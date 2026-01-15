Wynagrodzenia w firmach handlowych jesień/zima 2025. Jakie płace, podwyżki i benefity oferowali pracodawcy?
2026-01-15 11:52
Wynagrodzenia w firmach handlowych jesień/zima 2025. Jakie płace, podwyżki i benefity oferowali prac
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla firm handlowych – jesień/zima 2025. W badaniu wzięło udział 199 firm o profilu handlowym. Większość stanowiły firmy z województwa mazowieckiego (37%), wielkopolskiego (13%) i pomorskiego (9%). Około 1/3 firm prowadziła działalność w branży FMCG, 17% w branży spożywczej, a 12% stanowiły firmy z branży modowej.
Sektor handlowy w Polsce wchodzi w 2025 rok w fazę umiarkowanego wzrostu, po okresie dynamicznych zmian wywołanych inflacją i zawirowaniami gospodarczymi ostatnich lat. Choć gospodarka krajowa wciąż rozwija się w spokojnym tempie, PKB Polski w drugim kwartale 2025 roku wzrósł o około 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem, to rynek konsumencki zaczyna stopniowo odzyskiwać równowagę. Inflacja utrzymuje się w granicach celu NBP i wyniosła w sierpniu około 2,9% rok do roku, co sprzyja stabilizacji cen i poprawia nastroje zakupowe Polaków. Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w połowie 2025 roku wzrosła o 3–4% w ujęciu rocznym, co potwierdza, że popyt wewnętrzny pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego.
W tych warunkach firmy handlowe działają w otoczeniu pełnym wyzwań, ale i szans. Z jednej strony rosną oczekiwania konsumentów dotyczące jakości obsługi, dostępności produktów i elastycznych kanałów zakupowych, z drugiej przedsiębiorstwa mierzą się z presją kosztową, rosnącymi wydatkami na wynagrodzenia oraz koniecznością inwestycji w nowe technologie. Coraz większe znaczenie zyskuje handel elektroniczny, który staje się integralną częścią strategii sprzedażowych nie tylko dużych sieci, ale również mniejszych detalistów. W rezultacie rynek handlowy w Polsce ewoluuje w kierunku większej efektywności i profesjonalizacji, a utrzymanie konkurencyjności wymaga dziś nie tylko atrakcyjnej oferty, lecz także sprawnego zarządzania kosztami, personelem i doświadczeniem klienta.
W badaniu Sedlak & Sedlak przeanalizowano wynagrodzenia ponad 47.000 pracowników z firm handlowych, zatrudnionych na 408 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy. W artykule prezentujemy głównie wynagrodzenia całkowite, które uwzględniają, poza wynagrodzeniem zasadniczym również stałe dodatki oraz część zmienną wynagrodzenia (premie, prowizje i nagrody).
Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowiska
W przypadku pracowników fizycznych nie ma dużych różnic w płacach pracowników z różnym poziomem doświadczenia. Lider zarabia o około 1.500 PLN więcej niż pracownik początkujący. W przypadku specjalistów, ta różnica jest już większa. Specjalista ekspert zarabia ponad 6.700 PLN więcej od początkującego asystenta.
Kierownicy wyższego szczebla (K2) zarabiają około 4 razy tyle co początkujący pracownicy fizyczni. Natomiast dyrektorzy wyższego szczebla (D2) zarabiają około 8 razy tyle co początkujący pracownicy. W raporcie poza wymienionymi poziomami, wyróżniamy również pracowników technicznych, dyrektorów zarządzających, dyrektorów jednostki biznesowej oraz prezesów zarządów.
Mediany wynagrodzeń całkowitych na różnych szczeblach organizacji i z różnym doświadczeniem
Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych
W firmach o profilu handlowym jednym z najczęściej występujących stanowisk jest przedstawiciel handlowy. Całkowite zarobki przedstawicieli handlowych ekspertów były o około 10.700 PLN wyższe niż początkujących przedstawicieli handlowych. Duży udział w wynagrodzeniach na tym stanowisku ma płaca zmienna: premie i prowizje. Na niższych poziomach, przedstawiciele handlowi otrzymywali płacę zmienną wynoszącą niecałe 30% wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast eksperci otrzymywali prawie 50% wynagrodzenia w postaci płacy zmiennej.
Mediany wynagrodzeń całkowitych przedstawicieli handlowych
Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych w różnych województwach
Jednym z kryteriów różnicowania danych, uwzględnianych w raporcie płacowym, obok branży, pochodzenia kapitału i wielkości firmy, są województwa. Na poniższej mapie prezentujemy wynagrodzenia całkowite starszych przedstawicieli handlowych w wybranych województwach: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i podkarpackim. Najwyższe płace otrzymywali przedstawiciele handlowi na Mazowszu, a najniższe na Podkarpaciu, różnica wyniosła ponad 1.500 PLN.
Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych przedstawicieli handlowych w wybranych województwach
Podwyżki wynagrodzeń w firmach handlowych
W raporcie płacowym prezentujemy także dane związane z podwyżkami. Badamy zarówno podwyżki systemowe jaki i indywidualne. Na poniższym wykresie prezentujemy podwyżki systemowe, czyli przyznawane w całej lub części organizacji. Pokazujemy podwyżki zrealizowane w ostatnich 12 miesiącach dla pracowników różnych szczebli organizacji w firmach o profilu handlowym i we wszystkich firmach. Jak widać na wykresie, podwyżki zrealizowane w firmach handlowych były nieznacznie niższe niż te przyznane we wszystkich firmach we wszystkich grupach pracowników.
Podwyżki zrealizowane w ostatnim roku wśród różnych grup pracowników
Benefity oferowane w firmach handlowych
Poza danymi wynagrodzeniowymi, w raporcie przedstawiamy również informacje dotyczące oferowanych benefitów na stanowiskach oraz na poziomach, z uwzględnieniem różnych kryteriów. Na poniższym wykresie prezentujemy benefity, jakie są najczęściej oferowane starszym specjalistom w firmach handlowych. Jako standard możemy uznać: dodatkową opiekę medyczną, zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia zawodowe oraz polisę na życie. Te świadczenia oferowane są około 90% starszych specjalistów. Około połowa starszych specjalistów może korzystać ze świadczeń zwiększających elastyczność zatrudnienia: elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej.
10 najpopularniejszych benefitów oferowanych starszym specjalistom w firmach handlowych
O raporcie
Raport płacowy dla firm handlowych – jesień/zima 2025 zawiera dane zbierane w okresie od czerwca 2025 roku do września 2025 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie raportyplacowe.pl.
oprac. : Patrycja Dąbrowska / wynagrodzenia.pl
Komentarze (0)
