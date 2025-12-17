Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Branża energetyczna i ciepłownicza to kluczowy sektor polskiej gospodarki, który w ostatnich latach zmaga się z dynamicznymi zmianami cen paliw, regulacjami klimatycznymi i modernizacją infrastruktury. Według najnowszego raportu płacowego Sedlak & Sedlak z jesień/zima 2025, wynagrodzenia w tym sektorze utrzymują się na wysokim poziomie, ale różnice między stanowiskami i typami firm są znaczące. Które grupy zawodowe zarabiają najwięcej? Jakie podwyżki i benefity oferują pracodawcy? I jakie różnice płacowe występują między firmami z kapitałem polskim a zagranicznym?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są średnie wynagrodzenia na różnych stanowiskach w branży energetycznej i ciepłowniczej według najnowszego raportu Sedlak & Sedlak.

Jakie różnice w płacach występują między pracownikami fizycznymi, specjalistami, kierownikami i dyrektorami.

Jakie podwyżki wynagrodzeń zrealizowano w ostatnim roku i jakie grupy zawodowe skorzystały na nich najbardziej.

Jakie benefity pozapłacowe są najczęściej oferowane pracownikom w branży energetycznej i ciepłowniczej.

Jakie są różnice w wynagrodzeniach między firmami z kapitałem polskim a zagranicznym.

Jakie wnioski płyną z raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla pracowników i pracodawców w sektorze energetycznym.

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowiska

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediany wynagrodzeń w energetyce i ciepłownictwie według stanowisk Wynagrodzenia całkowite w branży energetycznej i ciepłowniczej różnią się w zależności od poziomu stanowiska i doświadczenia. Pracownik fizyczny na początku kariery zarabia średnio 6.392 PLN brutto, podczas gdy lider w tej grupie może liczyć na 9.667 PLN. Specjaliści z doświadczeniem otrzymują wynagrodzenie na poziomie 9.402 PLN, a eksperci – 13.889 PLN. Kierownicy (K2) zarabiają średnio 20.059 PLN, natomiast dyrektorzy pionów (D2) osiągają najwyższe wynagrodzenia, sięgające 33.750 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia elektromonterów a doświadczenie zawodowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia całkowite elektromonterów w zależności od doświadczenia Elektromonterzy z większym doświadczeniem zarabiają więcej – mediana wynagrodzeń dla początkujących (TM) wynosi 6.514 PLN brutto, dla doświadczonych (TD) – 7.493 PLN, a dla starszych (TS) – 8.332 PLN. Różnica między najniższym a najwyższym poziomem doświadczenia sięga około 1.800 PLN, co świadczy o znaczeniu stażu pracy w kształtowaniu wynagrodzeń w tym zawodzie. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia specjalistów ds. technicznych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia specjalistów ds. technicznych w firmach z różnym kapitałem Specjaliści ds. technicznych zatrudnieni w firmach z kapitałem polskim zarabiają średnio 12.538 PLN brutto, co stanowi różnicę około 1.800 PLN w porównaniu do specjalistów w firmach z kapitałem zagranicznym, gdzie mediana wynagrodzeń wynosi 10.757 PLN brutto. To pokazuje, że pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa ma wpływ na poziom wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Podwyżki wynagrodzeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Podwyżki wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej W ostatnim roku podwyżki wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej dotyczyły różnych grup pracowników. Pracownicy fizyczni otrzymali średnio 5,9% podwyżki, specjaliści – 5,5%, kadra kierownicza – 5,2%, a zarządzająca – 4,5%. Dla porównania, średnia podwyżka dla wszystkich firm na rynku wynosiła odpowiednio: 5,6% dla pracowników fizycznych, 5,4% dla specjalistów, 5,3% dla kadry kierowniczej i 6,1% dla kadry zarządzającej. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Benefity oferowane pracownikom

