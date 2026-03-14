Liderzy też się boją. Jak jedno pytanie może odmienić Twoje przywództwo?

Na zewnątrz wszystko wygląda profesjonalnie. Decyzje podejmowane są bez mrugnięcia okiem i komunikowane spokojnym tonem. Doprecyzowane do najmniejszego szczegółu prezentacje przedstawiane są rzeczowo - z zachowaną równowagą pomiędzy wizją a długoterminowym planem wdrożenia. Comiesięczne wyniki się zgadzają. A jednak... wielu liderów wciąż toczy wewnętrzną walkę. Boją się powiedzieć "nie wiem" lub "mam wątpliwości". Bywa, że nie podważają decyzji przełożonego, nawet jeśli mają do nich poważne zastrzeżenia, nie kończą współpracy, która już od dawna nie działa lub nie potrafią przyznać się do błędu przed własnym zespołem. Dzieje się tak dlatego, że towarzyszy im strach, który w przywództwie nadal jest tematem tabu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego strach w przywództwie jest tematem tabu i jak wpływa na decyzje liderów.

Jak odwaga w biznesie przejawia się w codziennych mikrodecyzjach i dlaczego nie jest tożsama z brawurą.

Jakie są ukryte koszty braku odwagi – od wewnętrznych konfliktów po spadek zaufania w zespole.

Co to jest odwaga selektywna i dlaczego niespójność lidera osłabia jego pozycję.

Jak jedno pytanie – „Co byś zrobił(a), gdybyś się nie bał(a)?” – może zmienić perspektywę i odblokować potencjał przywódczy.

Odwaga to nie brawura

Odwaga w biznesie to nie są spektakularne gesty, ale mikrodecyzje podejmowane każdego dnia. To one, cegiełka po cegiełce, budują zaufanie lidera do samego siebie i poczucie sprawczości.



To również działanie pomimo odczuwanego strachu. Najważniejsze decyzje w moim życiu zawodowym podejmowałam właśnie wtedy, gdy się bałam. Kluczowe było dla mnie jedno pytanie: „Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?”. Właśnie ono zmienia perspektywę z „czy dam radę?” na „co jest naprawdę ważne?” – mówi Aga Olszewska, mentorka liderów i właścicielka LeadAsU.

Ukryte koszty braku odwagi

Pułapka odwagi selektywnej

Prawdziwa odwaga jest spójna. Nie zależy od struktury i od tego, czy rozmawiamy z osobami na wyższych, niższych czy równoległych do naszego stanowiskach. Jeśli lider jest autentyczny tylko w wybranych przez siebie relacjach, prędzej czy później ta niespójność wyjdzie na jaw i osłabi jego pozycję w zespole.



Odwaga zaczyna się od uczciwości wobec siebie. Od odpowiedzi na pytanie: „W jakich sytuacjach nie jestem sobą?” – podkreśla Aga Olszewska.

Pytanie, które zmienia perspektywę

Jakiej rozmowy unikam – i dlaczego?

Jakiej decyzji nie podejmuję od tygodni? – i dlaczego?

Co zrobił(a)bym dzisiaj, gdybym się nie bał(a)?

Odwaga jest jak mięsień – rozwija się poprzez regularny trening. Najważniejsze jest jednak zrobienie pierwszego kroku. Czasem początkiem zmiany będzie jedna szczera rozmowa. Innym razem postawiona granica lub przyznanie: „Nie wiem, ale razem na pewno znajdziemy rozwiązanie”. W świecie pełnym niepewności to nie brak strachu wyróżnia dojrzałych liderów. To gotowość, by działać mimo niego – mówi Aga Olszewska.