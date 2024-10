Pracodawco, nie przepłacaj! Wybierz właściwe benefity pracownicze

Pracodawcy coraz częściej inwestują w pakiety świadczeń pozapłacowych, chcąc wyróżnić się na rynku. Czy jednak te inwestycje zawsze odpowiadają na realne potrzeby pracowników? Jak wynika z najnowszego raportu Aplikuj.pl "Jak przygotować skuteczne ogłoszenie o pracę?", analizującego ponad 30 tysięcy ofert pracy z pierwszej połowy 2024 roku, nie zawsze.

Popularne nie znaczy pożądane

Ilość czy jakość i elastyczność?

Ponad połowa kandydatów zwraca uwagę na obecność świadczeń pozapłacowych w ofertach pracy. Obserwujemy, że firmy oferujące dobrze skonstruowane programy świadczeń pozapłacowych cieszą się większym zainteresowaniem kandydatów – mówi Izabela Foltyn, Dyrektor Handlowa Aplikuj.pl.

Benefity czy lepsze wynagrodzenie?

Choć bezpośrednie wynagrodzenie pozostaje priorytetem dla większości, znacząca grupa pracowników docenia wartość dodatkowych świadczeń. Co więcej, obserwujemy rosnące znaczenie elastycznych warunków pracy, które mogą stać się kluczowym czynnikiem w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów – mówi Arkadiusz Adamski, Solution Advisor tomHRM

Analiza ofert pracy przeprowadzona przez Aplikuj.pl ujawniła, że najczęściej oferowanymi benefitami są:(53%),(33%) oraz(30%). Pracodawcy, inwestując w edukację pracowników, zwiększają ich wartość dla organizacji i odpowiadają na potrzebę samorealizacji, szczególnie istotną dla młodszych pokoleń.Wysoka pozycja opieki medycznej wynika z rosnącej świadomości zdrowotnej i chęci zapewnienia pracownikom poczucia bezpieczeństwa, co nabrało dodatkowego znaczenia w ostatnich latach. Systemy premiowe, będące trzecim najpopularniejszym benefitem, stanowią skuteczne narzędzie motywacyjne, które wiąże wyniki pracy z dodatkowym wynagrodzeniem. Ich elastyczność pozwala dostosować je do specyfiki różnych branż i stanowisk, co czyni je popularnym rozwiązaniem.W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy, kluczowe jest, aby oferta była atrakcyjna i dostosowana do oczekiwań pracowników. To sprawia, że pracodawcy często tworzą rozbudowane, ale nieprzemyślane listy świadczeń, co może okazać się kosztowne i nieefektywne.Z raportu Aplikuj.pl, wynika, że 7-8 dobrze dobranych świadczeń to optymalna liczba. Ważnym elementem jest także elastyczność – umożliwienie pracownikom wyboru benefitów co może zwiększyć ich satysfakcję oraz zoptymalizować koszty.Pracownicy przykładają coraz większą wagę do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Stąd benefity związane z elastycznością pracy czy programy wspierające dobrostan psychiczny cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jednakże, według ankiety przeprowadzonej przez Aplikuj.pl,Wiele firm popełnia błąd, zakładając, że samo wprowadzenie atrakcyjnych benefitów wystarczy do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Bez odpowiedniej komunikacji nawet najlepsze świadczenia mogą zostać niedocenione lub niewykorzystane.Raport "Pracodawco, nie przepłacaj! Wybierz właściwe benefity pracownicze" dostarcza pracodawcom rekruterom i specjalistom HR konkretnych wskazówek, jak zoptymalizować politykę benefitów i zaoszczędzić, oferując pracownikom to, czego naprawdę potrzebują.Pełna wersja raportu jest dostępna do pobrania na stronie .