Gdzie w Polsce płace rosną najszybciej? Oto branże z największymi podwyżkami

Polski rynek pracy wchodzi w fazę coraz większego zróżnicowania płacowego - podczas gdy w niektórych branżach wynagrodzenia rosną nawet o 9%, w innych, jak handel hurtowy, dynamika jest zdecydowanie niższa (+5,7%), a zatrudnienie spada. Według najnowszego raportu NEI (National Employment Index), motoryzacja, maszyny i logistyka są liderami wzrostu płac, podczas gdy handel odnotowuje największy spadek liczby pracowników. Jakie czynniki kształtują te zmiany i co oznaczają dla przyszłości rynku pracy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie branże w Polsce odnotowały najwyższy wzrost płac w IV kwartale 2025 roku.

Dlaczego motoryzacja, maszyny i logistyka są liderami dynamiki wynagrodzeń.

Jakie czynniki wpływają na spadek zatrudnienia w handlu hurtowym.

Jak zmienia się struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki.

Jakie są główne trendy na polskim rynku pracy w 2026 roku.

Jakie znaczenie dla rynku pracy ma migracja zarobkowa i praca tymczasowa.

Polski rynek pracy pozostaje stabilny, jednak coraz wyraźniej widać, że jego rozwój przebiega w różnym tempie w poszczególnych sektorach gospodarki. W branżach przemysłowych i technologicznych konkurencja o wykwalifikowane kadry nadal jest bardzo silna, co przekłada się na ponadprzeciętną dynamikę wynagrodzeń – komentuje Evgenij Kirichenko, założyciel Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Motoryzacja, maszyny i logistyka z najwyższą dynamiką płac

W sektorach przemysłowych i logistycznych popyt na wykwalifikowanych pracowników nadal przewyższa podaż. W takich branżach presja płacowa jest naturalną konsekwencją niedoboru specjalistów oraz rosnących potrzeb produkcyjnych i inwestycyjnych firm – wskazują analitycy Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Stabilny wzrost płac w sektorach konsumpcyjnych

Handel hurtowy pod presją – spadek zatrudnienia i wolniejszy wzrost płac

Handel jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na zmiany koniunktury gospodarczej. Spowolnienie dynamiki sprzedaży oraz rosnące koszty działalności powodują, że firmy w tym obszarze coraz ostrożniej podchodzą do decyzji dotyczących zatrudnienia – uzupełniają eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Struktura zatrudnienia na rynku pracy zaczyna się zmieniać

Polski rynek pracy coraz silniej odczuwa znaczenie migracji zarobkowej. W wielu sektorach – szczególnie w logistyce, produkcji czy usługach – bez pracowników z zagranicy część przedsiębiorstw miałaby poważne trudności z utrzymaniem ciągłości działalności – podkreśla Evgenij Kirichenko.

Analiza pokazuje, że polski rynek pracy wchodzi w etap rosnącego zróżnicowania sektorowego, zarówno pod względem dynamiki płac, jak i zmian w strukturze zatrudnienia.Według obliczeń Centrum Analitycznego Gremi Personal, opartych na danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2025 roku wzrosło rok do roku o 7,46%, czyli w tempie niemal identycznym jak w poprzednim kwartale. Oznacza to utrzymującą się presję płacową na rynku pracy, choć nie jest ona już tak dynamiczna jak w poprzednich latach. Jednocześnie analiza sektorowa wskazuje, że dynamika wynagrodzeń jest coraz bardziej zróżnicowana i zależy od kondycji konkretnych branż.Najwyższe tempo wzrostu wynagrodzeń w IV kwartale 2025 roku odnotowano w sektorach związanych z przemysłem i logistyką.W przemyśle motoryzacyjnym wynagrodzenia wzrosły rok do roku o blisko 9%, natomiast w branży maszynowej o 8,6%. Wysoką dynamikę płac utrzymała również logistyka, gdzie wynagrodzenia zwiększyły się o 8,5%. W branżach tych nadal utrzymuje się duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających specjalistyczne kompetencje techniczne, a jednocześnie rosną inwestycje w rozwój produkcji oraz infrastruktury logistycznej.W wielu tradycyjnych branżach tempo wzrostu wynagrodzeń pozostaje zbliżone do średniej dla całej gospodarki.W przemyśle spożywczym płace wzrosły o 7,36% rok do roku, w handlu detalicznym o 7,15%, natomiast w budownictwie dynamika wynagrodzeń wyniosła około 7%.Wyniki te wskazują na stabilną sytuację płacową w sektorach powiązanych z konsumpcją krajową i inwestycjami infrastrukturalnymi, choć presja płacowa nie jest tam już tak wysoka jak w branżach przemysłowych o wysokim zapotrzebowaniu na specjalistów.Najniższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w analizowanych branżach odnotowano w handlu hurtowym, gdzie płace zwiększyły się o 5,7% rok do roku, czyli wyraźnie poniżej średniej dla całej gospodarki.Jednocześnie sektor ten odnotował największy spadek zatrudnienia w skali roku. Według danych analizowanych w raporcie liczba pracowników w handlu hurtowym zmniejszyła się o około 27 tys. osób, co oznacza spadek o 5,1%.Raport NEI wskazuje również na istotne zmiany w strukturze zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi branżami gospodarki.W skali roku zatrudnienie wyraźnie spadło w handlu, natomiast wzrost liczby pracowników odnotowano w przemyśle spożywczym, logistyce oraz sektorze HoReCa. W przypadku logistyki, liczba pracujących zwiększyła się o około 10 tys. osób, czyli o 5,6% rok do roku, natomiast w sektorze HoReCa wzrost wyniósł około 2,7 tys. osób, czyli 1,6%. Z kolei w budownictwie sytuacja była relatywnie stabilna – spadek zatrudnienia wyniósł jedynie około 0,2%, co wskazuje na utrzymującą się odporność sektora na zmiany koniunktury.Raport zwraca uwagę na istotny paradoks współczesnego rynku pracy. Z jednej strony przedsiębiorstwa wciąż wskazują niedobór siły roboczej jako jedno z głównych ograniczeń rozwoju, z drugiej – rośnie liczba firm planujących redukcję zatrudnienia. Najwięcej informacji o planowanych redukcjach personelu pojawia się w branży maszynowej oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC).Jednocześnie, w wielu branżach utrzymuje się wysoki popyt na pracowników fizycznych, który w dużej mierze zaspokajany jest przez pracowników zagranicznych zatrudnianych w modelu pracy tymczasowej.Według analizy Centrum Analitycznego Gremi Personal w ujęciu rocznym zatrudnienie w sektorze biznesowym w IV kwartale 2025 roku nadal się obniżało, jednak w porównaniu z III kwartałem liczba pracujących nieznacznie wzrosła, co wskazuje na stabilizację sytuacji pod koniec roku.Jednocześnie na początku 2026 roku rosły zarówno poziom bezrobocia, jak i liczba osób bezrobotnych, a przedsiębiorstwa wciąż ostrożnie podchodzą do planowania inwestycji i zatrudnienia.