – 9 600 zł

Senior Tester Automatyczny: 11 380 zł – 17 100 zł

Mid Tester Automatyczny: 7 890 zł – 14 000 zł

Junior Tester Automatyczny: 5 380 zł – 8 080 zł

Analityk Biznesowy

Senior Analityk Biznesowy: 11 000 zł – 17 500 zł

Mid Analityk Biznesowy: 9 000 zł – 14 000 zł

Junior Analityk Biznesowy: 6 000 zł – 8 600 zł

Senior Analityk Biznesowy: 9 500 zł – 16 000 zł

Mid Analityk Biznesowy: 7 500 zł – 12 500 zł

Junior Analityk Biznesowy: 5 480 zł – 8 000 zł

Data Scientist

Senior Data Scientist: 16 000 zł – 22 000 zł

Mid Data Scientist: 11 500 zł – 14 500 zł

Junior Data Scientist: 6 000 zł – 9 000 zł

Senior Data Scientist: 10 850 zł – 18 000 zł

Mid Data Scientist: 7 330 zł – 13 000 zł

Junior Data Scientist: 5 260 zł – 8 500 zł

Raport płacowy „Zarobki w IT 2024” analizuje dane zebrane w serwisie theprotocol.it za pomocą funkcji siatki wynagrodzeń. Odfiltrowane i posegregowane oferty płac na konkretnych stanowiskach pokazują widełki wynagrodzeń względem poziomu umiejętności kandydatki i kandydata oraz preferowanej formy zatrudnienia.Jak zwracają uwagę autorzy, prezentowane tendencje bazują na wiedzy statystycznej, ale to tylko fragment rzeczywistości. Rynek pracy reaguje na liczne zmiany związane z demografią, zjawiskami globalnymi, tempem inwestycji i zmianami kulturowymi w firmach.W pierwszym kwartale tego roku osoba na stanowiskuw ramachmogła zarobić minimum 9 000 zł netto. Na poziomiemożna było otrzymać wynagrodzenie od kwoty 6 500 zł w górę.mógł spodziewać się wynagrodzenia od 4 000 zł netto. Dla osóbbyły to kwoty brutto średnio o ok. 10% niższe.Zarobki netto w ofertach na stanowiskozaczynały się od kwoty 15 000 zł netto. Osoba na poziomiemogła spodziewać się płacy od 11 000 zł netto. Ogłoszenia na stanowiskozaczynały się od wynagrodzenia 7 000 zł netto.Dla osóbbyły to kwoty brutto zaczynające się od:– 11 380 zł,– 7 890 zł oraz– 5 380 zł.– zatrudnieni na– dostawali propozycje wynagrodzenia netto na poziomie minimum:od 11 000 zł,od 9 000 zł iod 6 000 zł. W ramachosoby na stanowiskach analityków biznesowych mogły liczyć na propozycje wynagrodzenia brutto o ok. 7–15% niższe.Pierwszy kwartał tego roku dawał osobom zatrudnionym jakominimum na poziomie:od 16 000,od 11 500 zł,od 6 000 zł. W przypadku zatrudnienia namogli liczyć naod 10 850 zł,od 7 330 zł, aod 5 260 zł.Cały raport płacowy theprotoco.it „Zarobki w IT 2024” zawiera analizę widełek wynagrodzeń dla specjalistek i specjalistów na stanowiskach: Frontend Developer, Backend Developer, Fullstack Developer, Product Designer, UX/UI Designer, Product Manager. Project Manager, Tester Manualny, Tester Automatyczny, Analityk Biznesowy, Data Scientist.Pełne zestawienie widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk wygląda następująco: