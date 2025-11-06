Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025 przedstawia szczegółową analizę wynagrodzeń oraz trendów na polskim rynku pracy. W badaniu uczestniczyło 1.192 firm, a wynagrodzenia niemal 400 tysięcy pracowników zostały przeanalizowane pod kątem poziomu, struktury oraz dynamiki w różnych branżach, regionach i wielkości przedsiębiorstw. Raport wskazuje na umiarkowany wzrost płac przy stabilnej inflacji oraz podkreśla rosnące znaczenie benefitów pozapłacowych.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia - wiosna/lato 2025. Zarobki w Polsce według stanowisk i branż

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników na różnych szczeblach organizacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników na różnych szczeblach organizacji Mediany wynagrodzeń zasadniczych brutto rosną wraz z poziomem stanowiska – od pracowników fizycznych z poziomem od 5.065 do 6.680 PLN, przez różne szczeble specjalistów aż do dyrektora pionu, gdzie mediany sięgają nawet 37.000 PLN. Największe różnice występują pomiędzy pracownikami szeregowymi a kadrą zarządzającą. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia w różnych branżach

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediany wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów w różnych branżach Najwyższe wynagrodzenia całkowite starszych specjalistów odnotowano w IT – 12.700 PLN brutto. Powyżej 10.000 PLN uzyskują także specjaliści z branży energetycznej, chemicznej i lotniczej. W sektorze FMCG i spożywczym mediany oscylują poniżej 10.000 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia starszych specjalistów w różnych województwach

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Mediany wynagrodzeń zasadniczych starszych specjalistów w różnych województwach Najwyższe mediany wynagrodzeń zasadniczych starszych specjalistów występują w województwie mazowieckim – 9.396 PLN brutto, a najniższe w województwie podkarpackim – 7.340 PLN. Różnice regionalne są wyraźne i odzwierciedlają zróżnicowanie rynku pracy w Polsce. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia kierowników kadr i płac wg wielkości firmy Mediany wynagrodzeń kierowników działu kadr i płac rosną wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych – od 12.773 PLN w firmach do 200 osób, przez 13.343 PLN w podmiotach o zatrudnieniu do 1.000 osób, aż do 17.338 PLN w największych przedsiębiorstwach. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Podwyżki zrealizowane

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Podwyżki systemowe zrealizowane w ostatnim roku Najwyższe średnie podwyżki systemowe otrzymali pracownicy fizyczni – 5,9%. Specjaliści mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń o 5,5%, kadra kierownicza o 5,2%, a zarządy na wzrost pensji o 4,5%, co wskazuje na większą dynamikę wzrostów na niższych szczeblach organizacji. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Świadczenia dodatkowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Top 10 najpopularniejszych benefitów wśród kierowników wyższego szczebla Najczęściej oferowane benefity dla kadry wyższego szczebla to dodatkowa opieka medyczna i szkolenia zawodowe, z których korzysta 93% uczestników. Często występują także polisy na życie, zajęcia sportowe, praca zdalna i szkolenia językowe. Samochód służbowy oraz pożyczki preferencyjne udzielane są rzadziej. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Artykuł powstał w oparciu o wyniki Kompleksowego raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Dane zbieraliśmy od lipca do września, a raport ukazał się w pierwszej połowie października. W tej edycji badania udział wzięły 1.192 firmy, dzięki czemu udało nam się zwiększyć ubiegłoroczną próbę o 70 firm.Ponad połowę uczestników badania stanowiły firmy produkcyjne (55%). Z roku na rok zwiększają udział w próbie firmy handlowe i usługowe – obecnie stanowiąc 17% i 28%. Po branży modowej, energetyce i ciepłownictwu, do naszego badania dołączyła branża agro (43 firmy).Najwięcej firm, prawie 250 (21%) pochodziło z województwa mazowieckiego. Poza mazowieckim, w 5 województwach, liczba firm przekroczyła 100: w dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, śląskim oraz w województwie wielkopolskim.W ujęciu makroekonomicznym druga połowa 2025 roku w Polsce to okres umiarkowanego wzrostu płac przy stabilizującej się inflacji i zmian zatrudnienia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na średnią pensję brutto w przedsiębiorstwach na poziomie ok. 8.750 PLN we wrześniu 2025 r., co oznacza wzrost 7,5 % r/r. W tym samym czasie inflacja CPI wyniosła 2,9 % r/r.W jesienno/zimowym badaniu przeanalizowano wynagrodzenia ponad 389.837 pracowników, zatrudnionych na 1.191 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.W przypadku pracowników fizycznych, różnica w wynagrodzeniach zasadniczych między początkującymi pracownikami, a najbardziej doświadczonymi liderami wynosi jedynie 1.600 PLN. Większe różnice są wśród specjalistów. Młodszych pracowników od eksperta dzieli różnica 5.300 PLN. Dyrektor niższego szczebla (D1) zarabia około 5 razy więcej niż początkujący pracownik fizyczny.Jednym z kryteriów, które mocno różnicuje wynagrodzenia jest branża. Na poniższym wykresie prezentujemy wynagrodzenia całkowite starszych specjalistów w różnych branżach.Starsi specjaliści zarabiali najwięcej w branży IT, ale tuż za nią były: energetyka i ciepłownictwo (około 1.000 PLN niższa mediana), branża lotnicza (1.700 PLN niższa mediana) oraz agrobiznes. Najmniej starsi specjaliści zarabiali natomiast w branży FMCG i branży spożywczej.Kolejnym z kryteriów różnicowania danych, uwzględnianych w raporcie płacowym są województwa. Na poniższej mapie prezentujemy wynagrodzenia zasadnicze starszych specjalistów.Najwyższe płace otrzymywali oni w województwie mazowieckim – 9.396 PLN. W aż 8 województwach specjaliści z dużym doświadczeniem zarabiali o około 1.000 PLN mniej. 2.000 PLN mniej zarabiali jedynie w województwie lubelskim.Kolejnym z kryteriów podziału danych jest wielkość firmy. Badamy organizacje zatrudniające do 200 pracowników, od 201 do 1.000 oraz powyżej 1.000 zatrudnionych.Poniższy wykres pokazuje, jak różniły się zarobki na stanowisku kierownik działu kadr i płac (niższego szczebla K1) w firmach o różnej wielkości. Pracownicy z mniejszych firm zarabiali o około 4.500 PLN mniej od kierowników z największych organizacji.Raport płacowy zawiera także dane związane z podwyżkami. Badamy zarówno podwyżki systemowe (zrealizowane i planowane) jaki i indywidualne (zrealizowane). Na poniższym wykresie prezentujemy podwyżki systemowe, czyli takie przyznawane najczęściej w całej firmie, zrealizowane w ostatnich 12 miesiącach. Podwyżki pracowników fizycznych były wyższe o prawie 1,5 p.p. od podwyżek przyznanych kadrze zarządzającej.Poza danymi wynagrodzeniowymi, w raporcie przedstawiamy również informacje dotyczące oferowanych benefitów. Poniższy wykres prezentuje najpopularniejsze świadczenia dodatkowe wśród kierowników wyższego szczebla (K2).Od paru lat największą popularnością cieszą się: dodatkowa opieka medyczna, szkolenia zawodowe, polisa na życie oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.