Zarobki pracowników produkcji i logistyki: operator wózka widłowego nie narzeka, a inni?

Rynek pracy w produkcji i logistyce coraz wyraźniej pokazuje, że pieniądze to nie wszystko. Choć zarobki w 2025 roku rosły, to jednocześnie pracownicy, częściej niż maksymalnych stawek, oczekiwali stabilności, przejrzystych zasad płacowych i wyższej podstawy wynagrodzenia. Z najnowszego raportu Gi Group wynika, że firmy, w odpowiedzi na zmieniające się priorytety zatrudnionych, ograniczają rekrutacje, stawiając na utrzymanie kadr i rozbudowę systemów benefitowych.

Przeczytaj także: Jakie wynagrodzenia w produkcji i logistyce?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtowała się sytuacja płacowa w produkcji i logistyce w 2025 roku?

Dlaczego firmy ostrożnie podchodzą do zatrudniania i podwyżek?

Jakie są różnice regionalne i stanowiskowe w wynagrodzeniach pracowników fizycznych?



Dalsza ostrożność firm w planowaniu zatrudnienia

Ostrożność przedsiębiorstw wynika głównie z presji kosztowej i trudności w utrzymaniu rentowności. Wzrost płacy minimalnej, rosnące koszty energii oraz inflacja zmuszają firmy do dalszej optymalizacji procesów i poprawy efektywności przy niezmienionych zasobach. Wysokie koszty pracy ograniczają też możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń, co utrudnia konkurowanie o kandydatów na wielu rynkach lokalnych – podkreśla Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Pensje w produkcji i logistyce rosną, ale nierównomiernie

Rosnące koszty pracy i trudności w pozyskaniu nowych kandydatów sprawiają, że firmy produkcyjne i logistyczne coraz większy nacisk kładą na stabilność zatrudnienia. Zamiast rozbudowywać zespoły, koncentrują się na utrzymaniu doświadczonych pracowników i ograniczaniu rotacji.



Ponadto wysokie oczekiwania płacowe i rosnąca świadomość pracowników wymuszają większą przejrzystość zasad wynagradzania oraz rozwój systemów benefitowych i premiowych, które mają zwiększać lojalność i przewidywalność zatrudnienia – tłumaczy Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR.

Zróżnicowanie poziomów wynagrodzeń w produkcji i logistyce

Sektor produkcyjny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela wynagrodzeń Wynagrodzenia zasadnicze operatorów produkcji kształtują się w przedziale od 4 666 zł do 6 800 zł brutto Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Sektor logistyczny

Atrakcyjność ofert pracy – pieniądze to nie wszystko

Wysokość wynagrodzenia jest bardzo ważnym, choć nie jedynym czynnikiem, który decyduje o atrakcyjności ofert pracy. Kandydaci coraz częściej oceniają ją całościowo, biorąc pod uwagę nie tylko stawkę godzinową, ale też liczbę dostępnych godzin, możliwość nadgodzin, system zmianowy czy przewidywalność grafiku. Istotne są też kwestie praktyczne, dojazd, transport firmowy czy zakwaterowanie, szczególnie w przypadku osób z mniejszych miejscowości i cudzoziemców – komentuje Weronika Ziętara Branch Manager, Gi Group.

Struktura wynagrodzeń – stabilność ważniejsza niż potencjalne premie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podejście pracowników do systemu wynagradzania Z badania wynika, że ponad 79% ankietowanych preferuje wyższą podstawę wynagrodzenia przy mniejszej liczbie dodatków Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Coraz większy nacisk na stały, przewidywalny element wynagrodzenia to sygnał, że pracownicy fizyczni oczekują większego bezpieczeństwa finansowego. Premie pozostają ważne, ale nie są głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności oferty pracy. Dla firm to wyraźna wskazówka, by konstruując systemy płac, zwracać uwagę nie tylko na motywacyjny charakter dodatków, ale przede wszystkim na przewidywalność dochodu, której dziś oczekują zatrudnieni – wyjaśnia Agnieszka Żak, Dyrektor Regionalna, Gi Group.

Benefity jako uzupełnienie systemu wynagrodzeń

W branżach produkcyjnej i logistycznej firmy koncentrują się przede wszystkim na świadczeniach o charakterze użytkowym, które mają realną wartość dla pracowników. Dominują benefity ułatwiające codzienne funkcjonowanie i zwiększające bezpieczeństwo pracy, takie jak transport, posiłki czy opieka medyczna.



W warunkach pracy zmianowej tego typu wsparcie staje się nie tylko dodatkiem, ale elementem wpływającym na stabilność zatrudnienia i zaangażowanie zespołów – komentuje Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca, Gi Group.