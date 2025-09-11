Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024
2025-09-11 00:14
Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024 © wygenerowane przez AI
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2024 najliczniejszą grupą zawodową byli zatrudnieni w przemyśle lekkim. W obliczeniach uwzględniono dane od 11 220 osób. 16% badanych pracowało w województwie mazowieckiego, a 13% w województwie śląskim. Około 37% osób respondentów stanowiły kobiety. Ponad 50% badanych miało wykształcenie wyższe magisterskie lub magisterskie inżynierskie. Największa grupa badanych pracowników zatrudniona była w prywatnych firmach (98%) i tych o przewadze kapitału polskiego (53%). Najmniejszą grupę stanowili pracownicy w wieku od 51 do 64 lat (6%).
Mediana wynagrodzeń całkowitych w 2024 roku w przemyśle lekkim wyniosła 8.024 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników w tej branży zarabiało nie więcej niż 6.300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 11.200 PLN.
Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim - zakres i mediana
Mediana płac mężczyzn wynosiła 8.250 PLN, a kobiet 7.680 PLN. Oznacza to, że wartość nieskorygowanej luki płacowej wynosiła 7%.
Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w przemyśle lekkim
Wynagrodzenia w różnych województwach
Zarobki w przemyśle lekkim różnią się w poszczególnych od województwach. Najwyższe wynagrodzenie deklarowali uczestnicy badania z województwa mazowieckiego, mediana ich wynagrodzeń w 2024 roku wynosiła 9.400 PLN.
Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim - różnice według województw
Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w firmach o różnym kapitale
Poniższy wykres prezentuje wynagrodzenia w przemyśle lekkim w firmach o różnym kapitale. Z danych OBW wynika, że 53% badanych było zatrudnionych w firmach o przewadze kapitału polskiego. Zarobki w tych firmach były w 2024 roku niższe od wynagrodzeń oferowanych w firmach zagranicznych. Różnica między medianami wynagrodzeń jest znaczna i wynosi 1.700 PLN.
Wynagrodzenia w przemyśle lekkim - firmy z kapitałem polskim i zagranicznym
Wynagrodzenia pracowników a studia podyplomowe
Według danych OBW, 51% badanych pracowników miało wykształcenie wyższe magisterskie lub magisterskie inżynierskie. 17% badanych ukończyło dodatkowo studia podyplomowe. Mediana wynagrodzeń pracowników, którzy ukończyli takie studia była wyższa o ponad 3.300 PLN od mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników.
Wynagrodzenia w przemyśle lekkim a ukończenie studiów podyplomowych
Informacje o badaniu: W 2024 roku uwzględniono dane od 81.288 osób uczestniczących w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. 35% badanych ma wyższe wykształcenie, 53% nie ma więcej niż 35 lat, 73% mieszka w miastach powyżej 100.000 mieszkańców, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.
Podane zarobki to miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto w PLN.
oprac. : Anna Prusak / wynagrodzenia.pl
