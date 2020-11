Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: jakie załączniki do wniosku?

Kolejny lockdown uprawnia rodziców do ponownego wnioskowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS przypomina, że do wniosku o świadczenie należy dołączyć odpowiednie załączniki (Z-3, Z-3b bądź ZAS-53). Jest to o tyle ważne, że ich brak automatycznie poskutkuje brakiem wypłaty.

Nadal naszym największym problemem jest niekompletność wniosków przysyłanych przez firmy zatrudniające do 20 pracowników – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To są te firmy, w których zasiłki wypłaca ZUS - dodaje.

Osoby samozatrudnione, które wnioski składają bezpośrednio do ZUS dołączają do nich Z-3b bądź ZAS-53. Załącznika wymaga także wniosek od osoby, której umowa o pracę wygasła lub została wypowiedziana.

Ważne! Rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej). Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.



ZUS przypomina jednocześnie, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w przypadku, gdy:

pomimo otwarcia placówek, rodzice boją się do nich wysłać swoją latorośl;

