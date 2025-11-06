Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce
2025-11-06 00:03
Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branżArtykuł powstał w oparciu o wyniki Kompleksowego raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Dane zbieraliśmy od lipca do września, a raport ukazał się w pierwszej połowie października. W tej edycji badania udział wzięły 1.192 firmy, dzięki czemu udało nam się zwiększyć ubiegłoroczną próbę o 70 firm.
Ponad połowę uczestników badania stanowiły firmy produkcyjne (55%). Z roku na rok zwiększają udział w próbie firmy handlowe i usługowe – obecnie stanowiąc 17% i 28%. Po branży modowej, energetyce i ciepłownictwu, do naszego badania dołączyła branża agro (43 firmy).
Najwięcej firm, prawie 250 (21%) pochodziło z województwa mazowieckiego. Poza mazowieckim, w 5 województwach, liczba firm przekroczyła 100: w dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, śląskim oraz w województwie wielkopolskim.
W ujęciu makroekonomicznym druga połowa 2025 roku w Polsce to okres umiarkowanego wzrostu płac przy stabilizującej się inflacji i zmian zatrudnienia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na średnią pensję brutto w przedsiębiorstwach na poziomie ok. 8.750 PLN we wrześniu 2025 r., co oznacza wzrost 7,5 % r/r. W tym samym czasie inflacja CPI wyniosła 2,9 % r/r.
W jesienno/zimowym badaniu przeanalizowano wynagrodzenia ponad 389.837 pracowników, zatrudnionych na 1.191 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.
Wynagrodzenia zasadnicze pracowników na różnych szczeblach organizacji
W przypadku pracowników fizycznych, różnica w wynagrodzeniach zasadniczych między początkującymi pracownikami, a najbardziej doświadczonymi liderami wynosi jedynie 1.600 PLN. Większe różnice są wśród specjalistów. Młodszych pracowników od eksperta dzieli różnica 5.300 PLN. Dyrektor niższego szczebla (D1) zarabia około 5 razy więcej niż początkujący pracownik fizyczny.
Mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników na różnych szczeblach organizacji
Wynagrodzenia w różnych branżach
Jednym z kryteriów, które mocno różnicuje wynagrodzenia jest branża. Na poniższym wykresie prezentujemy wynagrodzenia całkowite starszych specjalistów w różnych branżach.
Starsi specjaliści zarabiali najwięcej w branży IT, ale tuż za nią były: energetyka i ciepłownictwo (około 1.000 PLN niższa mediana), branża lotnicza (1.700 PLN niższa mediana) oraz agrobiznes. Najmniej starsi specjaliści zarabiali natomiast w branży FMCG i branży spożywczej.
Mediany wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów w różnych branżach
Wynagrodzenia starszych specjalistów w różnych województwach
Kolejnym z kryteriów różnicowania danych, uwzględnianych w raporcie płacowym są województwa. Na poniższej mapie prezentujemy wynagrodzenia zasadnicze starszych specjalistów.
Najwyższe płace otrzymywali oni w województwie mazowieckim – 9.396 PLN. W aż 8 województwach specjaliści z dużym doświadczeniem zarabiali o około 1.000 PLN mniej. 2.000 PLN mniej zarabiali jedynie w województwie lubelskim.
Mediany wynagrodzeń zasadniczych starszych specjalistów w różnych województwach
Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości
Kolejnym z kryteriów podziału danych jest wielkość firmy. Badamy organizacje zatrudniające do 200 pracowników, od 201 do 1.000 oraz powyżej 1.000 zatrudnionych.
Poniższy wykres pokazuje, jak różniły się zarobki na stanowisku kierownik działu kadr i płac (niższego szczebla K1) w firmach o różnej wielkości. Pracownicy z mniejszych firm zarabiali o około 4.500 PLN mniej od kierowników z największych organizacji.
Wynagrodzenia kierowników kadr i płac wg wielkości firmy
Podwyżki zrealizowane
Raport płacowy zawiera także dane związane z podwyżkami. Badamy zarówno podwyżki systemowe (zrealizowane i planowane) jaki i indywidualne (zrealizowane). Na poniższym wykresie prezentujemy podwyżki systemowe, czyli takie przyznawane najczęściej w całej firmie, zrealizowane w ostatnich 12 miesiącach. Podwyżki pracowników fizycznych były wyższe o prawie 1,5 p.p. od podwyżek przyznanych kadrze zarządzającej.
Podwyżki systemowe zrealizowane w ostatnim roku
Świadczenia dodatkowe
Poza danymi wynagrodzeniowymi, w raporcie przedstawiamy również informacje dotyczące oferowanych benefitów. Poniższy wykres prezentuje najpopularniejsze świadczenia dodatkowe wśród kierowników wyższego szczebla (K2).
Od paru lat największą popularnością cieszą się: dodatkowa opieka medyczna, szkolenia zawodowe, polisa na życie oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Top 10 najpopularniejszych benefitów wśród kierowników wyższego szczebla
oprac. : Jagoda Jurczak / wynagrodzenia.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Praca
-
Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce
-
Równość płac i luka płacowa. Jak budować sprawiedliwy rynek pracy?
-
Długotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek?
-
Wypalenie zawodowe - sygnały, których nie można lekceważyć