Wynagrodzenia w Polsce rosną, ale nie wszędzie. Kto zyskuje, a kto traci na rynku pracy?

2025-12-05 11:55

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosły w ciągu roku o 8,2%, osiągając we wrześniu 2025 r. średnio 8750 zł brutto, ale jednocześnie wyraźnie rosną różnice między poszczególnymi branżami. Największe podwyżki notują przemysł i technologie, podczas gdy w usługach - zwłaszcza handlu, HoReCa i logistyce - dynamika płac hamuje, a w ujęciu miesięcznym pojawiają się nawet spadki.

Przeczytaj także: Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie branże odnotowały największy wzrost wynagrodzeń.
  • Dlaczego przemysł i technologie są liderami wzrostu płac.
  • Jakie czynniki wpływają na stabilizację wynagrodzeń w branżach usługowych.
  • Dlaczego logistyka, mimo spadku płac we wrześniu, wciąż przyciąga pracowników.
  • Jakie perspektywy mają pracownicy zagraniczni, zwłaszcza z Ukrainy, na polskim rynku pracy.

Takie wnioski płyną z badań Centrum Analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, opartej na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Eksperci podkreślają, że to etap dojrzewania rynku, w którym inwestycje w kompetencje techniczne stają się kluczowym czynnikiem utrzymania konkurencyjności.

Przemysł i technologie liderami wzrostu


Najlepiej radzą sobie sektory przemysłowe i technologiczne. Wzrost wynagrodzeń odnotowano u producentów komputerów i elektroniki (+10,9%), produktów spożywczych (+9,8%), sprzętu transportowego, w tym wojskowego (+9,2%), przemysłu maszynowego (+9,1%), w tym przemysłu motoryzacyjnego (+8,8%), a także u producentów mebli (+8,9%).

Według szacunków analityków wzrost wynagrodzeń w tych branżach następuje na tle stopniowego spadku zatrudnienia w przemyśle, z wyjątkiem produkcji spożywczej.
Obserwowany wzrost wynagrodzeń w tych sektorach przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudnienia wskazuje, że pracodawcy koncentrują się na utrzymaniu kluczowych pracowników, nawet kosztem optymalizacji liczby etatów – zauważa Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Nieco niższe tempo wzrostu wynagrodzeń odnotowano w branżach, w których zatrudnionych jest wielu Ukraińców, a mianowicie w logistyce (+7,8%), HoReCa (+7,8%), budownictwie (+7,6%) i handlu detalicznym (+7,6%).

W handlu detalicznym i HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) w ujęciu miesięcznym (porównując wrzesień do sierpnia br.) odnotowano spadek wynagrodzeń o 0,4%.
Po zakończeniu sezonu wakacyjnego presja na wzrost płac w sektorach usługowych słabnie, co ma wpływ na wysokość premii i dodatków, które stanowią znaczną część zarobków pracowników. Dodatkowo na rynek wpływa zwiększona podaż pracowników, w tym osób przechodzących z przemysłu do logistyki czy HoReCa, co zwiększa konkurencję o miejsca pracy i stabilizuje poziom wynagrodzeń - wyjaśnia analityk.

Logistyka wciąż dobrze płatna mimo korekty


Warto zauważyć, że w logistyce, która wykazała wysoki wzrost wynagrodzeń w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r., we wrześniu w porównaniu z sierpniem odnotowano również spadek średniego wynagrodzenia – o 1,2%. Jest to najwyższy wskaźnik spośród analizowanych branż. Mimo to logistyka pozostaje jedną z najlepiej opłacanych branż w Polsce. Średnia płaca we wrześniu 2025 r. wyniosła 9029 zł, co jest wynikiem niemal równym wynikowi przemysłu maszynowego (9195 zł).
Dla porównania: w handlu detalicznym średnia pensja wynosiła 6766 zł, a w HoReCa – 6548 zł. Nawet umiarkowany procentowo wzrost w logistyce przekłada się na realny przyrost o około 455 zł, co wciąż stanowi atrakcyjną różnicę względem sektorów handlu czy gastronomii. To utrzymuje zainteresowanie tą branżą wśród pracowników zagranicznych, szczególnie z Ukrainy – dodaje Oleg Rudenko.

Rynek pracy w fazie odbudowy


Dane dotyczące polskiego rynku pracy wskazują na utrzymującą się tendencję odbudowy po okresie spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń pozostaje w dużej mierze uzależnione od zdolności przedsiębiorstw do utrzymania kluczowych i wysokoefektywnych pracowników.
Dla Ukraińców Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem pracy, zwłaszcza w branżach o mniejszych wymaganiach kwalifikacyjnych i wysokim udziale pracy fizycznej, przede wszystkim w logistyce, gdzie odnotowano wzrost zatrudnienia o 4,7% w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku. Jednocześnie w produkcji i budownictwie konkurencja rośnie, co ogranicza tempo wzrostu płac i podnosi wymagania wobec kandydatów.

Najatrakcyjniejsza perspektywa to gotowość przejścia do zawodów produkcyjnych i technicznych: właśnie w tych obszarach polskie firmy inwestują w personel, oferując większą stabilność, wyższe wynagrodzenia i więcej możliwości rozwoju zawodowego – podkreślają analitycy Centrum Analitycznego Gremi Personal.
Przeczytaj także: Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wynagrodzenia pracowników fizycznych, wynagrodzenia w handlu, HoReCa, wynagrodzenia, wynagrodzenia 2025, podwyżki wynagrodzeń, płace w Polsce, wysokość wynagrodzeń, raport płacowy

