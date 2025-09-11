eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaIle zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

2025-09-11 00:14

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024 © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

W 2024 roku mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim wyniosła 8.024 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe zarobki odnotowano w województwie mazowieckim (9.400 PLN), a wyraźne różnice pojawiły się także w zależności od rodzaju kapitału firmy - polskie firmy oferują średnio niższe wynagrodzenia niż zagraniczne. Kobiety zarabiają przeciętnie o 7% mniej niż mężczyźni, a ukończenie studiów podyplomowych może podnieść płace nawet o 3.300 PLN. Artykuł prezentuje szczegółową analizę wynagrodzeń w tej branży na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024.

Przeczytaj także: Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim w 2024 roku wynosiła 8.024 PLN brutto miesięcznie.
  • Kobiety zarabiają średnio o 7% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach.
  • Najwyższe zarobki w branży notowano w województwie mazowieckim (9.400 PLN).
  • Pracownicy w firmach o kapitale zagranicznym zarabiają przeciętnie o 1.700 PLN więcej niż w firmach polskich.
  • Ukończenie studiów podyplomowych podnosi wynagrodzenie średnio o ponad 3.300 PLN.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2024 najliczniejszą grupą zawodową byli zatrudnieni w przemyśle lekkim. W obliczeniach uwzględniono dane od 11 220 osób. 16% badanych pracowało w województwie mazowieckiego, a 13% w województwie śląskim. Około 37% osób respondentów stanowiły kobiety. Ponad 50% badanych miało wykształcenie wyższe magisterskie lub magisterskie inżynierskie. Największa grupa badanych pracowników zatrudniona była w prywatnych firmach (98%) i tych o przewadze kapitału polskiego (53%). Najmniejszą grupę stanowili pracownicy w wieku od 51 do 64 lat (6%).

Mediana wynagrodzeń całkowitych w 2024 roku w przemyśle lekkim wyniosła 8.024 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników w tej branży zarabiało nie więcej niż 6.300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 11.200 PLN.
Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim - zakres i mediana
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim - zakres i mediana

Mediana zarobków w branży wyniosła 8.024 PLN brutto, przy czym 25% pracowników otrzymywało nie więcej niż 6.300 PLN, a kolejne 25% zarabiało przynajmniej 11.200 PLN. Przepaść między dolnym a górnym kwartylem obrazują wysokie dysproporcje płacowe w sektorze.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Mediana płac mężczyzn wynosiła 8.250 PLN, a kobiet 7.680 PLN. Oznacza to, że wartość nieskorygowanej luki płacowej wynosiła 7%.
Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w przemyśle lekkim
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w przemyśle lekkim

Kobiety zatrudnione w przemyśle lekkim w 2024 roku osiągnęły medianę wynagrodzeń 7.680 PLN, a mężczyźni 8.250 PLN. Nieskorygowana luka płacowa wyniosła 7%. Wysokość pensji wśród najwyżej wynagradzanych również pozostaje wyższa dla mężczyzn.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wynagrodzenia w różnych województwach


Zarobki w przemyśle lekkim różnią się w poszczególnych od województwach. Najwyższe wynagrodzenie deklarowali uczestnicy badania z województwa mazowieckiego, mediana ich wynagrodzeń w 2024 roku wynosiła 9.400 PLN.
Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim - różnice według województw
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim - różnice według województw

Najwyższe mediany płac w przemyśle lekkim odnotowano w mazowieckim – 9.400 PLN. W niektórych województwach pensje były niższe nawet o ponad 2.500 PLN w porównaniu do regionów z najwyższymi stawkami. Różnice regionalne są wyraźne i wpływają na atrakcyjność zatrudnienia.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w firmach o różnym kapitale


Poniższy wykres prezentuje wynagrodzenia w przemyśle lekkim w firmach o różnym kapitale. Z danych OBW wynika, że 53% badanych było zatrudnionych w firmach o przewadze kapitału polskiego. Zarobki w tych firmach były w 2024 roku niższe od wynagrodzeń oferowanych w firmach zagranicznych. Różnica między medianami wynagrodzeń jest znaczna i wynosi 1.700 PLN.
Wynagrodzenia w przemyśle lekkim - firmy z kapitałem polskim i zagranicznym
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim - firmy z kapitałem polskim i zagranicznym

