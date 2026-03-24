Gdzie w Polsce płace rosną najszybciej? Oto branże z największymi podwyżkami
2026-03-24 11:43
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie branże w Polsce odnotowały najwyższy wzrost płac w IV kwartale 2025 roku.
- Dlaczego motoryzacja, maszyny i logistyka są liderami dynamiki wynagrodzeń.
- Jakie czynniki wpływają na spadek zatrudnienia w handlu hurtowym.
- Jak zmienia się struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki.
- Jakie są główne trendy na polskim rynku pracy w 2026 roku.
- Jakie znaczenie dla rynku pracy ma migracja zarobkowa i praca tymczasowa.
Analiza pokazuje, że polski rynek pracy wchodzi w etap rosnącego zróżnicowania sektorowego, zarówno pod względem dynamiki płac, jak i zmian w strukturze zatrudnienia.
Według obliczeń Centrum Analitycznego Gremi Personal, opartych na danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2025 roku wzrosło rok do roku o 7,46%, czyli w tempie niemal identycznym jak w poprzednim kwartale. Oznacza to utrzymującą się presję płacową na rynku pracy, choć nie jest ona już tak dynamiczna jak w poprzednich latach. Jednocześnie analiza sektorowa wskazuje, że dynamika wynagrodzeń jest coraz bardziej zróżnicowana i zależy od kondycji konkretnych branż.
Polski rynek pracy pozostaje stabilny, jednak coraz wyraźniej widać, że jego rozwój przebiega w różnym tempie w poszczególnych sektorach gospodarki. W branżach przemysłowych i technologicznych konkurencja o wykwalifikowane kadry nadal jest bardzo silna, co przekłada się na ponadprzeciętną dynamikę wynagrodzeń – komentuje Evgenij Kirichenko, założyciel Centrum Analitycznego Gremi Personal.
Motoryzacja, maszyny i logistyka z najwyższą dynamiką płac
Najwyższe tempo wzrostu wynagrodzeń w IV kwartale 2025 roku odnotowano w sektorach związanych z przemysłem i logistyką.
W przemyśle motoryzacyjnym wynagrodzenia wzrosły rok do roku o blisko 9%, natomiast w branży maszynowej o 8,6%. Wysoką dynamikę płac utrzymała również logistyka, gdzie wynagrodzenia zwiększyły się o 8,5%. W branżach tych nadal utrzymuje się duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających specjalistyczne kompetencje techniczne, a jednocześnie rosną inwestycje w rozwój produkcji oraz infrastruktury logistycznej.
W sektorach przemysłowych i logistycznych popyt na wykwalifikowanych pracowników nadal przewyższa podaż. W takich branżach presja płacowa jest naturalną konsekwencją niedoboru specjalistów oraz rosnących potrzeb produkcyjnych i inwestycyjnych firm – wskazują analitycy Centrum Analitycznego Gremi Personal.
Stabilny wzrost płac w sektorach konsumpcyjnych
W wielu tradycyjnych branżach tempo wzrostu wynagrodzeń pozostaje zbliżone do średniej dla całej gospodarki.
W przemyśle spożywczym płace wzrosły o 7,36% rok do roku, w handlu detalicznym o 7,15%, natomiast w budownictwie dynamika wynagrodzeń wyniosła około 7%.
Wyniki te wskazują na stabilną sytuację płacową w sektorach powiązanych z konsumpcją krajową i inwestycjami infrastrukturalnymi, choć presja płacowa nie jest tam już tak wysoka jak w branżach przemysłowych o wysokim zapotrzebowaniu na specjalistów.
Handel hurtowy pod presją – spadek zatrudnienia i wolniejszy wzrost płac
Najniższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w analizowanych branżach odnotowano w handlu hurtowym, gdzie płace zwiększyły się o 5,7% rok do roku, czyli wyraźnie poniżej średniej dla całej gospodarki.
