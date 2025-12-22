eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaZarobki pracowników produkcji i logistyki: operator wózka widłowego nie narzeka, a inni?

Zarobki pracowników produkcji i logistyki: operator wózka widłowego nie narzeka, a inni?

2025-12-22 00:42

Zarobki pracowników produkcji i logistyki: operator wózka widłowego nie narzeka, a inni?

Operatorzy wózków widłowych otrzymują najwyższe bazowe wynagrodzenia © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Rynek pracy w produkcji i logistyce coraz wyraźniej pokazuje, że pieniądze to nie wszystko. Choć zarobki w 2025 roku rosły, to jednocześnie pracownicy, częściej niż maksymalnych stawek, oczekiwali stabilności, przejrzystych zasad płacowych i wyższej podstawy wynagrodzenia. Z najnowszego raportu Gi Group wynika, że firmy, w odpowiedzi na zmieniające się priorytety zatrudnionych, ograniczają rekrutacje, stawiając na utrzymanie kadr i rozbudowę systemów benefitowych.

Przeczytaj także: Jakie wynagrodzenia w produkcji i logistyce?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak kształtowała się sytuacja płacowa w produkcji i logistyce w 2025 roku?
  • Dlaczego firmy ostrożnie podchodzą do zatrudniania i podwyżek?
  • Jakie są różnice regionalne i stanowiskowe w wynagrodzeniach pracowników fizycznych?


Dalsza ostrożność firm w planowaniu zatrudnienia


Sytuacja w przemyśle i logistyce pozostaje relatywnie stabilna, wskaźniki koniunktury poprawiły się w porównaniu z ubiegłym rokiem – w listopadzie br. w przetwórstwie przemysłowym wzrosły do -7,9 (rok wcześniej było to -11,7), a w transporcie i magazynowaniu do -2,5 (-3,9 w listopadzie 2024).

Na kondycję branż wpływają rosnące koszty, niski popyt, zwłaszcza w przemyśle, oraz niepewność co do dalszego rozwoju gospodarczego.

W efekcie przedsiębiorstwa koncentrują się na utrzymaniu ciągłości operacyjnej, dalszej optymalizacji procesów, ostrożnie podchodząc do decyzji rekrutacyjnych.

Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym wyniosło w październiku 2025 r. 2,31 mln etatów, co oznacza spadek o 0,4% r/r. W transporcie i gospodarce magazynowej pracowało w tym samym czasie 650 tys. osób, czyli o 1% mniej niż rok wcześniej.

Wskaźnik dostępnych miejsc pracy w II kwartale 2025 r. wyniósł 0,78% i był niższy o 0,11 p.p. r/r. W praktyce oznacza to 95,7 tys. wakatów, o 15,1 tys. mniej niż rok wcześniej.
Ostrożność przedsiębiorstw wynika głównie z presji kosztowej i trudności w utrzymaniu rentowności. Wzrost płacy minimalnej, rosnące koszty energii oraz inflacja zmuszają firmy do dalszej optymalizacji procesów i poprawy efektywności przy niezmienionych zasobach. Wysokie koszty pracy ograniczają też możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń, co utrudnia konkurowanie o kandydatów na wielu rynkach lokalnych – podkreśla Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Pensje w produkcji i logistyce rosną, ale nierównomiernie


Dane z raportu Gi Group „Wynagrodzenia pracowników fizycznych w produkcji i logistyce” pokazują, że ostrożność w podejmowaniu decyzji kadrowych nie przekłada się na stagnację płac, wynagrodzenia w sektorach produkcji i logistyki rosną. Z danych GUS wynika, że w październiku 2025 roku przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8 865,12 zł brutto, co oznacza wzrost o 6,6% r/r.

W przetwórstwie przemysłowym wynagrodzenia zwiększyły się o 8%, osiągając poziom 8 482,18 zł brutto, natomiast w transporcie i gospodarce magazynowej, mimo nieco wyższej średniej na poziomie 8 664,44 zł, dynamika wzrostu była znacznie niższa i wyniosła 2,4% r/r.

Dane wskazują również, że mediana płac w sektorach produkcji i logistyki pozostaje poniżej poziomu krajowego. W maju 2025 roku wynosiła odpowiednio 6 834,99 zł w przetwórstwie i 6 914,88 zł w logistyce, podczas gdy w całym sektorze przedsiębiorstw kształtowała się na poziomie 7 082 zł.

