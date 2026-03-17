Freelancing w Polsce: które branże najbardziej dochodowe dla wolnego strzelca?

Programiści i specjaliści IT pozostają najlepiej opłacaną grupą freelancerów w Polsce - dowodzi najświeższy Index Useme. Średnia wartość projektów technologicznych sięga kilku tysięcy złotych. W marketingu, copywritingu czy usługach kreatywnych pojedyncze zlecenia są zazwyczaj wyceniane niżej. Dane platformy pokazują, jak firmy korzystają dziś z pracy niezależnych specjalistów i które branże oferują freelancerom najwyższe budżety projektowe.

Najwyższe stawki w programowaniu i projektach IT

Wysokie średnie stawki w branży IT wynikają przede wszystkim z dużego zapotrzebowania na kompetencje technologiczne oraz z samego charakteru tych projektów.



Budowa aplikacji, rozwój produktu cyfrowego czy integracja systemów to złożone zadania wymagające wysokiej specjalizacji i często wielu etapów pracy. Dla wielu firm są to jednocześnie inwestycje bezpośrednio wpływające na rozwój biznesu, dlatego budżety takich projektów są zwykle wyższe – komentuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead z Useme.

Marketing i działania kreatywne jako wsparcie projektowe

Niższe średnie stawki w marketingu i branżach kreatywnych odzwierciedlają często charakteru zleceń. Wiele z nich jest mniejszych i bardziej rozdrobnionych w porównaniu do wieloetapowych i długofalowych projektów technologicznych. Jednocześnie rynek tych usług jest bardzo konkurencyjny, a bariera wejścia niższa niż w przypadku branży IT, co również wpływa na poziom średnich budżetów projektowych – komentuje Żaneta Siwik z Useme.

Rynkowa stawka freelancera – co warto wziąć pod uwagę?

Przy ustalaniu stawki warto patrzeć nie tylko na pojedynczą usługę, ale na całość projektu i jego wartość dla firmy. Dane rynkowe pomagają określić realistyczny budżet, a jednocześnie ułatwiają freelancerom wycenę swojej pracy w sposób adekwatny do kompetencji i zakresu zlecenia – dodaje Żaneta Siwik z Useme.

Według raportów European Freelancers Week oraz wyników badań Eurofound na europejskim rynku działa około 35 milionów freelancerów, co stanowi blisko 17 proc. europejskiej siły roboczej. Rosnącą skalę rynku projektowego potwierdzają także dane Useme - podczas gdy jeszcze w 2019 roku platforma miała na koncie około 50 tysięcy rozliczonych projektów, do kwietnia 2025 roku liczba ta wzrosła do pół miliona prac. Zwiększający się rynek niezależnych pracowników to efekt coraz wyraźniejszej potrzeby elastyczności biznesowej.Jak na rosnącym, polskim rynku freelancerów radzą sobie niezależni specjaliści z różnych obszarów? Useme, platforma do rozliczeń podwykonawców, regularnie dzieli się raportem Index Useme, który na bazie wewnętrznych danych prezentuje średnie wysokości stawek za zlecenia w najpopularniejszych branżach polskiego freelancingu.Dane Index Useme wskazują, że najwyższe średnie wynagrodzenia freelancerów dotyczą programowania i projektów technologicznych ogółem. Realizacja zlecenia programistycznego to średnio ponad 5 tys. zł za projekt. Wysokie średnie stawki dotyczą także tworzenia aplikacji (3974 zł) oraz usług IT (3995 zł). Specjaliści od architektury mogą liczyć na średnio 3809 zł za zlecenie, natomiast eksperci UX/UI - na 3656 zł. Wirtualna asystentura oraz inne usługi IT oscylują wokół średniej stawki na poziomie 3500-3600 zł.W obszarze marketingu i komunikacji, średnie stawki są odczuwalnie sporo niższe niż w przypadku branży IT i wahają się od 1500 do 2500 zł. Działania marketingowe oscylują wokół 2426 zł za zlecenie, podczas gdy obsługa social mediowa czy SEO plasują się nieco niżej (odpowiednio 1610 zł i 2050 zł). Copywriting wyceniany jest średnio na 1576 zł.Usługi kreatywne, takie jak animacja czy grafika, charakteryzują się dość zróżnicowanymi stawkami – od 2004 zł za projekty graficzne do 3059 zł za animacje. Fotografia to średnio 2266 zł za zlecenie, a projekty video 2522 zł. W tych obszarach wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od zakresu projektu, liczby materiałów oraz poziomu zaawansowania produkcji.Różnice w średnich stawkach między branżami obrazują, jak firmy korzystają z kompetencji freelancerów w praktyce – od realizacji wysoko specjalistycznych projektów technologicznych po wsparcie marketingowe czy kreatywne w ramach pojedynczych zleceń. Ponadto wskazują też, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie budżetu projektu do zakresu prac i poziomu specjalizacji.Według ekspertów Useme punktem odniesienia przy ustalaniu wynagrodzenia freelancera powinny być przede wszystkim rynkowe dane dotyczące podobnych projektów, zakres zlecenia oraz doświadczenie specjalisty. Znaczenie mają również takie czynniki jak czas realizacji, stopień skomplikowania zadania czy potencjalny wpływ projektu na biznes klienta.