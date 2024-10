Ile zarabia się w banku? Są najnowsze wieści z sektora bankowego

Grafton Recruitment przedstawia wyniki raportu "Wynagrodzenia w sektorze bankowym". Autorzy opracowania pochylili się zarówno nad kwestią pensji w bankowości, poszukując odpowiedzi na pytanie "ile zarabia się w banku", jak i nad stanem zatrudnienia w branży oraz zgłaszanym przez pracodawców zapotrzebowaniem na określonych specjalistów. Oto, do jakich wniosków prowadzi ich analiza.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w bankowości w 2015 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy liczba osób zatrudnionych w bankach rośnie czy spada?

Jakich specjalistów poszukuje bankowość?

Ile zarabia się w banku?

Czy są chętni na podjęcie nauki na kierunkach finansowych?

Przemiana sektora bankowego – z okienka kasowego do komputera

Nowe technologie zmieniają oblicze bankowości. Pracodawcy stawiają na specjalistów, którzy potrafią sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sektora - komentuje Anna Janiszewska, Division Manager w Grafton Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba zatrudnionych w bankach Pomimo ograniczenia liczby oddziałów, w 2023 roku sektor bankowy drugi z rok z rzędu odnotował zwiększenie zatrudnienia Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Na ograniczanie liczby placówek największy wpływ miało przenoszenie aktywności, w tym obsługi klienta do online oraz konsolidacja funkcji specjalistycznych. Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz zarządzanie danymi odbywa się obecnie w centralach, to tu w pierwszej kolejności zatrudniani są specjaliści – tłumaczy Anna Federowicz, manager ds. rekrutacji w Grafton Recruitment.

Ile zarabia się w banku

Wynagrodzenia w bankowości rosną wraz z odpowiedzialnością i specjalizacją pracowników. Odzwierciedlają zapotrzebowanie na ekspertów z kluczowych dla sektora obszarów, takich jak zarządzanie ryzykiem czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy – komentuje Anna Federowicz, manager ds. rekrutacji w Grafton Recruitment.

Spadek liczby studentów na kierunkach finansowych

Kierunki finansowe cieszyły się największą popularnością przed i tuż po kryzysie finansowym z 2008 roku, natomiast obecnie coraz częściej wybierają oni kierunki związane z nowymi technologiami i innowacjami. Zważywszy na coraz większą rolę technologii w bankowości, to właśnie na te specjalizacje zapotrzebowanie jest i pozostanie największe – wyjaśnia Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager w Grafton Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szkolnictwo wyższe Z danych GUS dotyczących szkolnictwa wyższego w roku 2023/2024 wynika, że liczba studentów na kierunkach finansowych zmniejszyła się o 3,2% Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Warto zaznaczyć, że po okresie spadków związanych z pandemią, bankowość wyprzedzała tempo wzrostu całego rynku. I choć dane za II kwartał 2024 roku wskazują na spadek zatrudnienia, sektor nadal odgrywa kluczową rolę jako pracodawca. Inwestycje w automatyzację i innowacje wpływają na wzrost zapotrzebowania na role związane z nowymi technologiami, dając pracownikom nowe perspektywy zawodowe – podsumowuje Anna Janiszewska, Division Manager w Grafton Recruitment.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku

Konsolidacja operacji w centralach, cyfryzacja i automatyzacja funkcji oraz popularyzacja bankowości internetowej spowodowały zmniejszenie liczby oddziałów, przedstawicielstw i filii, tym samym spadek zatrudnienia w tych placówkach o 4% rok do roku. W 2023 roku zapotrzebowanie pozostało wysokie w przypadku specjalizacji związanych z bankowością detaliczną i firmową. Wzrost rekrutacji odnotowała bankowość inwestycyjna.Pomimo ograniczenia liczby oddziałów, w 2023 roku sektor bankowy drugi z rok z rzędu odnotował zwiększenie zatrudnienia. Jak wynika z danych KNF, na koniec 2023 roku w bankach zatrudnionych było 144 919 osób, o 1 475 więcej niż rok wcześniej. Wzrost o 1% rok do roku był wynikiem zwiększenia rekrutacji w centralach (o 4,77%). Wraz z transformacją technologiczną i konsolidacją operacji zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów IT, inżynierów DevOps, ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. W 2024 widoczne jest natomiast zmniejszenie zatrudnienia.Z danych GUS (Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 r.) wynika, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, wyniosło ponad 14 tys. zł, przy czym także w tej sekcji zaobserwowano największe różnice pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet. Luka płacowa może wynikać z faktu, że to mężczyźni stanowią większy odsetek pracujących w tym sektorze na wyższych stanowiskach kierowniczych.Analiza przygotowana przez ekspertów Grafton Recruitment świadczy o znaczącym zróżnicowaniu pensji, wynikającym z pełnionej funkcji, specjalizacji oraz doświadczenia pracowników. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w sektorze bankowym”, na niższych stanowiskach w bankowości detalicznej i firmowej wynagrodzenia zaczynają się od 6 000 zł brutto miesięcznie. Specjaliści ds. sprzedaży produktów bankowych mogą liczyć na 6 000–11 000 zł. Podobne zarobki osiągają doradcy klienta i doradcy kredytowi, których wynagrodzenia plasują się między 6 000 a 9 000 zł.Na wyższych stanowiskach, takich jak kierownik oddziału, pensje wahają się od 7 000 do 13 500 zł. Kierownicy regionalni mogą natomiast spodziewać się 10 000–18 000 zł. W działach operacyjnych dyrektorzy ds. obsługi klienta zarabiają od 18 000 do 28 000 zł, a menedżerowie ds. operacji bankowych od 16 000 do 23 000 zł.Specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML & KYC) również mogą liczyć na atrakcyjne zarobki - managerowie specjalizujący się w tym obszarze otrzymują wynagrodzenie w przedziale 17 000–25 000 zł. Wysokie wynagrodzenia otrzymują też pracownicy w działach zarządzania ryzykiem. Analitycy ds. ryzyka zarabiają od 8 000 do 18 000 zł, podczas gdy managerowie zespołów ds. ryzyka ESG mogą liczyć na pensje rzędu 20 000–40 000 zł. Atrakcyjne wynagrodzenia w sektorze otrzymują pracownicy działów IT. Dyrektorzy IT zarabiają od 40 000 do 50 000 zł.Z danych GUS dotyczących szkolnictwa wyższego w roku 2023/2024 wynika, że całkowita liczba studentów wzrosła o 1,8%, ale na kierunkach finansowych zmniejszyła się o 3,2%. Największe spadki odnotowano w województwach zachodniopomorskim i opolskim, podczas gdy największy wzrost liczby studentów miał miejsce w województwach wielkopolskim i małopolskim.