Różnice między przeciętnymi wynagrodzeniami a medianą potwierdzają utrzymującą się dużą rozpiętość płac, najwyższe zarobki osiągają specjaliści i pracownicy techniczni, podczas gdy większość pracowników fizycznych otrzymuje wynagrodzenia poniżej średniej. Firmy produkcyjne i logistyczne próbują równoważyć rosnące koszty pracy z utrzymaniem konkurencyjności wynagrodzeń, co przekłada się na rozbudowaną siatkę płac.
Rosnące koszty pracy i trudności w pozyskaniu nowych kandydatów sprawiają, że firmy produkcyjne i logistyczne coraz większy nacisk kładą na stabilność zatrudnienia. Zamiast rozbudowywać zespoły, koncentrują się na utrzymaniu doświadczonych pracowników i ograniczaniu rotacji.

Ponadto wysokie oczekiwania płacowe i rosnąca świadomość pracowników wymuszają większą przejrzystość zasad wynagradzania oraz rozwój systemów benefitowych i premiowych, które mają zwiększać lojalność i przewidywalność zatrudnienia – tłumaczy Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR.

Zróżnicowanie poziomów wynagrodzeń w produkcji i logistyce


W 2025 roku wynagrodzenia pracowników fizycznych w sektorach produkcji i logistyki pozostają silnie zróżnicowane, zarówno między poszczególnymi regionami kraju, jak i pomiędzy branżami czy poziomami kwalifikacji. Na wysokość płac wpływają przede wszystkim lokalne uwarunkowania rynku pracy, stopień deficytu kadrowego oraz charakter wykonywanych obowiązków.

Sektor produkcyjny


W branży produkcyjnej wynagrodzenia podstawowe pracowników niewykwalifikowanych mieszczą się w przedziale od 4 666 zł do 6 500 zł brutto. Najniższe poziomy wynagrodzeń odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim, gdzie stawki nie przekraczają 5 200 zł. Najwyższe płace w tej grupie występują natomiast w województwach opolskim, dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim, gdzie sięgają one 6 500 zł.

Z raportu Gi Group wynika również, że w większych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Poznań czy Wrocław, stawki podstawowe są wyraźnie wyższe niż w pozostałych lokalizacjach tych samych województw.

Wynagrodzenia zasadnicze operatorów produkcji kształtują się w przedziale od 4 666 zł do 6 800 zł brutto. Najwyższe pensje odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, gdzie podstawowe wynagrodzenie wynosi od 5 000 zł do 6 800 zł, natomiast najniższe oferowane są w województwach pomorskim oraz łódzkim i wynoszą 4 666 zł.

Także i w tym przypadku widać wyraźne różnice między stawkami w dużych miastach a mniejszymi lokalizacjami. Na przykład w województwie śląskim w Tychach górny pułap wynagrodzenia, nie wliczając premii, wynosi 6 450 zł, a w innych, mniejszych miejscowościach regionu – 5 500 zł.
Tabela wynagrodzeń
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Tabela wynagrodzeń

Wynagrodzenia zasadnicze operatorów produkcji kształtują się w przedziale od 4 666 zł do 6 800 zł brutto

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Sektor logistyczny


W 2025 roku sektor logistyczny również utrzymuje znaczną różnorodność poziomów wynagrodzeń w zależności od rodzaju stanowiska, województwa i wielkości miasta. Różnice pomiędzy najniższymi a najwyższymi stawkami mogą sięgać ok. 2 000 zł.

W grupie pracowników magazynowych niewykwalifikowanych pensje podstawowe mieszczą się w przedziale od 4 666 zł do 6 300 zł brutto. Najniższe wynagrodzenia notowane są w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim, gdzie ich górny pułap nie przekracza 5 200 zł, natomiast najwyższe – w województwie mazowieckim, gdzie niewykwalifikowany pracownik magazynowy może liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 5 500 do 6 300 zł.

Na stanowiskach pakowaczy i pickerów, odpowiedzialnych za kompletację zamówień płace zasadnicze są zbliżone i wynoszą od 4 666 zł do 6 500 zł. Najniższe wartości występują w województwie pomorskim, gdzie maksymalne wynagrodzenie podstawowe wynosi 4 900 zł. Na najwyższe zarobki mogą liczyć pracownicy z województwa dolnośląskiego, a konkretnie z Wrocławia, gdzie minimalna pensja zaczyna się od 5 100 zł, a kończy na 6 500 zł.

Najwyższe płace bazowe otrzymują pracownicy magazynowi z uprawnieniami UDT (operatorzy wózków widłowych), których wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 4 900 zł do 8 500 zł. Na wysokie zarobki mogą liczyć w województwie dolnośląskim, w którym pensje oscylują w przedziale między 5 100 zł a 7 500 zł. Natomiast najwyższe pensje odnotowano w województwie łódzkim ze stawkami zaczynającymi się od 5 200 zł i sięgającymi aż 8 500 zł.

