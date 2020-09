ZUS: dla kogo zasiłek opiekuńczy we wrześniu?

Pierwsze 20 dni września to kolejny okres, w którym Polacy mogą otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak jednak informuje ZUS, tym razem będzie on przysługiwać wyłącznie tym rodzicom, którzy nie mogą wysłać dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły czy innej placówki ze względu na jej zamknięcie.

W dobie koronawirusa prawa rodziców zostały rozszerzone o możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat ośmiu, które nie może uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły.Od 1 do 20 września o to świadczenie można wnioskować wówczas, gdy:Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) przy wykorzystaniuzalogować się do swojego konta na PUE ZUSprzejść do zakładki Ubezpieczonyz bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]kliknąć przycisk [Utwórz nowy] - wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentówalbo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtraWniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi oraz danymi płatnika składek. Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe.W formularzu:wybierz przycisk „Sprawdź” - system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek - zapisz go, a następnie zamknij formularz.Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:Podpis zaufany jest bezpłatny. Aby go uzyskać, złóż wniosek o profil na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Następnie potwierdź swoją tożsamość w placówce ZUS, w urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.Podpis osobisty (e-dowód) możesz uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk „Wyślij”.Następnie wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.