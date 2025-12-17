eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaRaport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

2025-12-17 14:24

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej? © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Branża energetyczna i ciepłownicza to kluczowy sektor polskiej gospodarki, który w ostatnich latach zmaga się z dynamicznymi zmianami cen paliw, regulacjami klimatycznymi i modernizacją infrastruktury. Według najnowszego raportu płacowego Sedlak & Sedlak z jesień/zima 2025, wynagrodzenia w tym sektorze utrzymują się na wysokim poziomie, ale różnice między stanowiskami i typami firm są znaczące. Które grupy zawodowe zarabiają najwięcej? Jakie podwyżki i benefity oferują pracodawcy? I jakie różnice płacowe występują między firmami z kapitałem polskim a zagranicznym?

Przeczytaj także: Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są średnie wynagrodzenia na różnych stanowiskach w branży energetycznej i ciepłowniczej według najnowszego raportu Sedlak & Sedlak.
  • Jakie różnice w płacach występują między pracownikami fizycznymi, specjalistami, kierownikami i dyrektorami.
  • Jakie podwyżki wynagrodzeń zrealizowano w ostatnim roku i jakie grupy zawodowe skorzystały na nich najbardziej.
  • Jakie benefity pozapłacowe są najczęściej oferowane pracownikom w branży energetycznej i ciepłowniczej.
  • Jakie są różnice w wynagrodzeniach między firmami z kapitałem polskim a zagranicznym.
  • Jakie wnioski płyną z raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla pracowników i pracodawców w sektorze energetycznym.

Artykuł zawiera dane z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży energetycznej i ciepłowniczej – edycja jesień/zima 2025. W badaniu uczestniczyło 59 przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, cieplnym oraz w pokrewnych obszarach, takich jak elektrociepłownie czy firmy dystrybucyjne. Największy odsetek stanowiły organizacje z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego – łącznie 47% wszystkich firm biorących udział w badaniu.

Sektor energetyczny i ciepłowniczy to dziś jedna z kluczowych gałęzi gospodarki, od której zależy nie tylko tempo rozwoju przemysłu, ale też komfort życia milionów Polaków. Ostatnie lata przyniosły firmom z tej branży ogromne wyzwania, od dynamicznych zmian cen paliw, przez konieczność dostosowania się do unijnych regulacji klimatycznych, po inwestycje w modernizację przestarzałej infrastruktury.

W 2025 roku branża funkcjonuje w warunkach stopniowej stabilizacji. Ceny energii przestały rosnąć tak gwałtownie jak w latach 2022–2023, a inflacja powróciła do poziomu zbliżonego do celu NBP. Jednocześnie rośnie znaczenie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł, które coraz częściej stają się integralnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw.

W centrum przemian sektora energetycznego i ciepłowniczego znajdują się pracownicy – specjaliści, technicy i inżynierowie, których kompetencje mają bezpośredni wpływ na stabilność dostaw i tempo modernizacji infrastruktury. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę rośnie również presja płacowa, szczególnie na stanowiskach technicznych i inżynierskich. Firmy coraz częściej konkurują nie tylko ofertą finansową, ale też stabilnością zatrudnienia, możliwościami rozwoju i dodatkowymi świadczeniami.

W 2025 roku wynagrodzenia w sektorze energetycznym utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie, a przedsiębiorstwa coraz bardziej świadomie kształtują swoje strategie wynagradzania, starając się równoważyć potrzeby pracowników z rosnącymi kosztami działalności i inwestycji.

Analiza Sedlak & Sedlak objęła wynagrodzenia 5.949 pracowników zatrudnionych na 126 stanowiskach, przypisanych do pięciu poziomów organizacyjnych. Od pracowników fizycznych i technicznych, poprzez specjalistów i kadrę kierowniczą, aż po dyrektorów. W raporcie uwzględniono wynagrodzenia zasadnicze, podstawowe, całkowite i zmienne, a także dane dotyczące podwyżek oraz benefitów pozapłacowych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano głównie wynagrodzenia całkowite, obejmujące płacę zasadniczą, dodatki stałe oraz składniki zmienne, takie jak premie czy nagrody.

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowiska


Wyniki raportu pokazują zróżnicowanie płac w zależności od poziomu stanowiska. W grupie pracowników fizycznych różnica między poziomem młodszym a liderem przekracza 3.200 PLN, natomiast wśród specjalistów sięga ponad 5.000 PLN.