Pracownicy magazynowi z uprawnieniami UDT mają niższe stawki w województwach podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie wyłączając Rzeszów i Kielce nie przekraczają 5 800 zł.
Tabela wynagrodzeń cd.
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Tabela wynagrodzeń cd.

Najwyższe płace bazowe otrzymują pracownicy magazynowi z uprawnieniami UDT

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Atrakcyjność ofert pracy – pieniądze to nie wszystko


Wysokość wynagrodzenia jest bardzo ważnym, choć nie jedynym czynnikiem, który decyduje o atrakcyjności ofert pracy. Kandydaci coraz częściej oceniają ją całościowo, biorąc pod uwagę nie tylko stawkę godzinową, ale też liczbę dostępnych godzin, możliwość nadgodzin, system zmianowy czy przewidywalność grafiku. Istotne są też kwestie praktyczne, dojazd, transport firmowy czy zakwaterowanie, szczególnie w przypadku osób z mniejszych miejscowości i cudzoziemców – komentuje Weronika Ziętara Branch Manager, Gi Group.

Hierarchia tych czynników różni się jednak w zależności od regionu. W miejscowościach, gdzie liczba ofert pracy jest ograniczona, większe znaczenie mają stabilność zatrudnienia, stała liczba godzin oraz bliskość zakładu. Często to właśnie te elementy, wraz z atmosferą w zespole i relacjami z przełożonymi, przeważają nad wyższymi stawkami oferowanymi w dalszej okolicy.

Natomiast w regionach o niskim bezrobociu i dużej koncentracji przedsiębiorstw, gdzie konkurencja o pracowników jest silniejsza, kandydaci zwracają większą uwagę na benefity, możliwości rozwoju, stabilność zakładu czy komfort dojazdu.

Struktura wynagrodzeń – stabilność ważniejsza niż potencjalne premie


Na tle zróżnicowanych stawek płacowych w branżach produkcyjnej i logistycznej, raport Gi Group „Wynagrodzenia pracowników fizycznych w produkcji i logistyce” pokazuje, że równie istotne jak wysokość zarobków jest to, w jaki sposób wynagrodzenie jest skonstruowane. W większości przypadków składa się ono z podstawy oraz premii, przy czym pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na proporcje między tymi elementami.
Podejście pracowników do systemu wynagradzania
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Podejście pracowników do systemu wynagradzania

Z badania wynika, że ponad 79% ankietowanych preferuje wyższą podstawę wynagrodzenia przy mniejszej liczbie dodatków

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Z badania wynika, że ponad 79% ankietowanych preferuje wyższą podstawę wynagrodzenia przy mniejszej liczbie dodatków, uznając takie rozwiązanie za bardziej przewidywalne i dające stabilizację finansową. Jedynie 13,1% respondentów skłonnych jest zaakceptować niższą podstawę w zamian za możliwość uzyskania wyższych premii.

Preferencje te są podobne wśród kobiet i mężczyzn, choć nieco częściej na model wynagrodzenia z niższą podstawą i wyższymi premiami decydują się mężczyźni (14,4%) niż kobiety (11,1%).

Największą otwartość na takie rozwiązanie wykazują osoby w wieku 41–50 lat (17,2%) oraz pracownicy z wynagrodzeniem w przedziale 6 000–8 000 zł netto miesięcznie.
Coraz większy nacisk na stały, przewidywalny element wynagrodzenia to sygnał, że pracownicy fizyczni oczekują większego bezpieczeństwa finansowego. Premie pozostają ważne, ale nie są głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności oferty pracy. Dla firm to wyraźna wskazówka, by konstruując systemy płac, zwracać uwagę nie tylko na motywacyjny charakter dodatków, ale przede wszystkim na przewidywalność dochodu, której dziś oczekują zatrudnieni – wyjaśnia Agnieszka Żak, Dyrektor Regionalna, Gi Group.

Benefity jako uzupełnienie systemu wynagrodzeń


Poza poziomem płac duży wpływ na atrakcyjność ofert pracy w produkcji i logistyce mają benefity pozapłacowe, które w większości przedsiębiorstw stały się stałym elementem systemu wynagradzania. Pracodawcy coraz częściej traktują je nie jako dodatek wizerunkowy, ale jako realne narzędzie wspierające rekrutację i utrzymanie pracowników w warunkach rosnącej konkurencji kadrowej.

Najbardziej popularne świadczenia obejmują pakiety medyczne i grupowe ubezpieczenia na życie, które pojawiają się w niemal 100% analizowanych ofert. Wysoki odsetek pracodawców (60%) zapewnia również transport pracowniczy lub dopłaty do dojazdów, co ma szczególne znaczenie w przypadku zakładów zlokalizowanych poza dużymi miastami.

