Potrzebni pracownicy do działu logistyki. Jakie zarobki?

Firma Grafton Recruitment zaprezentowała kolejną porcję informacji dotyczących wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Tym razem otrzymujemy dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników oraz wynagrodzeń w działach logistyki. Informacja bazuje na raporcie "Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach".

Przeczytaj także: Jakie wynagrodzenia w produkcji i logistyce?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany są zauważalne w strukturze ofert pracy w dziale logistyki?

Czym uwarunkowany jest popyt na pracowników logistyki?

Kto mógł liczyć na największe podwyżki wynagrodzenia?

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników

Tak wysoka dynamika w sektorze logistyki wynika z rosnącej złożoności globalnych łańcuchów dostaw oraz potrzeby ich optymalizacji. Firmy mierzą się z wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty transportu, nieprzewidywalność rynku oraz konieczność spełnienia coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. W odpowiedzi inwestują w nowoczesne technologie, które pozwalają zwiększyć efektywność operacyjną oraz w rozwój kompetencji pracowników, takich jak analiza danych czy zarządzanie procesami – mówi Natalia Nijak, Division Manager w Grafton Recruitment.

Najwyższe wynagrodzenia w Warszawie i Krakowie

Różnice w dynamice oferowanych wynagrodzeń w logistyce wynikają z rosnącego zapotrzebowania na kompetencje związane z efektywnym zarządzaniem łańcuchami dostaw oraz operacjami magazynowymi. Wzrosty płac na kluczowych stanowiskach potwierdzają strategiczne ich znaczenie w budowaniu efektywnych procesów w firmach – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w logistyce w 2021 roku

Jak wynika z „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment, 2024 rok przyniósł znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pracowników w działach logistyki - liczba ogłoszeń opublikowanych w II i III kwartale była porównywalna do rekordowego I kwartału 2022 r. Popyt na pracowników osiągnął wartość 1,21, znacznie przewyższając benchmark dla wszystkich działów ujętych w raporcie. Wyjątkiem jest dział sprzedaży, w którym wyniósł on 1,19.Zważywszy na to, że zapewnienie płynności transportu oraz minimalizowanie ryzyka zakłóceń w dostawach jest kluczowe dla efektywności biznesowej firm, w 2025 r. wysokie zapotrzebowanie na pracowników powinno się utrzymać, przede wszystkim w przypadku specjalistów ds. logistyki. Analiza trendów rynkowych pozwala założyć jednoczesną zmianę w strukturze ofert pracy - przesunięcie punktu ciężkości z działań operacyjnych na obszar analizy danych, planowania i wdrażania usprawnień. Firmy będą dążyć do optymalizacji procesów logistycznych, co pozwoli skrócić i zabezpieczyć łańcuch dostaw, oszczędzać zasoby oraz obniżać koszty.Analiza raportu pokazuje zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od regionu i charakteru stanowiska. Oferty wynagrodzeń dla kierowników logistyki w Warszawie kształtują się w przedziale 14 000-24 000 zł brutto miesięcznie, a we Wrocławiu i Trójmieście maksymalny pułap to 22 000 zł. Natomiast pensje dyrektorów ds. logistyki osiągają najwyższe wartości w Warszawie (16 000–27 000 zł), to nieco więcej w porównaniu do np. Wrocławia, gdzie górna granica zarobków wynosi 26 000 zł. Specjaliści ds. logistyki w stolicy otrzymują wynagrodzenia w granicach 8 000–9 500 zł, podczas gdy w Poznaniu i Łodzi ich zarobki mieszczą się w przedziale 6 500–10 000 zł. Na stanowiskach operacyjnych, takich jak magazynierzy, płace pozostają stabilne w większości regionów i wynoszą od 5 000 do 7 000 zł.W 2024 roku wynagrodzenia w sektorze logistyki wykazały zróżnicowaną dynamikę, odzwierciedlając potrzeby sektora. Największe różnice w widełkach płac w ogłoszeniach o pracę widoczne są w przypadku agentów celnych oraz specjalistów ds. zarządzania magazynem – w obu przypadkach wyniosły one 10,7%. Znaczące wzrosty zaobserwowano także w przypadku dyspozytorów transportu (7,0%) oraz specjalistów ds. logistyki (7,8%), co podkreśla rosnącą wagę tych funkcji w łańcuchach dostaw.Na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami, takich jak kierownicy logistyki wyniosły one 5,7%, a w przypadku analityków łańcucha dostaw 4,5%. Mniejsze zmiany odnotowano wśród spedytorów międzynarodowych (1,9%) oraz dyrektorów ds. logistyki (1,5%), co wskazuje na stabilność tych ról w strukturze organizacyjnej.