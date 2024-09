Powódź. Zamknięcie szkoły, przedszkola = zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 16 września 2024 r. zawieszono zajęcia w szkołach i placówkach edukacyjnych w czterech województwach narażonych najbardziej na skutki powodzi, dotyczy to około 420 placówek. W związku z tym ZUS przypomina, że rodzice, którzy na czas nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, czy szkoły, muszą zaopiekować się swoim małym dzieckiem, mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy.

Przypominamy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Za nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tej placówki, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

całkowicie niezdolna do pracy,

chora,

niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,

zatrudniona na podstawie umowy o pracę i odpoczywająca po pracy na nocnej zmianie,

prowadząca działalność pozarolniczą,

niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Jak dodaje maksymalny wymiar zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Limit ten ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, niezależnie od ich liczby oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, jeśli nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę dziecku. Warunek ten nie dotyczy jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Wówczas zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inny członek rodziny może zapewnić dziecku opiekę.Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba:Aby otrzymać zasiłek należy podlegać ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu, złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz świadczenie, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte.