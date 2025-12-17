Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?
Artykuł zawiera dane z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży energetycznej i ciepłowniczej – edycja jesień/zima 2025. W badaniu uczestniczyło 59 przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, cieplnym oraz w pokrewnych obszarach, takich jak elektrociepłownie czy firmy dystrybucyjne. Największy odsetek stanowiły organizacje z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego – łącznie 47% wszystkich firm biorących udział w badaniu.
Sektor energetyczny i ciepłowniczy to dziś jedna z kluczowych gałęzi gospodarki, od której zależy nie tylko tempo rozwoju przemysłu, ale też komfort życia milionów Polaków. Ostatnie lata przyniosły firmom z tej branży ogromne wyzwania, od dynamicznych zmian cen paliw, przez konieczność dostosowania się do unijnych regulacji klimatycznych, po inwestycje w modernizację przestarzałej infrastruktury.
W 2025 roku branża funkcjonuje w warunkach stopniowej stabilizacji. Ceny energii przestały rosnąć tak gwałtownie jak w latach 2022–2023, a inflacja powróciła do poziomu zbliżonego do celu NBP. Jednocześnie rośnie znaczenie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł, które coraz częściej stają się integralnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw.
W centrum przemian sektora energetycznego i ciepłowniczego znajdują się pracownicy – specjaliści, technicy i inżynierowie, których kompetencje mają bezpośredni wpływ na stabilność dostaw i tempo modernizacji infrastruktury. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę rośnie również presja płacowa, szczególnie na stanowiskach technicznych i inżynierskich. Firmy coraz częściej konkurują nie tylko ofertą finansową, ale też stabilnością zatrudnienia, możliwościami rozwoju i dodatkowymi świadczeniami.
W 2025 roku wynagrodzenia w sektorze energetycznym utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie, a przedsiębiorstwa coraz bardziej świadomie kształtują swoje strategie wynagradzania, starając się równoważyć potrzeby pracowników z rosnącymi kosztami działalności i inwestycji.
Analiza Sedlak & Sedlak objęła wynagrodzenia 5.949 pracowników zatrudnionych na 126 stanowiskach, przypisanych do pięciu poziomów organizacyjnych. Od pracowników fizycznych i technicznych, poprzez specjalistów i kadrę kierowniczą, aż po dyrektorów. W raporcie uwzględniono wynagrodzenia zasadnicze, podstawowe, całkowite i zmienne, a także dane dotyczące podwyżek oraz benefitów pozapłacowych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano głównie wynagrodzenia całkowite, obejmujące płacę zasadniczą, dodatki stałe oraz składniki zmienne, takie jak premie czy nagrody.
Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowiska
Wyniki raportu pokazują zróżnicowanie płac w zależności od poziomu stanowiska. W grupie pracowników fizycznych różnica między poziomem młodszym a liderem przekracza 3.200 PLN, natomiast wśród specjalistów sięga ponad 5.000 PLN.
Kierownicy wyższego szczebla (K2) otrzymują wynagrodzenie około trzykrotnie wyższe niż pracownicy fizyczni na poziomie początkującym. W badaniu wyróżniono także grupy pracowników technicznych oraz stanowiska dyrektorskie, zarówno dyrektorów pionów, jak i jednostek biznesowych.
Mediany wynagrodzeń w energetyce i ciepłownictwie według stanowisk
Wynagrodzenia elektromonterów a doświadczenie zawodowe
Elektromonter to jedno z najczęściej spotykanych stanowisk w firmach działających w branży energetycznej i ciepłowniczej. Dane z raportu pokazują, że wynagrodzenia na tym stanowisku różnią się w zależności od doświadczenia zawodowego. Wraz ze wzrostem stażu i kompetencji rośnie poziom wynagrodzenia całkowitego.
Pracownicy z dłuższym doświadczeniem zarabiają przeciętnie o około 1.800 PLN więcej niż osoby rozpoczynające pracę w zawodzie. Udział płacy zmiennej w strukturze wynagrodzenia elektromonterów jest niewielki, dominującą część stanowi płaca zasadnicza.
Wynagrodzenia całkowite elektromonterów w zależności od doświadczenia
Wynagrodzenia specjalistów ds. technicznych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
Na poziom wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej wpływa również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. Analiza danych pokazuje, że specjaliści ds. technicznych zatrudnieni w firmach z kapitałem polskim otrzymują wyższe wynagrodzenia całkowite niż osoby pracujące w organizacjach o kapitale zagranicznym. Różnica między medianami wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła około 1.800 PLN brutto.
Wynagrodzenia specjalistów ds. technicznych w firmach z różnym kapitałem
Podwyżki wynagrodzeń
W ramach raportu analizowane są również zmiany płac w ostatnich 12 miesiącach, zarówno podwyżki systemowe, jak i indywidualne. Dane pokazują, że różnice między firmami z branży energetycznej i ciepłowniczej a pozostałymi sektorami rynku nie są znaczące, choć kierunek zmian zależy od poziomu stanowiska.
W niektórych grupach, takich jak pracownicy fizyczni czy specjaliści, wzrosty wynagrodzeń były zbliżone lub nieco wyższe od średnich wartości dla wszystkich firm objętych badaniem. W innych przypadkach, m.in. wśród kadry kierowniczej i zarządzającej, podwyżki w branży energetycznej i ciepłowniczej okazały się niższe.
Podwyżki wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej
Benefity oferowane pracownikom
Oprócz danych dotyczących płac, raport prezentuje także informacje o świadczeniach pozapłacowych. W branży energetycznej i ciepłowniczej do najczęściej oferowanych benefitów dla starszych specjalistów należą: szkolenia zawodowe, dopłaty do nauki, dodatkowa opieka medyczna, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz polisa na życie. Z tych świadczeń korzysta około 99% pracowników na tym poziomie stanowiska.
Ponad połowa starszych specjalistów może korzystać ze świadczeń zwiększających elastyczność zatrudnienia: elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej. Rzadziej spotykane świadczenia to akcje pracownicze, zorganizowany dojazd do miejsca pracy oraz samochód służbowy.
Benefity dla starszych specjalistów w branży energetycznej i ciepłowniczej
O raporcie
Raport płacowy dla firm z branży energetycznej i ciepłowniczej – jesień/zima 2025 zawiera dane zbierane w okresie od czerwca 2025 roku do września 2025 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie raportyplacowe.pl.
