Wynagrodzenia w firmach handlowych jesień/zima 2025. Jakie płace, podwyżki i benefity oferowali pracodawcy?

Analiza wynagrodzeń w handlu jesień-zima 2025 wskazuje, że przy umiarkowanych podwyżkach (nieco niższych niż w całej gospodarce) rosną przede wszystkim zarobki specjalistów i kadry kierowniczej; różnica między asystentem a ekspertem sięga 6,7 tys. zł. Przedstawiciele handlowi na poziomie eksperckim zyskują nawet połowę pensji z premii i prowizji, a najlepiej wynagradzani są na Mazowszu - mediana ich płac jest tam o ponad 1,5 tys. zł wyższa niż na Podkarpaciu.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak kształtują się wynagrodzenia na różnych stanowiskach w firmach handlowych według najnowszego raportu Sedlak & Sedlak.

Jakie są różnice w płacach przedstawicieli handlowych w zależności od poziomu doświadczenia i województwa.

Jakie podwyżki systemowe były przyznawane w ostatnim roku dla różnych grup pracowników.

Jakie benefity są najczęściej oferowane pracownikom w firmach handlowych.

Jakie są główne wnioski z raportu płacowego dla firm handlowych jesień/zima 2025.

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowiska

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediany wynagrodzeń całkowitych na różnych szczeblach organizacji i z różnym doświadczeniem W firmach handlowych różnice w wynagrodzeniach całkowitych są wyraźnie widoczne między poszczególnymi szczeblami organizacji. Pracownik fizyczny na starcie kariery zarabia około 5.693 PLN brutto, podczas gdy lider w tej grupie może liczyć na 7.216 PLN. Wśród specjalistów, asystent otrzymuje 6.083 PLN, natomiast ekspert na tym samym stanowisku osiąga już 12.850 PLN. Kierownicy wyższego szczebla (K2) zarabiają średnio 21.822 PLN, podczas gdy dyrektorzy najwyższego szczebla (D2) otrzymują nawet 44.130 PLN. Te dane pokazują, jak doświadczenie i poziom stanowiska wpływają na wysokość wynagrodzenia. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediany wynagrodzeń całkowitych przedstawicieli handlowych Przedstawiciele handlowi na początku kariery (SM) zarabiają średnio 7.400 PLN brutto, podczas gdy ci z większym doświadczeniem (SD) otrzymują 9.507 PLN. Najwyższe wynagrodzenia osiągają eksperci (SE) - ich mediana wynosi 18.124 PLN. Wynagrodzenia na tym stanowisku są silnie uzależnione od płacy zmiennej, która u ekspertów stanowi niemal 50% całkowitej pensji. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych w różnych województwach

