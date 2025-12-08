Praca w finansach: najlepiej płatne stanowiska i poszukiwane kompetencje. Trendy na 2026 rok

W 2026 roku rynek pracy w finansach stoi przed wieloma wyzwaniami: automatyzacja eliminuje część zadań, ale jednocześnie tworzy nowe role wymagające specjalistycznych kompetencji. Według ekspertów Michael Page, tylko 5-10% kandydatów w pełni spełnia oczekiwania pracodawców, co wydłuża procesy rekrutacyjne i zaostrza konkurencję o doświadczonych ekspertów. Chief Accountant, Finance Manager czy Financial Controller to stanowiska, na które zapotrzebowanie jest największe, a ich wynagrodzenia sięgają nawet 28.000 zł brutto. Jakie umiejętności są kluczowe i jakie trendy kształtują rynek pracy w finansach?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kompetencje są obecnie najcenniejsze na rynku pracy w finansach i dlaczego znajomość Excela to już za mało.

Które stanowiska finansowe cieszą się największym zainteresowaniem pracodawców i jakie wynagrodzenia oferują.

Jak Dyrektywa o Jawności Wynagrodzeń wpłynie na politykę płacową firm i co to oznacza dla pracowników.

Dlaczego na rynku finansowym rośnie liczba aplikacji, ale jednocześnie maleje odsetek kandydatów spełniających wymagania.

Jakie zmiany w kulturze pracy, takie jak work-life balance i elastyczność, stają się kluczowe dla finansistów.

Jakie nowe role pojawiają się w sektorze finansowym dzięki automatyzacji i jakie umiejętności są niezbędne, aby je pełnić.

Na stanowiskach związanych z finansami, znajomość Excela to dziś tylko podstawa. Od specjalistów oczekuje się znacznie szerszych kompetencji, obejmujących biegłość w narzędziach BI, systemach ERP i automatyzacji procesów.



To właśnie te umiejętności decydują zarówno o efektywności działań, jak i przewadze konkurencyjnej na rynku pracy. Dlatego, trudno dziś mówić o jednolitym rynku pracownika czy pracodawcy. Doświadczeni kontrolerzy finansowi czy menedżerowie z obszaru księgowości, tacy jak główna księgowa, mogą wybierać w ofertach. Z drugiej strony, na stanowiskach specjalistycznych czy dyrektorskich to pracodawcy mają swobodę decyzji, ponieważ otrzymują setki aplikacji – wyjaśnia Michał Kłak, director w Michael Page.

W obszarze finansów wiele stanowisk otrzymało obecnie ujednoliconą nazwę, aby zwiększyć atrakcyjność stanowiska. Ten brak gradacji sprawił, że Młodszy Analityk Finansowy, Analityk Finansowy, Starszy Analityk Finansowy, Młodszy Kontroler Finansowy czy Kontroler Finansowy są dziś określani po prostu jako kontrolerzy finansowi, choć nie zawsze oddaje istotę funkcji, co prowadzi do rozwarstwienia stawek. Te różnice mogą oznaczać pensje od 10 do nawet 25 tysięcy złotych - zauważa ekspert Michael Page.

Najbardziej poszukiwane kompetencje i stanowiska finansowe

Choć automatyzacja eliminuje część zadań, to na rynku pojawiają się nowe role wymagające kompetencji, o których jeszcze niedawno nikt nie mówił. Jednocześnie, na stanowiskach z wynagrodzeniem w wysokości 15 tys. zł brutto lub więcej, kandydaci coraz częściej pytają o możliwość współpracy w modelu B2B.



Zmienia się także kultura pracy w finansach. Nadgodziny, które kiedyś były codziennością, są dziś znacznie rzadziej akceptowane przez potencjalnych pracowników. Kandydaci oczekują realnego work-life balance. O atrakcyjności ofert coraz częściej decyduje elastyczność i możliwość pracy hybrydowej – tłumaczy Michał Kłak.

Rynek pracy związany ze stanowiskami finansowymi uległ zmianie i dojrzał. Obecnie, Polska nie jest już wybierana jako lokalizacja prostych procesów, w celu redukcji kosztów. Coraz więcej międzynarodowych instytucji – w tym banków i centrów usług wspólnych – lokuje tu swoje zaawansowane struktury właśnie ze względu na dostęp do specjalistów wysokiej klasy. Największą wartość mają eksperci potrafiący poruszać się w złożonym środowisku regulacyjnym, efektywnie zarządzać ryzykiem i tworzyć przewagi dzięki analityce danych.Od 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa o Jawności Wynagrodzeń, która znacząco wpłynie na rynek pracy na stanowiskach finansowych. Obowiązek raportowania różnic płacowych i większa przejrzystość wynagrodzeń zmuszą firmy do weryfikacji polityki płacowej i ujednolicenia widełek.Na rynku pracy w obszarze stanowisk związanych z finansami widoczna jest kontynuacja trendów z ostatnich 2–3 lat, choć pojawiają się też nowe zjawiska. Z jednej strony utrzymuje się systematyczny wzrost liczby aplikacji, z drugiej, odsetek kandydatów w pełni spełniających wymagania wynosi jedynie 5-10%.Odnotowujemy też wzrost liczby zgłoszeń na stanowiska dyrektorskie, co może wynikać z ambicji zawodowych lub potrzeby zmiany. Jednocześnie coraz trudniej pozyskać doświadczonych specjalistów i menedżerów średniego szczebla, co wydłuża proces rekrutacji i zaostrza konkurencję o doświadczonych ekspertów finansowych.Wśród stanowisk, na które obecnie notuje się największe zapotrzebowanie, dominują Chief Accountant ze średnim wynagrodzeniem sięgającym około 25.000 zł brutto oraz Finance Manager, który przeciętnie może liczyć na 28.000 zł. Poszukiwani są również Financial Controllerzy, otrzymujący zazwyczaj około 17.000 zł miesięcznie. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także Samodzielni Księgowi, dla których przeciętne wynagrodzenie wynosi około 14.000 zł brutto.