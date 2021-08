Praca w IT: którzy specjaliści mają szansę na najwyższe wynagrodzenia?

Z najnowszej analizy autorstwa No Fluff Jobs wynika, że na początku tegorocznych wakacji rynek IT poszukiwał przede wszystkim ekspertów ds. Security, Mobile i Business Intelligence. Poszukiwani specjaliści mogli liczyć na naprawdę sowite zarobki. W czołówce najlepiej wynagradzanych znaleźli się m.in. spece od BI, którym na etacie proponowano do 19 000 zł brutto, a na umowie B2B nawet 21 800 zł netto (+VAT). Okazuje się zatem, że praca w IT nadal pozostaje lukratywym źródłem dochodów.

Przeczytaj także: Zarobki w IT: najlepiej opłacani specjaliści w I poł. 2021 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy specjaliści IT byli w ostatnim czasie najbardziej poszukiwani?

Jakie wynagrodzenia otrzymują najbardziej rozchwytywani specjaliści od IT?

Czy praca zdalna w IT nadal cieszy się popularnością?

Które lokalizacje oferują największą liczbę ofert pracy?



Więcej ofert pracy w branży IT. Praca zdalna zagościła w niej na dobre

Kto ma szansę na pracę w IT i najwyższe zarobki?

Lokalizacje z największą liczbą ofert pracy w IT oraz mediany widełek wynagrodzeń w lipcu 2021. Wrocław i Kraków doganiają Warszawę

Patrząc na wzrosty w liczbach, można dojść do wniosku, że wakacje praktycznie nie dotyczą branży IT. W lipcu 2021 liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wzrosła o 213 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Jeszcze większy wzrost – bo prawie o 600 proc. – odnotowały oferty remote. Nawet jeśli we wrześniu rzeczywiście firmy zaproszą swoich pracowników z powrotem do biura, praca zdalna przeszła od trendu do standardu - podsumowuje Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs.

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez No Fluff Jobs, w lipcu 2021 liczba ogłoszeń o pracę w IT podskoczyła względem analogicznego miesiąca rok wcześniej o 213 proc., a ofert pracy zdalnej - o blisko 600 proc.Na szybkie znalezienie pracy w IT mogli liczyć przede wszystkim specjaliści związani z kategorią Security, Mobile oraz Business Intelligence. Na kolejnych pozycjach znalazły się kategorie Embedded, Gaming, IT Administrator, Backend, DevOps, AI oraz Testing.Co więcej, wszystkie trzy zwycięskie kategorie odnotowały wzrost oferowanego wynagrodzenia w porównaniu do lipca 2020. Według No Fluff Jobs, największy skok zarobków wśród Mobile, BI oraz Security dotyczy osób pracujących na umowie o pracę. Mediana dolnych widełek wynagrodzenia specjalistów od Business Intelligence w lipcu 2021, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020, wzrosła o 16,7 proc., w przypadku Security była ona większa o 14,8 proc., zaś Mobile – 26,5 proc.A jak przedstawiały się mediany widełek wynagrodzeń dla najbardziej pożądanych specjalizacji w lipcu 2021? W przypadku Business Intelligence wyniosły 15 400–21 800 zł netto (+VAT) na B2B oraz 14 000-19 000 zł brutto na umowę o pracę. Specjaliści z kategorii Security mogli liczyć na zarobki od 15 000 do 20 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 13 200–15 700 zł brutto na umowę o pracę. Z kolei specjaliści Mobile otrzymali od 14 700 do 21 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 12 400-18 000 zł brutto na umowę o pracę.No Fluff Jobs sprawdził, jakie miasta przodowały w ofertach pracy kierowanych do specjalistów IT. Według serwisu, najczęściej pojawiały się w nich Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i Poznań. Co ciekawe, jeśli chodzi o zarobki w poszczególnych miastach, w lipcu 2021 Wrocław i Kraków dogoniły Warszawę, i mediany widełek wynagrodzenia wszystkich trzech miast są niemal identyczne. We Wrocławiu i Krakowie wynoszą 15 000-20 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 12 000–16 000 zł brutto na umowie o pracę, a w Warszawie 15 000-21 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 10 000–16 000 zł brutto na umowie o pracę.