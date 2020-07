ZUS przedłuża zasiłek opiekuńczy. Do kiedy?

Jedną z pierwszych konsekwencji pojawienia się w naszym kraju pandemii koronawirusa było zamknięciu żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. W efekcie tego rodzice dzieci do lat 8 zostali uprawnieni do skorzystania z przewidzianego specustawą w sprawie COVID-19 dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Część placówek nadal pozostaje zamknięta, inne wznowiły już swoją działalność, jednak rodzice nie muszą decydować się na wysłanie do nich swoich dzieci. Z tego też względu okres, w którym możliwe jest pobieranie zasiłku, został kolejny raz wydłużony.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do kiedy wypłacany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania tego świadczenia?

Kto jest do niego uprawniony?

- Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobrać ze strony intenetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl. Pracownik składa taki dokument do pracodawcy, zleceniobiorca do zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Nowe przepisy regulujące uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązują od dzisiaj do 26 lipca. Jak przypomina ZUS, prawo do świadczenia przysługuje rodzicom zdrowych dzieci do lat 8 oraz starszych dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do żłobków i przedszkoli i szkół zamkniętych w związku z wybuchem pandemii. Skorzystać z niego mogą również ci opiekunowie, którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych, obawiają się posyłania do nich dzieci ze względu na ciągle istniejące ryzyko zarażenia koronawirusem.Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.Co jest ważne, dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.