Mediana zarobków w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 7.300 PLN i była o 1.700 PLN niższa niż w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, gdzie sięgnęła 9.000 PLN. Przewaga kapitału zagranicznego przekładała się na wyższe dochody nawet w górnym kwartylu.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wynagrodzenia pracowników a studia podyplomowe


Według danych OBW, 51% badanych pracowników miało wykształcenie wyższe magisterskie lub magisterskie inżynierskie. 17% badanych ukończyło dodatkowo studia podyplomowe. Mediana wynagrodzeń pracowników, którzy ukończyli takie studia była wyższa o ponad 3.300 PLN od mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników.
Wynagrodzenia w przemyśle lekkim a ukończenie studiów podyplomowych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim a ukończenie studiów podyplomowych

Pracownicy z wykształceniem podyplomowym osiągali w 2024 roku medianę zarobków na poziomie 10.954 PLN brutto, czyli o ponad 3.300 PLN więcej niż osoby bez takich studiów. W górnym kwartylu stawki sięgały 15.700 PLN, potwierdzając wyraźne korzyści z dodatkowego wykształcenia.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Informacje o badaniu: W 2024 roku uwzględniono dane od 81.288 osób uczestniczących w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. 35% badanych ma wyższe wykształcenie, 53% nie ma więcej niż 35 lat, 73% mieszka w miastach powyżej 100.000 mieszkańców, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Podane zarobki to miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto w PLN.
Przeczytaj także: Jakie wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2020 roku? Jakie wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2020 roku?

oprac. : Anna Prusak / wynagrodzenia.pl wynagrodzenia.pl

Więcej na ten temat: wysokość wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników, płace w Polsce, raport płacowy, wynagrodzenia w przemyśle, płace w przemyśle, płace w przemyśle lekkim, przemysł lekki, wynagrodzenia 2024, wynagrodzenia

Przeczytaj także

Płace w Polsce i na świecie

Płace w Polsce i na świecie

Płace w przemyśle w 2011 roku

Płace w przemyśle w 2011 roku

Zarobki w przemyśle lekkim w 2009 roku

Zarobki w przemyśle lekkim w 2009 roku

Jawność wynagrodzeń - krok po kroku. Praktyczny poradnik dla pracodawców: jak przygotować się do nowych obowiązków

Jawność wynagrodzeń - krok po kroku. Praktyczny poradnik dla pracodawców: jak przygotować się do nowych obowiązków

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Koniec z tajemnicą płac w firmach. Co przejrzystość wynagrodzeń oznacza w praktyce?

Koniec z tajemnicą płac w firmach. Co przejrzystość wynagrodzeń oznacza w praktyce?

Czy w dużych firmach naprawdę zarabia się więcej? Analiza raportu płacowego wiosna/lato 2025

Czy w dużych firmach naprawdę zarabia się więcej? Analiza raportu płacowego wiosna/lato 2025

Wynagrodzenia - jesień/zima 2024

Wynagrodzenia - jesień/zima 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: jaki ma sens?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: jaki ma sens?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Od września deweloperzy pokażą pełne ceny mieszkań. Czy na pewno?

Od września deweloperzy pokażą pełne ceny mieszkań. Czy na pewno?

AI zmienia zasady gry na rynku pracy: zagrożenie czy szansa dla pracowników?

AI zmienia zasady gry na rynku pracy: zagrożenie czy szansa dla pracowników?

Manewry Zapad-2025 i blokada przejścia granicznego w Małaszewiczach. Jakie konsekwencje dla łańcucha dostaw?

Manewry Zapad-2025 i blokada przejścia granicznego w Małaszewiczach. Jakie konsekwencje dla łańcucha dostaw?

Ceny w sklepach rosną wolniej, jednak codzienne zakupy nadal droższe o 5,1% rdr

Ceny w sklepach rosną wolniej, jednak codzienne zakupy nadal droższe o 5,1% rdr

Gdy spada dron na polski dom - kto odpowiada za szkody?

Gdy spada dron na polski dom - kto odpowiada za szkody?

Zamrożenie cen energii elektrycznej i bon ciepłowniczy. Rząd przyjął projekt ustawy

Zamrożenie cen energii elektrycznej i bon ciepłowniczy. Rząd przyjął projekt ustawy

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: