Zasiłek opiekuńczy - nie ma wypłaty bez oryginału wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zasiłek opiekuńczy dopiero po otrzymaniu oryginału wniosku. Skany były akceptowane tylko podczas pandemii.

To pozwoli na uniknięcie długiego czekania na wypłatę – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego – Niestety wielu pracodawców wnioskujących o tym nie wie. Wpływają do nas skany wniosków a my musimy poprosić o dostarczenie oryginału. To trwa a ubezpieczony czeka na zasiłek – przestrzega.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Nie ma wypłaty zasiłku opiekuńczego bez oryginału wniosku Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną, można przynieść osobiście, ale najlepiej jest skorzystać ze swojego profilu PUE i przekazać Z-15A/Z-15B drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym.

Zasiłek opiekuńczy niezależnie od okresu ubezpieczenia

W czasie pandemii covid-19 to pracodawca w imieniu swojego ubezpieczonego pracownika, mógł dołączyć do zaświadczenia Z-3/Z-3a skan wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A/Z-15B i poświadczyć przez siebie za zgodność z oryginałem, było to jednak rozwiązanie wprowadzone na czas określony, które już dzisiaj nie funkcjonuje. Obecnie to osoba wnioskująca o zasiłek powinna dostarczyć do ZUS oryginał podpisanego wniosku Z-15A/Z-15B.Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek można wysłać pocztą tradycyjną, można przynieść osobiście, ale najlepiej jest skorzystać ze swojego profilu PUE i przekazać Z-15A/Z-15B drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym (np. korzystając z profilu zaufanego). Również pracodawca może przesłać do ZUS pocztą tradycyjną oryginał otrzymanego od pracownika wniosku.Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Jest ono obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenia, czy inną umowę agencyjną, ale też prowadzenia działalności gospodarczej takie ubezpieczenie jest dobrowolne. Dzięki temu ubezpieczeniu zasiłek może dostać nie tylko osoba, która zachoruje, ale także wtedy, gdy musi zaopiekować się chorym członkiem rodziny, np. dzieckiem, małżonkiem, rodzicem, bratem czy teściową. Wówczas za czas opieki przysługuje zasiłek opiekuńczy.Co ważne przy zasiłku opiekuńczym przysługuje on niezależnie od okresu ubezpieczenia. Zatem, jeśli nawet po tygodniu pracy, rozchoruje się dziecko, które będzie wymagało opieki, można już w takim krótkim czasie korzystać z tego świadczenia.