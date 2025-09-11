Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

W 2024 roku mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim wyniosła 8.024 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe zarobki odnotowano w województwie mazowieckim (9.400 PLN), a wyraźne różnice pojawiły się także w zależności od rodzaju kapitału firmy - polskie firmy oferują średnio niższe wynagrodzenia niż zagraniczne. Kobiety zarabiają przeciętnie o 7% mniej niż mężczyźni, a ukończenie studiów podyplomowych może podnieść płace nawet o 3.300 PLN. Artykuł prezentuje szczegółową analizę wynagrodzeń w tej branży na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024.

Przeczytaj także: Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Z tego artykułu dowiesz się:

Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim w 2024 roku wynosiła 8.024 PLN brutto miesięcznie.

Kobiety zarabiają średnio o 7% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach.

Najwyższe zarobki w branży notowano w województwie mazowieckim (9.400 PLN).

Pracownicy w firmach o kapitale zagranicznym zarabiają przeciętnie o 1.700 PLN więcej niż w firmach polskich.

Ukończenie studiów podyplomowych podnosi wynagrodzenie średnio o ponad 3.300 PLN.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim - zakres i mediana Mediana zarobków w branży wyniosła 8.024 PLN brutto, przy czym 25% pracowników otrzymywało nie więcej niż 6.300 PLN, a kolejne 25% zarabiało przynajmniej 11.200 PLN. Przepaść między dolnym a górnym kwartylem obrazują wysokie dysproporcje płacowe w sektorze. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w przemyśle lekkim Kobiety zatrudnione w przemyśle lekkim w 2024 roku osiągnęły medianę wynagrodzeń 7.680 PLN, a mężczyźni 8.250 PLN. Nieskorygowana luka płacowa wyniosła 7%. Wysokość pensji wśród najwyżej wynagradzanych również pozostaje wyższa dla mężczyzn. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia w różnych województwach

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim - różnice według województw Najwyższe mediany płac w przemyśle lekkim odnotowano w mazowieckim – 9.400 PLN. W niektórych województwach pensje były niższe nawet o ponad 2.500 PLN w porównaniu do regionów z najwyższymi stawkami. Różnice regionalne są wyraźne i wpływają na atrakcyjność zatrudnienia. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w firmach o różnym kapitale

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia w przemyśle lekkim - firmy z kapitałem polskim i zagranicznym Mediana zarobków w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 7.300 PLN i była o 1.700 PLN niższa niż w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, gdzie sięgnęła 9.000 PLN. Przewaga kapitału zagranicznego przekładała się na wyższe dochody nawet w górnym kwartylu. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia pracowników a studia podyplomowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia w przemyśle lekkim a ukończenie studiów podyplomowych Pracownicy z wykształceniem podyplomowym osiągali w 2024 roku medianę zarobków na poziomie 10.954 PLN brutto, czyli o ponad 3.300 PLN więcej niż osoby bez takich studiów. W górnym kwartylu stawki sięgały 15.700 PLN, potwierdzając wyraźne korzyści z dodatkowego wykształcenia. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2024 najliczniejszą grupą zawodową byli zatrudnieni w przemyśle lekkim. W obliczeniach uwzględniono dane od 11 220 osób. 16% badanych pracowało w województwie mazowieckiego, a 13% w województwie śląskim. Około 37% osób respondentów stanowiły kobiety. Ponad 50% badanych miało wykształcenie wyższe magisterskie lub magisterskie inżynierskie. Największa grupa badanych pracowników zatrudniona była w prywatnych firmach (98%) i tych o przewadze kapitału polskiego (53%). Najmniejszą grupę stanowili pracownicy w wieku od 51 do 64 lat (6%).Mediana wynagrodzeń całkowitych w 2024 roku w przemyśle lekkim wyniosła 8.024 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników w tej branży zarabiało nie więcej niż 6.300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 11.200 PLN.Mediana płac mężczyzn wynosiła 8.250 PLN, a kobiet 7.680 PLN. Oznacza to, że wartość nieskorygowanej luki płacowej wynosiła 7%.Zarobki w przemyśle lekkim różnią się w poszczególnych od województwach. Najwyższe wynagrodzenie deklarowali uczestnicy badania z województwa mazowieckiego, mediana ich wynagrodzeń w 2024 roku wynosiła 9.400 PLN.Poniższy wykres prezentuje wynagrodzenia w przemyśle lekkim w firmach o różnym kapitale. Z danych OBW wynika, że 53% badanych było zatrudnionych w firmach o przewadze kapitału polskiego. Zarobki w tych firmach były w 2024 roku niższe od wynagrodzeń oferowanych w firmach zagranicznych. Różnica między medianami wynagrodzeń jest znaczna i wynosi 1.700 PLN.Według danych OBW, 51% badanych pracowników miało wykształcenie wyższe magisterskie lub magisterskie inżynierskie. 17% badanych ukończyło dodatkowo studia podyplomowe. Mediana wynagrodzeń pracowników, którzy ukończyli takie studia była wyższa o ponad 3.300 PLN od mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników.W 2024 roku uwzględniono dane od 81.288 osób uczestniczących w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. 35% badanych ma wyższe wykształcenie, 53% nie ma więcej niż 35 lat, 73% mieszka w miastach powyżej 100.000 mieszkańców, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.Podane zarobki to miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto w PLN.