Jednocześnie sektor ten odnotował największy spadek zatrudnienia w skali roku. Według danych analizowanych w raporcie liczba pracowników w handlu hurtowym zmniejszyła się o około 27 tys. osób, co oznacza spadek o 5,1%.
Handel jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na zmiany koniunktury gospodarczej. Spowolnienie dynamiki sprzedaży oraz rosnące koszty działalności powodują, że firmy w tym obszarze coraz ostrożniej podchodzą do decyzji dotyczących zatrudnienia – uzupełniają eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal.
Struktura zatrudnienia na rynku pracy zaczyna się zmieniać
Raport NEI wskazuje również na istotne zmiany w strukturze zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi branżami gospodarki.
W skali roku zatrudnienie wyraźnie spadło w handlu, natomiast wzrost liczby pracowników odnotowano w przemyśle spożywczym, logistyce oraz sektorze HoReCa. W przypadku logistyki, liczba pracujących zwiększyła się o około 10 tys. osób, czyli o 5,6% rok do roku, natomiast w sektorze HoReCa wzrost wyniósł około 2,7 tys. osób, czyli 1,6%. Z kolei w budownictwie sytuacja była relatywnie stabilna – spadek zatrudnienia wyniósł jedynie około 0,2%, co wskazuje na utrzymującą się odporność sektora na zmiany koniunktury.
Raport zwraca uwagę na istotny paradoks współczesnego rynku pracy. Z jednej strony przedsiębiorstwa wciąż wskazują niedobór siły roboczej jako jedno z głównych ograniczeń rozwoju, z drugiej – rośnie liczba firm planujących redukcję zatrudnienia. Najwięcej informacji o planowanych redukcjach personelu pojawia się w branży maszynowej oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC).
Jednocześnie, w wielu branżach utrzymuje się wysoki popyt na pracowników fizycznych, który w dużej mierze zaspokajany jest przez pracowników zagranicznych zatrudnianych w modelu pracy tymczasowej.
Polski rynek pracy coraz silniej odczuwa znaczenie migracji zarobkowej. W wielu sektorach – szczególnie w logistyce, produkcji czy usługach – bez pracowników z zagranicy część przedsiębiorstw miałaby poważne trudności z utrzymaniem ciągłości działalności – podkreśla Evgenij Kirichenko.
Według analizy Centrum Analitycznego Gremi Personal w ujęciu rocznym zatrudnienie w sektorze biznesowym w IV kwartale 2025 roku nadal się obniżało, jednak w porównaniu z III kwartałem liczba pracujących nieznacznie wzrosła, co wskazuje na stabilizację sytuacji pod koniec roku.
Jednocześnie na początku 2026 roku rosły zarówno poziom bezrobocia, jak i liczba osób bezrobotnych, a przedsiębiorstwa wciąż ostrożnie podchodzą do planowania inwestycji i zatrudnienia.
Indeks NEI – barometr kondycji rynku pracy
National Employment Index (NEI) to autorski wskaźnik opracowany przez Centrum Analityczne Gremi Personal, którego celem jest kompleksowa ocena kondycji rynku pracy w Polsce oraz identyfikacja kluczowych trendów zatrudnienia.
Indeks powstaje na podstawie analizy szerokiego zestawu danych makroekonomicznych i statystyk rynku pracy, w tym dynamiki zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń, aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, konsumpcji oraz nastrojów biznesowych.
Wartość indeksu wyrażana jest w skali od 0 do 100 punktów, przy czym 50 punktów oznacza poziom równowagi rynku pracy. Wyniki powyżej tego poziomu wskazują na korzystną koniunkturę zatrudnienia, natomiast wartości niższe sygnalizują pogorszenie dynamiki rynku pracy lub większą ostrożność firm w planowaniu zatrudnienia.
Raport publikowany jest cyklicznie przez Centrum Analityczne Gremi Personal i stanowi jedno z najbardziej kompleksowych opracowań analitycznych dotyczących kondycji rynku pracy w Polsce.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
