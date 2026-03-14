Liderzy też się boją. Jak jedno pytanie może odmienić Twoje przywództwo?
2026-03-14 00:02
Liderzy też się boją. Jak jedno pytanie może odmienić Twoje przywództwo? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Dlaczego strach w przywództwie jest tematem tabu i jak wpływa na decyzje liderów.
- Jak odwaga w biznesie przejawia się w codziennych mikrodecyzjach i dlaczego nie jest tożsama z brawurą.
- Jakie są ukryte koszty braku odwagi – od wewnętrznych konfliktów po spadek zaufania w zespole.
- Co to jest odwaga selektywna i dlaczego niespójność lidera osłabia jego pozycję.
- Jak jedno pytanie – „Co byś zrobił(a), gdybyś się nie bał(a)?” – może zmienić perspektywę i odblokować potencjał przywódczy.
We współczesnym biznesie wciąż pokutuje przekonanie, że lider powinien być silny, czyli niewzruszony, pewny siebie, zdecydowany i odporny na wątpliwości. W rzeczywistości jednak o odwadze managera stojącego na czele zespołu czy firmy nie decyduje to, czy się boi, ale to, co robi z tym strachem. Dlatego, by w pełni odblokować swój potencjał, należy zadać sobie pytanie „Co byś zrobił(a), gdybyś się nie bał(a)?”.
Odwaga to nie brawura
Jak pokazuje raport GFKM Rok przywództwa 2026, pracownicy cenią odwagę przywódczą. Została ona również uznana za jeden z 8 filarów przywództwa w 2026 roku [1]. Jednak choć 43% badanych dostrzega odważne zachowania swoich przełożonych, to 29% nadal wskazuje na ich brak [2].
W środowisku biznesowym odwaga bywa mylona z impulsywnością i podejmowaniem zbyt ryzykownych decyzji. Tymczasem dojrzałe przywództwo pozwala m.in.: wyrazić odmienną opinię, nawet jeśli jest się jedyną osobą w pokoju, która myśli inaczej, przyznać się do błędu bez szukania winnych, podjąć trudną decyzję personalną i wziąć za nią odpowiedzialność oraz przekazać szczery feedback, zamiast „bezpiecznie” milczeć. Odważny lider to także ten, który potrafi wyznaczyć granice współpracownikom, klientom i przełożonemu, a także zakwestionować status quo i zapytać: „Dlaczego robimy to w ten sposób?”.
Odwaga w biznesie to nie są spektakularne gesty, ale mikrodecyzje podejmowane każdego dnia. To one, cegiełka po cegiełce, budują zaufanie lidera do samego siebie i poczucie sprawczości.
To również działanie pomimo odczuwanego strachu. Najważniejsze decyzje w moim życiu zawodowym podejmowałam właśnie wtedy, gdy się bałam. Kluczowe było dla mnie jedno pytanie: „Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?”. Właśnie ono zmienia perspektywę z „czy dam radę?” na „co jest naprawdę ważne?” – mówi Aga Olszewska, mentorka liderów i właścicielka LeadAsU.
Ukryte koszty braku odwagi
Wielu liderów wciąż wybiera komfort zamiast odwagi. Odkładają trudne rozmowy na później, łagodzą komunikaty, unikają tematów, które mogą wywołać napięcie, milczą, zamiast się sprzeciwić. W krótszej perspektywie taka postawa ma ich chronić i zapewnić im spokój oraz komfort psychiczny. W dłuższej jednak osłabia wiarygodność i negatywnie wpływa na zaufanie zespołu. W rezultacie nierozwiązane konflikty eskalują, a niejasne oczekiwania prowadzą do nieporozumień.
Pierwszym poważnym kosztem braku odwagi jest wewnętrzny konflikt. Każda sytuacja, w której lider nie działa w zgodzie ze sobą, podważa jego poczucie sensu i prowadzi do narastającej frustracji. Udawanie, że wszystko jest w porządku, gdy w rzeczywistości czujemy coś zupełnie innego, to prosta droga do wypalenia.
Kolejny negatywny skutek to spadek zaufania w zespole. Pracownicy szybko wyczuwają niespójność. Gdy lider nie ma odwagi, by bronić swoich decyzji, jasno komunikować oczekiwania lub przyznać się do błędu, w organizacji pojawia się niepewność. Wówczas zespół również koncentruje się bardziej na unikaniu ryzyka niż na dostarczaniu wartości i efektywności.
Trzeci koszt to zgoda na przeciętność. Strach przed oceną czy odrzuceniem sprawia, że liderzy rzadziej podejmują śmiałe decyzje, nie zatrudniają osób mądrzejszych od siebie i unikają eksperymentowania. Organizacja zaczyna funkcjonować w trybie przetrwania, przestaje się rozwijać i zmierza ku stagnacji. Choć brak odwagi w przywództwie często jest niewidoczny dla innych, to zawsze ma swoją cenę.
Pułapka odwagi selektywnej
Bywa, że lider potrafi być stanowczy wobec zespołu, ale milknie w gabinecie swojego przełożonego. Albo prezentuje odważne wizje na spotkaniu z zarządem, lecz unika trudnych rozmów z pracownikami. To dlatego, że wielu managerów wpada w pułapkę tzw. odwagi selektywnej.
Prawdziwa odwaga jest spójna. Nie zależy od struktury i od tego, czy rozmawiamy z osobami na wyższych, niższych czy równoległych do naszego stanowiskach. Jeśli lider jest autentyczny tylko w wybranych przez siebie relacjach, prędzej czy później ta niespójność wyjdzie na jaw i osłabi jego pozycję w zespole.
Odwaga zaczyna się od uczciwości wobec siebie. Od odpowiedzi na pytanie: „W jakich sytuacjach nie jestem sobą?” – podkreśla Aga Olszewska.
Pytanie, które zmienia perspektywę
Wbrew obawom niektórych liderów rozwijanie odwagi nie wymaga rewolucyjnych działań. Wystarczy zacząć od odpowiedzi na trzy pytania:
- Jakiej rozmowy unikam – i dlaczego?
- Jakiej decyzji nie podejmuję od tygodni? – i dlaczego?
- Co zrobił(a)bym dzisiaj, gdybym się nie bał(a)?
To ostatnie pytanie jest szczególnie istotne, ponieważ przenosi uwagę z ograniczeń lidera na jego możliwości. Ze strachu na szansę na rozwój. Z obawy przed oceną na odpowiedzialność za własne przywództwo.
Odwaga jest jak mięsień – rozwija się poprzez regularny trening. Najważniejsze jest jednak zrobienie pierwszego kroku. Czasem początkiem zmiany będzie jedna szczera rozmowa. Innym razem postawiona granica lub przyznanie: „Nie wiem, ale razem na pewno znajdziemy rozwiązanie”. W świecie pełnym niepewności to nie brak strachu wyróżnia dojrzałych liderów. To gotowość, by działać mimo niego – mówi Aga Olszewska.
[1] Rok przywództwa 2026. Skuteczne zarządzanie w czasach sprzeczności, 2026, s. 52.
[2] Tamże, s. 25.
oprac. : eGospodarka.pl
