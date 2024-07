Wynagrodzenia w firmach produkcyjnych - wiosna/lato 2024

Artykuł podsumowuje Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych - wiosna/lato 2024, bazujący na danych zebranych od lutego do kwietnia 2024 roku. W badaniu uczestniczyło 561 zakładów produkcyjnych. Dominujące branże to FMCG (21%), metalowa i metalurgiczna (17%) oraz motoryzacyjna (14%). Najwięcej zakładów pochodziło z województw: wielkopolskiego (13%), mazowieckiego (12%) i śląskiego (11%).

Zawartość raportu

Wynagrodzenia na poziomach stanowisk

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mapa stanowisk Sedlak & Sedlak Stanowiska występujące w Raportach płacowych Sedlak & Sedlak są przyporządkowane do szczebli takich jak: pracownik fizyczny, pracownik techniczny, specjalista, kadra kierownicza, kadra zarządzająca oraz zarząd. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników fizycznych Najwyżej wynagradzani są pracownicy fizyczni - liderzy (FL), których mediana wynagrodzenia zasadniczego wynosi 6 300 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Wynagrodzenia w poszczególnych województwach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana wynagrodzeń podstawowych dla poziomu stanowiska pracownik techniczny- starszy Najwyższą medianę wynagrodzenia odnotowano w województwie opolskim - wynosiła ona 7 814 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Wynagrodzenia w różnych branżach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń całkowitych wypłaconych dla poziomu stanowiska specjalista – doświadczony Najwyższa mediana wynagrodzenia całkowitego występowała w branży lotniczej i wynosiła 8 337 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Miary statystyczne i składowe wynagrodzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura wynagrodzeń prezentowana w Raportach płacowych na przykładzie stanowiska dyrektor produkcj Najlepiej wynagradzanym stanowiskiem w pionie produkcyjnym jest dyrektor produkcji na poziomie (D2). Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Benefity

Dokładne dopasowanie

Raport obejmuje 814 stanowisk w 20 pionach, uwzględniając wszystkie obszary funkcjonujące w organizacjach produkcyjnych – od technicznych po administracyjne, IT oraz marketingowe.Opracowanie zawiera informacje na temat 8 rodzajów wynagrodzeń na stanowiskach według różnych parametrów porównawczych, dane o podwyżkach systemowych (zrealizowanych i planowanych) oraz podwyżkach indywidualnych, a także informacje o benefitach.Stanowiska występujące w Raportach płacowych Sedlak & Sedlak są przyporządkowane do szczebli takich jak: pracownik fizyczny, pracownik techniczny, specjalista, kadra kierownicza, kadra zarządzająca oraz zarząd. Każdy z tych szczebel jest podzielony na kilka poziomów doświadczenia. Mapa stanowisk została zaprezentowana na schemacie 1.Poziomy stanowisk zależą od odpowiedzialności, złożoności pracy oraz doświadczenia i umiejętności pracownika. Pracownicy fizyczni są podzieleni na cztery poziomy. Najwyżej wynagradzani są pracownicy fizyczni - liderzy (FL), których mediana wynagrodzenia zasadniczego wynosi 6 300 PLN brutto. Pracownicy fizyczni początkujący zarabiają o 1 749 PLN mniej od liderów.Raport pokazuje również zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od miejsca pracy pracownika. Na mapie zaprezentowano mediany wynagrodzeń podstawowych (wyn. zasadnicze + uśrednione dodatki wypłacane w stałej kwocie co miesiąc) dla poziomu pracownika technicznego - starszego (TS). Najwyższą medianę wynagrodzenia odnotowano w województwie opolskim - wynosiła ona 7 814 PLN brutto. Z kolei najniższą medianę wynagrodzenia podstawowego stwierdzono w województwie lubelskim i wynosiła 5 765 PLN brutto.Wysokość wynagrodzenia jest również zależna od branży pracodawcy. Na wykresach z aplikacji raportyplacowe.pl przedstawiono odstęp międzykwartylowy (różnica między górnym a dolnym kwartylem, obejmująca środkowe 50% danych) dla poziomu specjalisty – doświadczonego (SD) w podziale na branże. Największy odstęp międzykwartylowy odnotowano w branży FMCG (2 633 PLN), co świadczy o znacznym zróżnicowaniu wynagrodzeń. Najmniejszy odstęp wystąpił w branży automatyka i maszyny przemysłowe (2 057 PLN). Najwyższa mediana wynagrodzenia całkowitego występowała w branży lotniczej i wynosiła 8 337 PLN brutto. Najniższa mediana wynagrodzenia całkowitego, tj. 7 000 PLN brutto, wystąpiła w branży spożywczej.W raporcie prezentowane są mediany, kwartyle, decyle, średnie oraz odchylenia standardowe. Na poniższym screenie z aplikacji zaprezentowano dane ogólnopolskie dla stanowiska mistrz produkcji (KZ).Najlepiej wynagradzanym stanowiskiem w pionie produkcyjnym jest dyrektor produkcji na poziomie (D2). Na jego przykładzie zaprezentowano wszystkie 8 składowych wynagrodzeń analizowanych w raportach płacowych Sedlak & Sedlak.Świadczenia dodatkowe stanowią ważną część wynagrodzenia pozafinansowego. Raport przedstawia procent pracowników na danym stanowisku, którzy mogą otrzymywać dane benefity. Poniżej zaprezentowano benefity dostępne na stanowisku programista CNC - specjalista starszy (SS).Uczestnicy badania przyporządkowują swoich pracowników do gotowych opisów stanowisk. Pozwala to na dokładne rozróżnienie pracowników, którzy mają tę samą nazwę stanowiska, ale wykonują różne obowiązki, lub w sytuacjach, gdy brakuje jednolitego nazewnictwa stanowisk w organizacji.