Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?
2025-08-14 00:18
Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach? © wirestock na freepik.com
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak wyglądały różnice w medianach wynagrodzeń między dużymi a małymi miastami w Polsce w 2024 roku.
- Które polskie miasta znalazły się w czołówce pod względem wysokości zarobków.
- O ile procent więcej zarabiali pracownicy na różnych stanowiskach w dużych miastach.
- W których branżach i na jakich szczeblach różnice w płacach były największe.
Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości
Dane dotyczące wynagrodzeń w 2024 roku wskazują na istotne zróżnicowanie płac w miastach o różnej wielkości. W małych i średnich miastach mediana wynagrodzeń była identyczna i wynosiła 6.850 PLN brutto, natomiast w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców, bez Warszawy) była o 1.150 PLN wyższa, co oznacza różnicę 17%.
Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w Warszawie, gdzie mediana sięgnęła 9.784 PLN, czyli była wyższa o 43% w porównaniu do miast małych i średnich oraz o 22% w stosunku do dużych miast. Różnice w górnym kwartylu są jeszcze bardziej wyraźne – w stolicy co czwarty pracownik zarabiał powyżej 14.167 PLN, co stanowi wzrost o 28% względem dużych miast oraz 57% w porównaniu do małych i średnich miejscowości, gdzie górna granica wynagrodzeń nie przekraczała 9.051 PLN.
Wyniki te pokazują, że wielkość miasta ma istotny wpływ na poziom wynagrodzeń, a największe ośrodki miejskie oferują wyraźnie wyższe płace niż mniejsze miejscowości.
Wynagrodzenia całkowite według wielkości miasta w Polsce w 2024 r.
Duże miasta w Polsce z najwyższymi zarobkami
Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w Warszawie, gdzie wyniosła ona 9.754 PLN brutto, co potwierdza dominującą pozycję stolicy jako centrum gospodarczego kraju. Wśród miast o populacji od 500 tys. do miliona mieszkańców, najwyższe zarobki osiągali pracownicy w Krakowie (8.900 PLN) i Wrocławiu (8.800 PLN), które wyprzedziły Poznań (8.317 PLN) i Łódź (7.880 PLN).
W przedziale 200–500 tys. mieszkańców najlepiej wynagradzani byli zatrudnieni w Katowicach i Gdańsku, gdzie mediana wyniosła 8.500 PLN. Wśród miast o populacji 100–200 tys. mieszkańców najwyższe płace otrzymywali pracownicy w Gliwicach (8.317 PLN) i Tychach (8.250 PLN). Dane te wskazują, że w wielu miastach wojewódzkich oraz większych ośrodkach regionalnych wynagrodzenia są konkurencyjne.
Najwyższe mediany płac brutto w dużych miastach Polski w 2024 r.
Zarobki w firmach o kapitale zagranicznym i polskim
We wszystkich analizowanych grupach miast firmy z przewagą kapitału zagranicznego oferowały wyższe płace niż przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem polskim. Największa różnica widoczna jest w Warszawie, gdzie w firmach zagranicznych mediana wyniosła 11.250 PLN, czyli o 2.250 PLN (25%) więcej niż w firmach z kapitałem krajowym.
W dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców, bez Warszawy) różnica ta była mniejsza, ale nadal znacząca – w firmach zagranicznych mediana wyniosła 9.400 PLN, a w polskich 7.400 PLN, co oznacza różnicę o 27%.
W średnich miastach (25–99 tys. mieszkańców) oraz małych miejscowościach różnice również utrzymały się na poziomie około 1.000 PLN, przy czym najniższe wynagrodzenia odnotowano w małych miastach, gdzie mediana w firmach zagranicznych wyniosła 8.000 PLN, a w polskich 6.500 PLN.
Wynagrodzenia w firmach o różnym kapitale - miasta różnej wielkości 2024
Zarobki na różnych szczeblach organizacji
Dane z tabeli 3. wskazują, że wynagrodzenia pracowników na różnych szczeblach organizacji są wyższe w dużych miastach niż w małych miejscowościach. Najmniejsze różnice procentowe odnotowano wśród pracowników szeregowych oraz brygadzistów/mistrzów, gdzie płace w dużych miastach były wyższe o 7%. W przypadku specjalistów oraz kierowników różnice wyniosły odpowiednio 14% i 13%.
Największa rozbieżność dotyczyła dyrektorów, których mediana wynagrodzeń w dużych miastach sięgnęła 19.000 PLN, czyli aż 34% więcej niż w małych miastach, gdzie wynosiła 14.143 PLN. Dane te potwierdzają, że największe różnice występują na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich, co może wynikać z większej skali działalności firm oraz wyższego poziomu konkurencyjności w większych aglomeracjach.
Różnice wynagrodzeń na szczeblach organizacyjnych - małe vs duże miasta 2024
Informacje o badaniu: W 2024 roku w badaniu uczestniczyło 81.288 osób. 35% badanych ma wyższe wykształcenie, 53% nie ma więcej niż 35 lat, 73% mieszka w miastach powyżej 100.000 mieszkańców, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.
Podane zarobki to wynagrodzenia całkowite brutto w PLN.
oprac. : Patrycja Paszcza / wynagrodzenia.pl