Kierownicy wyższego szczebla (K2) otrzymują wynagrodzenie około trzykrotnie wyższe niż pracownicy fizyczni na poziomie początkującym. W badaniu wyróżniono także grupy pracowników technicznych oraz stanowiska dyrektorskie, zarówno dyrektorów pionów, jak i jednostek biznesowych.
Mediany wynagrodzeń w energetyce i ciepłownictwie według stanowisk
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Mediany wynagrodzeń w energetyce i ciepłownictwie według stanowisk

Wynagrodzenia całkowite w branży energetycznej i ciepłowniczej różnią się w zależności od poziomu stanowiska i doświadczenia. Pracownik fizyczny na początku kariery zarabia średnio 6.392 PLN brutto, podczas gdy lider w tej grupie może liczyć na 9.667 PLN. Specjaliści z doświadczeniem otrzymują wynagrodzenie na poziomie 9.402 PLN, a eksperci – 13.889 PLN. Kierownicy (K2) zarabiają średnio 20.059 PLN, natomiast dyrektorzy pionów (D2) osiągają najwyższe wynagrodzenia, sięgające 33.750 PLN brutto.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wynagrodzenia elektromonterów a doświadczenie zawodowe


Elektromonter to jedno z najczęściej spotykanych stanowisk w firmach działających w branży energetycznej i ciepłowniczej. Dane z raportu pokazują, że wynagrodzenia na tym stanowisku różnią się w zależności od doświadczenia zawodowego. Wraz ze wzrostem stażu i kompetencji rośnie poziom wynagrodzenia całkowitego.

Pracownicy z dłuższym doświadczeniem zarabiają przeciętnie o około 1.800 PLN więcej niż osoby rozpoczynające pracę w zawodzie. Udział płacy zmiennej w strukturze wynagrodzenia elektromonterów jest niewielki, dominującą część stanowi płaca zasadnicza.
Wynagrodzenia całkowite elektromonterów w zależności od doświadczenia
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia całkowite elektromonterów w zależności od doświadczenia

Elektromonterzy z większym doświadczeniem zarabiają więcej – mediana wynagrodzeń dla początkujących (TM) wynosi 6.514 PLN brutto, dla doświadczonych (TD) – 7.493 PLN, a dla starszych (TS) – 8.332 PLN. Różnica między najniższym a najwyższym poziomem doświadczenia sięga około 1.800 PLN, co świadczy o znaczeniu stażu pracy w kształtowaniu wynagrodzeń w tym zawodzie.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wynagrodzenia specjalistów ds. technicznych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału


Na poziom wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej wpływa również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. Analiza danych pokazuje, że specjaliści ds. technicznych zatrudnieni w firmach z kapitałem polskim otrzymują wyższe wynagrodzenia całkowite niż osoby pracujące w organizacjach o kapitale zagranicznym. Różnica między medianami wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła około 1.800 PLN brutto.
Wynagrodzenia specjalistów ds. technicznych w firmach z różnym kapitałem
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia specjalistów ds. technicznych w firmach z różnym kapitałem

Specjaliści ds. technicznych zatrudnieni w firmach z kapitałem polskim zarabiają średnio 12.538 PLN brutto, co stanowi różnicę około 1.800 PLN w porównaniu do specjalistów w firmach z kapitałem zagranicznym, gdzie mediana wynagrodzeń wynosi 10.757 PLN brutto. To pokazuje, że pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa ma wpływ na poziom wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Podwyżki wynagrodzeń


W ramach raportu analizowane są również zmiany płac w ostatnich 12 miesiącach, zarówno podwyżki systemowe, jak i indywidualne. Dane pokazują, że różnice między firmami z branży energetycznej i ciepłowniczej a pozostałymi sektorami rynku nie są znaczące, choć kierunek zmian zależy od poziomu stanowiska.

W niektórych grupach, takich jak pracownicy fizyczni czy specjaliści, wzrosty wynagrodzeń były zbliżone lub nieco wyższe od średnich wartości dla wszystkich firm objętych badaniem. W innych przypadkach, m.in. wśród kadry kierowniczej i zarządzającej, podwyżki w branży energetycznej i ciepłowniczej okazały się niższe.
Podwyżki wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Podwyżki wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej

W ostatnim roku podwyżki wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej dotyczyły różnych grup pracowników. Pracownicy fizyczni otrzymali średnio 5,9% podwyżki, specjaliści – 5,5%, kadra kierownicza – 5,2%, a zarządzająca – 4,5%. Dla porównania, średnia podwyżka dla wszystkich firm na rynku wynosiła odpowiednio: 5,6% dla pracowników fizycznych, 5,4% dla specjalistów, 5,3% dla kadry kierowniczej i 6,1% dla kadry zarządzającej.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Benefity oferowane pracownikom


Oprócz danych dotyczących płac, raport prezentuje także informacje o świadczeniach pozapłacowych. W branży energetycznej i ciepłowniczej do najczęściej oferowanych benefitów dla starszych specjalistów należą: szkolenia zawodowe, dopłaty do nauki, dodatkowa opieka medyczna, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz polisa na życie. Z tych świadczeń korzysta około 99% pracowników na tym poziomie stanowiska.