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Benefity dla starszych specjalistów w branży energetycznej i ciepłowniczej Starszy specjaliści w branży energetycznej i ciepłowniczej mogą liczyć na szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Najpopularniejsze z nich to dopłaty do nauki (100%), szkolenia zawodowe (100%) oraz dodatkowa opieka medyczna (99%). Prawie wszyscy pracownicy na tym stanowisku mają dostęp do zajęć sportowo-rekreacyjnych (98%) oraz polisy na życie (97%). Praca zdalna jest dostępna dla 95% specjalistów, a elastyczny czas pracy dla 79%. Bony towarowe lub karty przedpłacone otrzymuje 56% pracowników, natomiast samochód służbowy to rzadkość – korzysta z niego zaledwie 2% zatrudnionych. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Artykuł zawiera dane z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży energetycznej i ciepłowniczej – edycja jesień/zima 2025. W badaniu uczestniczyło 59 przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, cieplnym oraz w pokrewnych obszarach, takich jak elektrociepłownie czy firmy dystrybucyjne. Największy odsetek stanowiły organizacje z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego – łącznie 47% wszystkich firm biorących udział w badaniu.Sektor energetyczny i ciepłowniczy to dziś jedna z kluczowych gałęzi gospodarki, od której zależy nie tylko tempo rozwoju przemysłu, ale też komfort życia milionów Polaków. Ostatnie lata przyniosły firmom z tej branży ogromne wyzwania, od dynamicznych zmian cen paliw, przez konieczność dostosowania się do unijnych regulacji klimatycznych, po inwestycje w modernizację przestarzałej infrastruktury.W 2025 roku branża funkcjonuje w warunkach stopniowej stabilizacji. Ceny energii przestały rosnąć tak gwałtownie jak w latach 2022–2023, a inflacja powróciła do poziomu zbliżonego do celu NBP. Jednocześnie rośnie znaczenie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł, które coraz częściej stają się integralnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw.W centrum przemian sektora energetycznego i ciepłowniczego znajdują się pracownicy – specjaliści, technicy i inżynierowie, których kompetencje mają bezpośredni wpływ na stabilność dostaw i tempo modernizacji infrastruktury. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę rośnie również presja płacowa, szczególnie na stanowiskach technicznych i inżynierskich. Firmy coraz częściej konkurują nie tylko ofertą finansową, ale też stabilnością zatrudnienia, możliwościami rozwoju i dodatkowymi świadczeniami.W 2025 roku wynagrodzenia w sektorze energetycznym utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie, a przedsiębiorstwa coraz bardziej świadomie kształtują swoje strategie wynagradzania, starając się równoważyć potrzeby pracowników z rosnącymi kosztami działalności i inwestycji.Analiza Sedlak & Sedlak objęła wynagrodzenia 5.949 pracowników zatrudnionych na 126 stanowiskach, przypisanych do pięciu poziomów organizacyjnych. Od pracowników fizycznych i technicznych, poprzez specjalistów i kadrę kierowniczą, aż po dyrektorów. W raporcie uwzględniono wynagrodzenia zasadnicze, podstawowe, całkowite i zmienne, a także dane dotyczące podwyżek oraz benefitów pozapłacowych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano głównie wynagrodzenia całkowite, obejmujące płacę zasadniczą, dodatki stałe oraz składniki zmienne, takie jak premie czy nagrody.Wyniki raportu pokazują zróżnicowanie płac w zależności od poziomu stanowiska. W grupie pracowników fizycznych różnica między poziomem młodszym a liderem przekracza 3.200 PLN, natomiast wśród specjalistów sięga ponad 5.000 PLN.Kierownicy wyższego szczebla (K2) otrzymują wynagrodzenie około trzykrotnie wyższe niż pracownicy fizyczni na poziomie początkującym. W badaniu wyróżniono także grupy pracowników technicznych oraz stanowiska dyrektorskie, zarówno dyrektorów pionów, jak i jednostek biznesowych.Elektromonter to jedno z najczęściej spotykanych stanowisk w firmach działających w branży energetycznej i ciepłowniczej. Dane z raportu pokazują, że wynagrodzenia na tym stanowisku różnią się w zależności od doświadczenia zawodowego. Wraz ze wzrostem stażu i kompetencji rośnie poziom wynagrodzenia całkowitego.Pracownicy z dłuższym doświadczeniem zarabiają przeciętnie o około 1.800 PLN więcej niż osoby rozpoczynające pracę w zawodzie. Udział płacy zmiennej w strukturze wynagrodzenia elektromonterów jest niewielki, dominującą część stanowi płaca zasadnicza.Na poziom wynagrodzeń w branży energetycznej i ciepłowniczej wpływa również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. Analiza danych pokazuje, że specjaliści ds. technicznych zatrudnieni w firmach z kapitałem polskim otrzymują wyższe wynagrodzenia całkowite niż osoby pracujące w organizacjach o kapitale zagranicznym. Różnica między medianami wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła około 1.800 PLN brutto.W ramach raportu analizowane są również zmiany płac w ostatnich 12 miesiącach, zarówno podwyżki systemowe, jak i indywidualne. Dane pokazują, że różnice między firmami z branży energetycznej i ciepłowniczej a pozostałymi sektorami rynku nie są znaczące, choć kierunek zmian zależy od poziomu stanowiska.W niektórych grupach, takich jak pracownicy fizyczni czy specjaliści, wzrosty wynagrodzeń były zbliżone lub nieco wyższe od średnich wartości dla wszystkich firm objętych badaniem. W innych przypadkach, m.in. wśród kadry kierowniczej i zarządzającej, podwyżki w branży energetycznej i ciepłowniczej okazały się niższe.Oprócz danych dotyczących płac, raport prezentuje także informacje o świadczeniach pozapłacowych. W branży energetycznej i ciepłowniczej do najczęściej oferowanych benefitów dla starszych specjalistów należą: szkolenia zawodowe, dopłaty do nauki, dodatkowa opieka medyczna, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz polisa na życie. Z tych świadczeń korzysta około 99% pracowników na tym poziomie stanowiska.Ponad połowa starszych specjalistów może korzystać ze świadczeń zwiększających elastyczność zatrudnienia: elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej. Rzadziej spotykane świadczenia to akcje pracownicze, zorganizowany dojazd do miejsca pracy oraz samochód służbowy.Raport płacowy dla firm z branży energetycznej i ciepłowniczej – jesień/zima 2025 zawiera dane zbierane w okresie od czerwca 2025 roku do września 2025 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie raportyplacowe.pl.