Co druga oferta zawiera także posiłki pracownicze, a około 40% firm oferuje programy poleceń pracowniczych. Rzadziej pojawiają się benefity o charakterze sezonowym, takie jak paczki świąteczne, dodatkowe dni wolne czy karty przedpłacone – 30%.
W branżach produkcyjnej i logistycznej firmy koncentrują się przede wszystkim na świadczeniach o charakterze użytkowym, które mają realną wartość dla pracowników. Dominują benefity ułatwiające codzienne funkcjonowanie i zwiększające bezpieczeństwo pracy, takie jak transport, posiłki czy opieka medyczna.

W warunkach pracy zmianowej tego typu wsparcie staje się nie tylko dodatkiem, ale elementem wpływającym na stabilność zatrudnienia i zaangażowanie zespołów – komentuje Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca, Gi Group.

Warto również zauważyć, że oczekiwania wobec benefitów są zróżnicowane w zależności od wieku i doświadczenia zawodowego. Dla starszych pracowników priorytetem pozostaje stabilność i ochrona zdrowia, natomiast młodsze pokolenia częściej poszukują rozwiązań wspierających rozwój zawodowy, elastyczność i równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Niezależnie jednak od wieku, pracownicy coraz częściej postrzegają benefity jako nieodłączną część wynagrodzenia, a nie dodatkowy przywilej.

O raporcie
Raport „Wynagrodzenia pracowników fizycznych w produkcji i logistyce” Gi Group został opracowany na podstawie danych GUS, informacji z ponad 60 firm o zróżnicowanym profilu działalności oraz danych z portali rekrutacyjnych i deklaracji kandydatów. W analizie wykorzystano aktualne dane dotyczące ofert pracy zebrane w październiku 2025 roku, odzwierciedlające bieżącą sytuację na rynku i oczekiwania pracodawców.

Raport prezentuje miesięczne wynagrodzenia zasadnicze w kwotach brutto, z podziałem na wartości minimalne i maksymalne oraz zakresy premii charakterystycznych dla poszczególnych stanowisk.

Dodatkowo uwzględniono wyniki badania SW Research, przeprowadzonego metodą CAWI w dniach 9–14 października 2025 roku wśród 206 pracowników sektora produkcji i logistyki wynagradzanych w systemie „podstawa + premia”.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia - jesień/zima 2024 Wynagrodzenia - jesień/zima 2024

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zarobki pracowników produkcji, pracownik produkcji, pracownik fizyczny, wynagrodzenia pracowników fizycznych, wynagrodzenia w logistyce, zarobki w logistyce, wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia, praca w logistyce, benefity pozapłacowe

Przeczytaj także

Wynagrodzenia w firmach produkcyjnych - wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia w firmach produkcyjnych - wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2023

Wynagrodzenia wiosna/lato 2023

Wynagrodzenia jesień/zima 2022

Wynagrodzenia jesień/zima 2022

Ile zarabiają pracownicy fizyczni?

Ile zarabiają pracownicy fizyczni?

Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

Potrzebni pracownicy do działu logistyki. Jakie zarobki?

Potrzebni pracownicy do działu logistyki. Jakie zarobki?

Sposób wynagradzania i premia a absencja pracowników produkcji

Sposób wynagradzania i premia a absencja pracowników produkcji

Wynagrodzenia w logistyce w 2021 roku

Wynagrodzenia w logistyce w 2021 roku

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Artykuły promowane

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Wynagrodzenia 2016. Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia 2016. Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Zarobki w Polsce: trendy 2016

Zarobki w Polsce: trendy 2016

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

Jak odbudować zaufanie do internetu? Głos polskich internautów

Jak odbudować zaufanie do internetu? Głos polskich internautów

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Czy Twoja firma jest gotowa na Wigilię? Od 24 grudnia nowe obowiązki wobec kandydatów i pracowników

Czy Twoja firma jest gotowa na Wigilię? Od 24 grudnia nowe obowiązki wobec kandydatów i pracowników

Mieszkanie w spadku: sprzedać czy wynająć? Ekspert wyjaśnia, co się bardziej opłaca

Mieszkanie w spadku: sprzedać czy wynająć? Ekspert wyjaśnia, co się bardziej opłaca

Od ticketów do pełnych rozwiązań: jak agentic AI zmienia HR i doświadczenia pracowników

Od ticketów do pełnych rozwiązań: jak agentic AI zmienia HR i doświadczenia pracowników

Świąteczna podróż z pupilem. Jak bezpiecznie przewieźć zwierzę samolotem? Praktyczny poradnik

Świąteczna podróż z pupilem. Jak bezpiecznie przewieźć zwierzę samolotem? Praktyczny poradnik

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: