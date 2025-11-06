eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaKompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

2025-11-06 00:03

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025 przedstawia szczegółową analizę wynagrodzeń oraz trendów na polskim rynku pracy. W badaniu uczestniczyło 1.192 firm, a wynagrodzenia niemal 400 tysięcy pracowników zostały przeanalizowane pod kątem poziomu, struktury oraz dynamiki w różnych branżach, regionach i wielkości przedsiębiorstw. Raport wskazuje na umiarkowany wzrost płac przy stabilnej inflacji oraz podkreśla rosnące znaczenie benefitów pozapłacowych.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

Artykuł powstał w oparciu o wyniki Kompleksowego raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Dane zbieraliśmy od lipca do września, a raport ukazał się w pierwszej połowie października. W tej edycji badania udział wzięły 1.192 firmy, dzięki czemu udało nam się zwiększyć ubiegłoroczną próbę o 70 firm.

Ponad połowę uczestników badania stanowiły firmy produkcyjne (55%). Z roku na rok zwiększają udział w próbie firmy handlowe i usługowe – obecnie stanowiąc 17% i 28%. Po branży modowej, energetyce i ciepłownictwu, do naszego badania dołączyła branża agro (43 firmy).

Najwięcej firm, prawie 250 (21%) pochodziło z województwa mazowieckiego. Poza mazowieckim, w 5 województwach, liczba firm przekroczyła 100: w dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, śląskim oraz w województwie wielkopolskim.

W ujęciu makroekonomicznym druga połowa 2025 roku w Polsce to okres umiarkowanego wzrostu płac przy stabilizującej się inflacji i zmian zatrudnienia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na średnią pensję brutto w przedsiębiorstwach na poziomie ok. 8.750 PLN we wrześniu 2025 r., co oznacza wzrost 7,5 % r/r. W tym samym czasie inflacja CPI wyniosła 2,9 % r/r.

W jesienno/zimowym badaniu przeanalizowano wynagrodzenia ponad 389.837 pracowników, zatrudnionych na 1.191 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników na różnych szczeblach organizacji


W przypadku pracowników fizycznych, różnica w wynagrodzeniach zasadniczych między początkującymi pracownikami, a najbardziej doświadczonymi liderami wynosi jedynie 1.600 PLN. Większe różnice są wśród specjalistów. Młodszych pracowników od eksperta dzieli różnica 5.300 PLN. Dyrektor niższego szczebla (D1) zarabia około 5 razy więcej niż początkujący pracownik fizyczny.
Mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników na różnych szczeblach organizacji
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników na różnych szczeblach organizacji

Mediany wynagrodzeń zasadniczych brutto rosną wraz z poziomem stanowiska – od pracowników fizycznych z poziomem od 5.065 do 6.680 PLN, przez różne szczeble specjalistów aż do dyrektora pionu, gdzie mediany sięgają nawet 37.000 PLN. Największe różnice występują pomiędzy pracownikami szeregowymi a kadrą zarządzającą.

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Wynagrodzenia w różnych branżach


Jednym z kryteriów, które mocno różnicuje wynagrodzenia jest branża. Na poniższym wykresie prezentujemy wynagrodzenia całkowite starszych specjalistów w różnych branżach.

Starsi specjaliści zarabiali najwięcej w branży IT, ale tuż za nią były: energetyka i ciepłownictwo (około 1.000 PLN niższa mediana), branża lotnicza (1.700 PLN niższa mediana) oraz agrobiznes. Najmniej starsi specjaliści zarabiali natomiast w branży FMCG i branży spożywczej.
Mediany wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów w różnych branżach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Mediany wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów w różnych branżach

Najwyższe wynagrodzenia całkowite starszych specjalistów odnotowano w IT – 12.700 PLN brutto. Powyżej 10.000 PLN uzyskują także specjaliści z branży energetycznej, chemicznej i lotniczej. W sektorze FMCG i spożywczym mediany oscylują poniżej 10.000 PLN.

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Wynagrodzenia starszych specjalistów w różnych województwach


Kolejnym z kryteriów różnicowania danych, uwzględnianych w raporcie płacowym są województwa. Na poniższej mapie prezentujemy wynagrodzenia zasadnicze starszych specjalistów.

Najwyższe płace otrzymywali oni w województwie mazowieckim – 9.396 PLN. W aż 8 województwach specjaliści z dużym doświadczeniem zarabiali o około 1.000 PLN mniej. 2.000 PLN mniej zarabiali jedynie w województwie lubelskim.
Mediany wynagrodzeń zasadniczych starszych specjalistów w różnych województwach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Mediany wynagrodzeń zasadniczych starszych specjalistów w różnych województwach

Najwyższe mediany wynagrodzeń zasadniczych starszych specjalistów występują w województwie mazowieckim – 9.396 PLN brutto, a najniższe w województwie podkarpackim – 7.340 PLN. Różnice regionalne są wyraźne i odzwierciedlają zróżnicowanie rynku pracy w Polsce.

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Kolejnym z kryteriów podziału danych jest wielkość firmy. Badamy organizacje zatrudniające do 200 pracowników, od 201 do 1.000 oraz powyżej 1.000 zatrudnionych.

