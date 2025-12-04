Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

Od 1 grudnia 2025 r. pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, będą mogli dorobić więcej dzięki wyższym limitom ZUS. Bezpieczny próg przychodu wzrośnie do 6.140,20 zł brutto (70% przeciętnego wynagrodzenia), a górna granica do 11.403,30 zł brutto (130% wynagrodzenia), obowiązując do lutego 2026 r. Przekroczenie tych kwot może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od grudnia 2025 roku.

Co się dzieje, gdy przychód przekroczy 70% lub 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może dorabiać bez ograniczeń i jakie są wyjątki.

Jakie są maksymalne kwoty obniżki emerytury lub renty.

Do kiedy obowiązują nowe limity i kiedy nastąpi kolejna waloryzacja.

Limity zarobków, które można uzyskać podczas dodatkowego zatrudnienia zmieniają się co trzy miesiące. Od grudnia 2025 roku do lutego 2026 roku granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 6 140,20 zł brutto, czyli 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.



Zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu 2025 roku, oraz styczniu i lutym 2026 roku nie powinien przekroczyć 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 11 403,30 zł brutto – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi ona 939,61 zł,

dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy 704,75 zł

oraz dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie 798,72 zł.

Niektórzy mogą dorabiać bez ograniczeń

Wyjątek stanowią jedynie osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do wysokości świadczenia minimalnego (od marca 1 878,91 zł brutto). Jeśli ich dodatkowy przychód przekroczy wysokość dopłaty do minimum, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez wyrównania do minimalnej emerytury – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Wraz z początkiem grudnia limity dorabiania będą wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Bezpieczny próg przychodu wzrośnie o 16,10 zł, do kwoty 6.140,20 zł brutto. Z kolei górna granica zwiększy się o 30 zł i wyniesie 11.403,30 zł brutto.Wcześniejsi emeryci i renciści dorabiający do pobieranych świadczeń, powinny pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpływać na ograniczenie kwoty otrzymywanej emerytury lub renty. Dzieje się tak, jeśli przychód przekroczy określone wysokości, czyli 70 procent lub 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W takim przypadku, ZUS może zmniejszyć wypłatę świadczenia lub całkowicie ją zawiesić.Rzeczniczka wyjaśnia, że przychód przekraczający 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (6.140,20 zł brutto), ale nieprzekraczający 130 procent tej kwoty (11.403,30 zł brutto), może skutkować obniżeniem pobieranego świadczenia o wartość przekroczenia.Zmniejszenie to nie może jednak być wyższe od ustalonej maksymalnej kwoty obniżki.Wartości te obowiązują do 28 lutego 2026 r. do kolejnej waloryzacji.Limity zarobkowe nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).Bez ograniczeń mogą dorabiać również niektórzy renciści. Dotyczy to osób pobierających rentę dla inwalidy wojskowego lub inwalidy wojennego, jeśli ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Z przywileju tego korzystają także osoby otrzymujące rentę rodzinną po uprawnionych do tych świadczeń. Ponadto limity zarobków nie obowiązują świadczeniobiorców pobierających rentę rodzinną, która jest korzystniejsza kwotowo od ich własnej emerytury ustalonej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.