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych przedstawicieli handlowych w wybranych województwach Najwyższe wynagrodzenia starszych przedstawicieli handlowych odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie mediana wynosi 10.073 PLN brutto. Na Podkarpaciu zarobki są najniższe i wynoszą 8.500 PLN. Pomorskie i wielkopolskie plasują się pośrednio, z medianami odpowiednio 9.865 PLN i 9.817 PLN. Różnice regionalne w płacach sięgają ponad 1.500 PLN, co może wynikać z lokalnych uwarunkowań rynkowych i kosztów życia. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Podwyżki wynagrodzeń w firmach handlowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Podwyżki zrealizowane w ostatnim roku wśród różnych grup pracowników Podwyżki wynagrodzeń w firmach handlowych są nieznacznie niższe niż średnia dla wszystkich firm. Pracownicy fizyczni w handlu otrzymali podwyżki na poziomie 5,40%, podczas gdy w innych firmach było to 5,90%. Podobne różnice widać wśród specjalistów (4,90% vs 5,50%) oraz kadry kierowniczej (4,70% vs 5,20%). To wskazuje na większą ostrożność firm handlowych w kwestii wzrostu kosztów płacowych. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Benefity oferowane w firmach handlowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak 10 najpopularniejszych benefitów oferowanych starszym specjalistom w firmach handlowych Najczęściej oferowanymi benefitami dla starszych specjalistów w firmach handlowych są dodatkowa opieka medyczna (93%), zajęcia sportowo-rekreacyjne (92%) oraz szkolenia zawodowe (89%). Praca zdalna i elastyczny czas pracy są dostępne dla odpowiednio 67% i 48% pracowników. Te świadczenia podnoszą atrakcyjność zatrudnienia i wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla firm handlowych – jesień/zima 2025. W badaniu wzięło udział 199 firm o profilu handlowym. Większość stanowiły firmy z województwa mazowieckiego (37%), wielkopolskiego (13%) i pomorskiego (9%). Około 1/3 firm prowadziła działalność w branży FMCG, 17% w branży spożywczej, a 12% stanowiły firmy z branży modowej.Sektor handlowy w Polsce wchodzi w 2025 rok w fazę umiarkowanego wzrostu, po okresie dynamicznych zmian wywołanych inflacją i zawirowaniami gospodarczymi ostatnich lat. Choć gospodarka krajowa wciąż rozwija się w spokojnym tempie, PKB Polski w drugim kwartale 2025 roku wzrósł o około 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem, to rynek konsumencki zaczyna stopniowo odzyskiwać równowagę. Inflacja utrzymuje się w granicach celu NBP i wyniosła w sierpniu około 2,9% rok do roku, co sprzyja stabilizacji cen i poprawia nastroje zakupowe Polaków. Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w połowie 2025 roku wzrosła o 3–4% w ujęciu rocznym, co potwierdza, że popyt wewnętrzny pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego.W tych warunkach firmy handlowe działają w otoczeniu pełnym wyzwań, ale i szans. Z jednej strony rosną oczekiwania konsumentów dotyczące jakości obsługi, dostępności produktów i elastycznych kanałów zakupowych, z drugiej przedsiębiorstwa mierzą się z presją kosztową, rosnącymi wydatkami na wynagrodzenia oraz koniecznością inwestycji w nowe technologie. Coraz większe znaczenie zyskuje handel elektroniczny, który staje się integralną częścią strategii sprzedażowych nie tylko dużych sieci, ale również mniejszych detalistów. W rezultacie rynek handlowy w Polsce ewoluuje w kierunku większej efektywności i profesjonalizacji, a utrzymanie konkurencyjności wymaga dziś nie tylko atrakcyjnej oferty, lecz także sprawnego zarządzania kosztami, personelem i doświadczeniem klienta.W badaniu Sedlak & Sedlak przeanalizowano wynagrodzenia ponad 47.000 pracowników z firm handlowych, zatrudnionych na 408 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy. W artykule prezentujemy głównie wynagrodzenia całkowite, które uwzględniają, poza wynagrodzeniem zasadniczym również stałe dodatki oraz część zmienną wynagrodzenia (premie, prowizje i nagrody).W przypadku pracowników fizycznych nie ma dużych różnic w płacach pracowników z różnym poziomem doświadczenia. Lider zarabia o około 1.500 PLN więcej niż pracownik początkujący. W przypadku specjalistów, ta różnica jest już większa. Specjalista ekspert zarabia ponad 6.700 PLN więcej od początkującego asystenta.Kierownicy wyższego szczebla (K2) zarabiają około 4 razy tyle co początkujący pracownicy fizyczni. Natomiast dyrektorzy wyższego szczebla (D2) zarabiają około 8 razy tyle co początkujący pracownicy. W raporcie poza wymienionymi poziomami, wyróżniamy również pracowników technicznych, dyrektorów zarządzających, dyrektorów jednostki biznesowej oraz prezesów zarządów.W firmach o profilu handlowym jednym z najczęściej występujących stanowisk jest przedstawiciel handlowy. Całkowite zarobki przedstawicieli handlowych ekspertów były o około 10.700 PLN wyższe niż początkujących przedstawicieli handlowych. Duży udział w wynagrodzeniach na tym stanowisku ma płaca zmienna: premie i prowizje. Na niższych poziomach, przedstawiciele handlowi otrzymywali płacę zmienną wynoszącą niecałe 30% wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast eksperci otrzymywali prawie 50% wynagrodzenia w postaci płacy zmiennej.Jednym z kryteriów różnicowania danych, uwzględnianych w raporcie płacowym, obok branży, pochodzenia kapitału i wielkości firmy, są województwa. Na poniższej mapie prezentujemy wynagrodzenia całkowite starszych przedstawicieli handlowych w wybranych województwach: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i podkarpackim. Najwyższe płace otrzymywali przedstawiciele handlowi na Mazowszu, a najniższe na Podkarpaciu, różnica wyniosła ponad 1.500 PLN.W raporcie płacowym prezentujemy także dane związane z podwyżkami. Badamy zarówno podwyżki systemowe jaki i indywidualne. Na poniższym wykresie prezentujemy podwyżki systemowe, czyli przyznawane w całej lub części organizacji. Pokazujemy podwyżki zrealizowane w ostatnich 12 miesiącach dla pracowników różnych szczebli organizacji w firmach o profilu handlowym i we wszystkich firmach. Jak widać na wykresie, podwyżki zrealizowane w firmach handlowych były nieznacznie niższe niż te przyznane we wszystkich firmach we wszystkich grupach pracowników.Poza danymi wynagrodzeniowymi, w raporcie przedstawiamy również informacje dotyczące oferowanych benefitów na stanowiskach oraz na poziomach, z uwzględnieniem różnych kryteriów. Na poniższym wykresie prezentujemy benefity, jakie są najczęściej oferowane starszym specjalistom w firmach handlowych. Jako standard możemy uznać: dodatkową opiekę medyczną, zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia zawodowe oraz polisę na życie. Te świadczenia oferowane są około 90% starszych specjalistów. Około połowa starszych specjalistów może korzystać ze świadczeń zwiększających elastyczność zatrudnienia: elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej.Raport płacowy dla firm handlowych – jesień/zima 2025 zawiera dane zbierane w okresie od czerwca 2025 roku do września 2025 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie raportyplacowe.pl.