Poniższy wykres pokazuje, jak różniły się zarobki na stanowisku kierownik działu kadr i płac (niższego szczebla K1) w firmach o różnej wielkości. Pracownicy z mniejszych firm zarabiali o około 4.500 PLN mniej od kierowników z największych organizacji.
Wynagrodzenia kierowników kadr i płac wg wielkości firmy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia kierowników kadr i płac wg wielkości firmy

Mediany wynagrodzeń kierowników działu kadr i płac rosną wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych – od 12.773 PLN w firmach do 200 osób, przez 13.343 PLN w podmiotach o zatrudnieniu do 1.000 osób, aż do 17.338 PLN w największych przedsiębiorstwach.

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Podwyżki zrealizowane


Raport płacowy zawiera także dane związane z podwyżkami. Badamy zarówno podwyżki systemowe (zrealizowane i planowane) jaki i indywidualne (zrealizowane). Na poniższym wykresie prezentujemy podwyżki systemowe, czyli takie przyznawane najczęściej w całej firmie, zrealizowane w ostatnich 12 miesiącach. Podwyżki pracowników fizycznych były wyższe o prawie 1,5 p.p. od podwyżek przyznanych kadrze zarządzającej.
Podwyżki systemowe zrealizowane w ostatnim roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Podwyżki systemowe zrealizowane w ostatnim roku

Najwyższe średnie podwyżki systemowe otrzymali pracownicy fizyczni – 5,9%. Specjaliści mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń o 5,5%, kadra kierownicza o 5,2%, a zarządy na wzrost pensji o 4,5%, co wskazuje na większą dynamikę wzrostów na niższych szczeblach organizacji.

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Świadczenia dodatkowe


Poza danymi wynagrodzeniowymi, w raporcie przedstawiamy również informacje dotyczące oferowanych benefitów. Poniższy wykres prezentuje najpopularniejsze świadczenia dodatkowe wśród kierowników wyższego szczebla (K2).

Od paru lat największą popularnością cieszą się: dodatkowa opieka medyczna, szkolenia zawodowe, polisa na życie oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Top 10 najpopularniejszych benefitów wśród kierowników wyższego szczebla
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Sedlak & Sedlak

Top 10 najpopularniejszych benefitów wśród kierowników wyższego szczebla

Najczęściej oferowane benefity dla kadry wyższego szczebla to dodatkowa opieka medyczna i szkolenia zawodowe, z których korzysta 93% uczestników. Często występują także polisy na życie, zajęcia sportowe, praca zdalna i szkolenia językowe. Samochód służbowy oraz pożyczki preferencyjne udzielane są rzadziej.

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Przeczytaj także: Wynagrodzenia - jesień/zima 2024 Wynagrodzenia - jesień/zima 2024

oprac. : Jagoda Jurczak / wynagrodzenia.pl wynagrodzenia.pl

Więcej na ten temat: raport płacowy, wysokość wynagrodzeń, płace w Polsce, podwyżki wynagrodzeń, wynagrodzenia 2025, wynagrodzenia, wynagrodzenia dyrektorów, zarobki w IT, wynagrodzenia specjalistów, wynagrodzenia pracowników fizycznych, świadczenia pozapłacowe, benefity pozapłacowe

Przeczytaj także

Wynagrodzenia wiosna/lato 2023

Wynagrodzenia wiosna/lato 2023

Wynagrodzenia jesień/zima 2022

Wynagrodzenia jesień/zima 2022

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Wynagrodzenia wiosna/lato 2024

Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Wynagrodzenia specjalistów i menedżerów wzrosły o 13%

Wynagrodzenia specjalistów i menedżerów wzrosły o 13%

Transformacja rynku pracy IT a wynagrodzenia - jak zmieniają się płace w Polsce

Transformacja rynku pracy IT a wynagrodzenia - jak zmieniają się płace w Polsce

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Czy w dużych firmach naprawdę zarabia się więcej? Analiza raportu płacowego wiosna/lato 2025

Czy w dużych firmach naprawdę zarabia się więcej? Analiza raportu płacowego wiosna/lato 2025

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Zarobki w branży PR 2010

Zarobki w branży PR 2010

Jak zerowy PIT wpłynie na zarobki młodych?

Jak zerowy PIT wpłynie na zarobki młodych?

Zarobki w Polsce: trendy 2019

Zarobki w Polsce: trendy 2019

Wynagrodzenia automatyków w 2021 roku

Wynagrodzenia automatyków w 2021 roku

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

2035 rok coraz mniej realny? Europa traci tempo w wyścigu o elektromobilność

2035 rok coraz mniej realny? Europa traci tempo w wyścigu o elektromobilność

Nowy elektryczny chiński SUV Leapmotor B10 debiutuje w Polsce - poznaj specyfikację i cenę

Nowy elektryczny chiński SUV Leapmotor B10 debiutuje w Polsce - poznaj specyfikację i cenę

Jak skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2025? Złóż wniosek do końca listopada

Jak skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2025? Złóż wniosek do końca listopada

Jak kupić pierwsze mieszkanie? Eksperci podpowiadają

Jak kupić pierwsze mieszkanie? Eksperci podpowiadają

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: