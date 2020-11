ZUS wyjaśnia: praca zdalna na kwarantannie możliwa, ale nie licz na zasiłek chorobowy

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju pozostaje daleka od ideału, czego efektem są zarówno codzienne statystyki odnośnie nowych zakażeń koronawirusem, jak i pokaźna ilość pracowników zmuszonych do odbywania kwarantanny. Czy podczas jej trwania zatrudnionym przysługuje zasiłek chorobowy? Czy skierowany na kwarantannę pracownik może wykonywać pracę zdalną? Oto, co w tej kwestii ma do powiedzenia ZUS.

Ważne! Przebywający na kwarantannie pracownik nie musi przedstawiać pracodawcy zwolnienia lekarskiego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Praca zdalna na kwarantannie możliwa Gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny, a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę – może pracować, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia.

Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego - podkreśla Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny, a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę – może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Nie można brać chorobowego i pensji równocześnie. Krótko mówiąc ten, kto nie bierze „chorobowego”, może zdalnie pracować – dodaje Kowalska-Matis.

Jak wyjaśniają przedstawiciele ZUS, okres kwarantanny traktowany jest identycznie jak okres spowodowanej chorobą niezdolności do pracy. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony pracownik ma prawo do tych samych świadczeń, jakie przysługują mu w trakcie zachorowania, czyli do wynagrodzenia za okres choroby lub do zasiłku chorobowego.Stosowanie do osoby odbywającej kwarantannę ogólnych zasad wynikających z ustawy zasiłkowej oznacza również, że pracownik, który podczas kwarantanny wykonuje pracę zarobkową, traci „chorobowe”.Trzeba dodać, że czas, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie.W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r., która jest toku prac legislacyjnych, zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny. W takim przypadku jednak pieniądze za czas przebywania na kwarantannie należą się wyłącznie z tytułu wykonywania pracy zdalnej na rzecz pracodawcy. Tym samym osoba ta pozbawiona będzie prawa do zasiłku chorobowego.