Ponad połowa starszych specjalistów może korzystać ze świadczeń zwiększających elastyczność zatrudnienia: elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej. Rzadziej spotykane świadczenia to akcje pracownicze, zorganizowany dojazd do miejsca pracy oraz samochód służbowy.
Benefity dla starszych specjalistów w branży energetycznej i ciepłowniczej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Benefity dla starszych specjalistów w branży energetycznej i ciepłowniczej

Starszy specjaliści w branży energetycznej i ciepłowniczej mogą liczyć na szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Najpopularniejsze z nich to dopłaty do nauki (100%), szkolenia zawodowe (100%) oraz dodatkowa opieka medyczna (99%). Prawie wszyscy pracownicy na tym stanowisku mają dostęp do zajęć sportowo-rekreacyjnych (98%) oraz polisy na życie (97%). Praca zdalna jest dostępna dla 95% specjalistów, a elastyczny czas pracy dla 79%. Bony towarowe lub karty przedpłacone otrzymuje 56% pracowników, natomiast samochód służbowy to rzadkość – korzysta z niego zaledwie 2% zatrudnionych.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)




O raporcie
Raport płacowy dla firm z branży energetycznej i ciepłowniczej – jesień/zima 2025 zawiera dane zbierane w okresie od czerwca 2025 roku do września 2025 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie raportyplacowe.pl.
Przeczytaj także: Wynagrodzenia w Polsce rosną, ale nie wszędzie. Kto zyskuje, a kto traci na rynku pracy? Wynagrodzenia w Polsce rosną, ale nie wszędzie. Kto zyskuje, a kto traci na rynku pracy?

oprac. : Patrycja Dąbrowska / wynagrodzenia.pl wynagrodzenia.pl

Więcej na ten temat: branża energetyczna, zarobki w energetyce, branża ciepłownicza, zarobki w ciepłownictwie, wynagrodzenia, wynagrodzenia 2025, podwyżki wynagrodzeń, benefity pozapłacowe, płace w Polsce, wysokość wynagrodzeń, raport płacowy

Przeczytaj także

Pracodawcy ostrożni: skromne premie świąteczne, mniej podwyżek wynagrodzeń i stabilizacja zatrudnienia

Pracodawcy ostrożni: skromne premie świąteczne, mniej podwyżek wynagrodzeń i stabilizacja zatrudnienia

Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Wynagrodzenia - jesień/zima 2024

Wynagrodzenia - jesień/zima 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2023

Wynagrodzenia wiosna/lato 2023

Wynagrodzenia jesień/zima 2022

Wynagrodzenia jesień/zima 2022

Zarobki w energetyce i ciepłownictwie

Zarobki w energetyce i ciepłownictwie

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Wynagrodzenia 2016. Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia 2016. Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Wynagrodzenia w bankowości w 2015 roku

Wynagrodzenia w bankowości w 2015 roku

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Zarobki w Polsce: trendy 2016

Zarobki w Polsce: trendy 2016

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Reforma PIP najmocniej może uderzyć w cudzoziemców. Czy stracą prawo do legalnej pracy w Polsce?

Reforma PIP najmocniej może uderzyć w cudzoziemców. Czy stracą prawo do legalnej pracy w Polsce?

Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

Wzrost bezrobocia i niepewność danych komplikują decyzje FED

Wzrost bezrobocia i niepewność danych komplikują decyzje FED

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Koperta zamiast prezentów? Sprawdzamy, co Polacy chcieliby znaleźć pod choinką

Koperta zamiast prezentów? Sprawdzamy, co Polacy chcieliby znaleźć pod choinką

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Revolut wprowadza usługi komórkowe w Polsce: jak działa Mobile Plans i ile kosztuje?

Revolut wprowadza usługi komórkowe w Polsce: jak działa Mobile Plans i ile kosztuje?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: